Ám ảnh dòng nhật ký oán hận của ngọc nữ bị hại tới mắc bệnh tâm thần

Nhắc đến cái tên Lam Khiết Anh, tất cả khán giả Trung Quốc đều cảm thấy xót xa cho phận đời tài hoa nhưng bạc mệnh của nữ diễn viên này. Từ 1 biểu tượng nhan sắc hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Lam Khiết Anh trượt dài, mắc bệnh tâm thần, nửa điên nửa tỉnh, lang thang khắp phố xin tiền rồi đột tử ở nhà riêng vào năm 2018.

Người duy nhất được phong là "Tịnh Tuyệt Ngũ Đài Sơn"

Lam Khiết Anh sinh năm 1963, từng là tuyệt sắc ngọc nữ trên màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) vì sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, không vướng bụi trần nhưng vẫn có 1 nét phong tình rất riêng biệt. Thập niên 1980, cô nằm trong nhóm "Long nữ" nức tiếng, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Mai Diễm Phương, Lưu Gia Linh, La Mỹ Vi, Khưu Thục Trinh, Ngô Quân Như, Tăng Hoa Thiên.

Tuy nhiên, giữa dàn mỹ nhân nói trên, chỉ có duy nhất Lam Khiết Anh được phong tặng danh hiệu "Tịnh Tuyệt Ngũ Đài Sơn" - mỹ nhân đẹp nhất 5 đài truyền hình lớn của Hong Kong (Trung Quốc) lúc bấy giờ là Đài truyền hình Hong Kong, Đài truyền hình Thương nghiệp, Đài truyền hình Á Châu, Đài truyền hình Vô tuyến và Đài truyền hình Giai nghệ.

Bên cạnh nhan sắc, Lam Khiết Anh cũng được đánh giá là nữ diễn viên tài năng, từng đóng chính trong nhiều bộ phim truyền hình - điện ảnh kinh điển như Đại Thời Đại, Nghĩa Bất Dung Tình, Chân Mệnh Thiên Tử, Đại Thoại Tây Du, Nhà Có Kiêu Thê ... Đặc biệt, với việc tham gia Đại Thoại Tây Du , Lam Khiết Anh được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là "Nhện tinh đẹp nhất trên màn ảnh rộng Hoa ngữ".

Với tài sắc vẹn toàn, không khó hiểu khi minh tinh này trở người tình trong mộng của nhiều tài tử nổi tiếng như Lương Triều Vỹ hay Châu Tinh Trì. Đáng tiếc, không ai trong số họ có được trái tim của Lam Khiết Anh.

Hóa điên và chết trong cô độc sau cú sốc bạn trai tự vẫn, bị 2 ông lớn cưỡng bức

Tuy nhiên, hào quang minh tinh của Lam Khiết Anh rất ngắn ngủi. Từ năm 1992, sự nghiệp, sức khỏe lẫn nhan sắc của cô đều bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Khi đó, truyền thông Trung Quốc cho biết Lam Khiết Anh suy sụp, chịu đả kích tinh thần nghiêm trọng vì bạn trai ngoài ngành giải trí đột ngột tự tử không rõ lý do. Tiếp theo đó, cha mẹ nữ diễn viên lần lượt qua đời. Không lâu sau, người trong giới tiết lộ Lam Khiết Anh đã bị hai người đàn ông có máu mặt trong showbiz cưỡng bức ở Singapore. Cuộc sống liên tiếp mất đi người mình thương yêu lại còn bị làm nhục ở nước ngoài, khiến Lam Khiết Anh dần rơi vào trạng thái đau khổ, mất phương hướng.

Năm 1998, Lam Khiết Anh đã gây náo loạn ở bệnh viện sau khi được đưa vào đây cấp cứu vì gặp tai nạn giao thông. Do có các dấu hiệu tâm lý không ổn định, nữ diễn viên chuyển đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Sau khi ra viện, Lam Khiết Anh thường xuyên bị bắt gặp trên phố với ánh mắt vô hồn, bộ dạng nhếch nhác, già nua, tóc bạc trắng. Các nguồn tin trong giới cho biết mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) hóa điên, thần trí nhiễu loạn sau khi trải qua những biến cố dồn dập trong cuộc sống. Không còn việc làm ở showbiz, Lam Khiết Anh đi thang lang khắp nơi xin tiền, nhặt thức ăn thừa và sống nhờ vào vài trăm HKD (vài triệu đồng) từ trợ cấp xã hội cũng như tình thương của bạn bè, người hâm mộ.

Đến tháng 11/2018, dư luận Trung Quốc bàng hoàng khi cảnh sát thông báo Lam Khiết Anh đã qua đời ở tuổi 55 tại nhà riêng. Đáng buồn là Lam Khiết Anh chết 2-3 ngày, thi thể phân hủy nặng đến không thể nhận dạng và bốc mùi hôi thối, mới được phát hiện. Cái chết bi thảm, cô độc của minh tinh đình đám showbiz 1 thời khiến ai cũng xót xa. Sau khi Lam Khiết Anh ra đi, những dòng nhật ký đầy ám ảnh của ngọc nữ này cũng được công bố. Trong đó, có câu "Ác giả tất sẽ có ác báo, nếu chưa có quả báo thì chỉ là chưa tới lúc mà thôi" để thể hiện sự oán hận của cố diễn viên với 2 "đại ca showbiz" là Đặng Quang Vinh và Tăng Chí Vỹ. Trước khi mất, Lam Khiết Anh từng lên tiếng tố cáo, chỉ đích danh Đặng Quang Vinh và Tăng Chí Vỹ hại cô thân tàn ma dại.

Tại đám tang của Lam Khiết Anh, đám đông người hâm mộ mang theo biểu ngữ, băng rôn và không ngừng la ó, gào thét đòi lại công bằng cho thần tượng một thời. Họ yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra 2 kẻ đã hủy hoại cuộc đời Lam Khiết Anh. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, Đặng Quang Vinh đã qua đời, còn Tăng Chí Vỹ lại mở họp báo khẳng định ông chưa từng làm chuyện quá đáng với cố diễn viên. Nửa năm sau ngày Lam Khiết Anh qua đời, mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng, không có bất kỳ cuộc điều tra nào với Tăng Chí Vỹ.

Nguồn: Sina, Sohu