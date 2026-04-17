Kim Bum là "ma cà rồng" hay sao mà trẻ mãi không già thế này?

Màn đọ sắc không khoan nhượng với đàn em kém tuổi

Họp báo ra mắt phim mới Sold Out On You vừa qua đã trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc, không chỉ bởi nội dung phim hấp dẫn mà còn bởi sự xuất hiện "nghịch đảo thời gian" của nam thần Kim Bum. Ở tuổi U40, anh khiến công chúng phải đặt dấu hỏi lớn: Liệu Kim Bum có thực sự sở hữu dòng máu "ma cà rồng" hay không mà nhan sắc lại trẻ trung đến khó tin như vậy?

Xuất hiện tại sự kiện, Kim Bum ngay lập tức chiếm trọn spotlight với vẻ ngoài điển trai, làn da căng mịn và nụ cười "tỏa nắng" thương hiệu. Nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi đặt hình ảnh hiện tại bên cạnh chàng "Gốm" So Yi Jung của Vườn Sao Băng 17 năm về trước. Dường như thời gian đã hoàn toàn lãng quên nam diễn viên này, khi những đường nét thanh xuân vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn thêm phần mặn mà, cuốn hút.

Đứng cạnh hai gương mặt đình đám là Ahn Hyo Seop (sinh năm 1995) và Chae Won Bin (sinh năm 2001), Kim Bum không hề cho thấy bất kỳ sự chênh lệch tuổi tác nào. Dù lớn hơn Chae Won Bin tới 12 tuổi, Kim Bum vẫn toát lên vẻ trẻ trung, năng động, khiến người xem có cảm giác anh chỉ như một người anh khóa trên trong các bộ phim học đường.

Nếu Ahn Hyo Seop mang vẻ lịch lãm, hiện đại thì Kim Bum lại sở hữu nét đẹp thư sinh, tràn đầy hơi thở thanh xuân nhưng không kém phần nam tính. Kim Bum có thể thua kém Ahn Hyo Seop về chiều cao, chứ tuyệt nhiên không thua kém về visual. Sự kết hợp của bộ ba này trong Sold Out On You hứa hẹn sẽ tạo nên một bữa tiệc visual bùng nổ trên màn ảnh SBS sắp tới.

Hành trình lấy lại phong độ: Không chỉ là may mắn

Thực tế, để có được diện mạo "không tuổi" như hiện tại, Kim Bum đã phải trải qua một hành trình nỗ lực không ngừng. Người hâm mộ chắc hẳn vẫn chưa quên giai đoạn vài năm trước, nam diễn viên từng có lúc xuất hiện với vẻ ngoài kém sắc, tăng cân, lúc lại gầy sọp đi vì giảm cân cho vai diễn. Để "hồi sinh" nhan sắc đỉnh cao, Kim Bum đã thiết lập một chế độ sống cực kỳ kỷ luật trong cả ăn uống, luyện tập lẫn giữ vững tâm trạng thoải mái.

Kim Bum có tên đầy đủ là Kim Sang Bum, sinh năm 1989. Anh ra mắt màn ảnh từ năm 2006 với vai diễn trong sitcom quốc dân Gia đình là số 1 (Phần 1) . Đến năm 2009, anh trở thành cơn sốt toàn châu Á với vai diễn "chàng gốm" So Yi Jung trong Vườn Sao Băng . Đây là cột mốc đưa anh vào hàng ngũ những mỹ nam hàng đầu Kbiz.

Kim Bum không đóng khung mình trong hình tượng mỹ nam. Anh thử thách qua nhiều vai diễn nặng đô trong Padam Padam , Gió đông năm ấy , Law School , hay gần nhất là vai "cáo anh" đầy ma mị trong Bạn trai tôi là hồ ly.

Sau những mối tình công khai với các đồng nghiệp nổi tiếng như Moon Geun Young và Oh Yeon Seo trong quá khứ, Kim Bum hiện tại rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Anh tập trung tối đa thời gian cho diễn xuất và các hoạt động cá nhân. Nam diễn viên được đồng nghiệp nhận xét là người điềm đạm, chân thành và cực kỳ chuyên nghiệp trên phim trường.

Ở tuổi 37, nam thần Vườn Sao Băng đã hoàn toàn lấy lại phong độ visual.

