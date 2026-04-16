MC Trác Thúy Miêu lên tiếng về thái độ căng thẳng quay lưng bỏ về giữa sự kiện

Ồn ào MC Trác Thúy Miêu quay lưng bỏ về giữa sự kiện

Mới đây, Trác Thúy Miêu cùng nhiều nghệ sĩ xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim điện ảnh. Tuy nhiên, khoảnh khắc nữ MC lộ rõ thái độ không hài lòng, bất ngờ quay lưng rời đi ngay khi chuẩn bị đến lượt bước lên thảm đỏ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo loạt tranh cãi.

Theo ghi nhận từ các clip lan truyền, MC Trác Thúy Miêu có màn trao đổi ngắn với nhân viên sự kiện trước khi bước đi. Ngay sau đó, cô quay lưng rời khỏi khu vực thảm đỏ, không tiếp tục tham gia như dự kiến. Khi rời đi, MC Trác Thúy Miêu lộ rõ vẻ mặt không hài lòng, căng thẳng. Hành động này lập tức tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nữ MC không có thái độ thân thiện trong môi trường công việc. Tuy nhiên, cũng có nhiều người tò mò không rõ chuyện gì xảy ra dẫn đến tình huống căng thẳng như thế kia.

MC Trác Thúy Miêu lên tiếng

Chiều 16/4, chia sẻ trên kênh Nhịp sống Online, Trác Thúy Miêu đã làm rõ lý do bỏ về. Theo đó, nữ MC tiết lộ thời điểm đó cô đang bị đói, ảnh hưởng đến tinh thần và tâm lý. "Giọt nước tràn ly" khiến Trác Thúy Miêu rời khỏi sự kiện là do người trong ban tổ chức hỏi cô 1 câu "Chị vui lòng cho biết nghệ danh?". Trác Thúy Miêu cho biết đây là câu hỏi đụng đến giới hạn khiến cô không thể tiếp tục tham gia sự kiện này.

Cụ thể, Trác Thúy Miêu lên tiếng về ồn ào thái độ: " Tại khu vực chuẩn bị vào thảm đỏ, đối với các nghệ sĩ lớn hoặc có nhiều lĩnh vực thì người ta hay hỏi một cách chuyên nghiệp là "Anh/chị thích được gọi là gì?". Tại vì cái danh xưng của tô là nhà báo, MC.... thì các bạn thường hỏi là "Anh/chị thích được đặt danh xưng như thế nào?". Nhưng lúc đó, tôi đang đói, đang cọc và đã chờ gần nửa tiếng đồng hồ, thì câu hỏi lại được đặt ra là "Chị vui lòng cho biết nghệ danh?". Đối với một nghệ sĩ, đó chính là giới hạn cuối cùng. Và tôi cho phép tôi rút lui, quay lưng lại, tôi nghĩ đây chính là giới hạn cuối cùng của mình.

Tôi thấy rất nhiều khán giả bình luậnh ‘Ơ tưởng mình là ngôi sao hạng A hay gì?’. Ừ, thì chắc là tại vì quý vị và các bạn chưa bao giờ là ngôi sao hoặc là nghệ sĩ nên sẽ không hiểu được sẽ có những cái nguyên tắc tối thiểu về hành xử đối với nghệ danh nghệ sĩ, đặc biệt đối với khách mời. Mà khi nó bị xâm phạm, bạn sẽ không tấn công người ta, bạn sẽ không nổi giận nhưng bạn có thể cho bạn cái quyền là rút lui và bỏ về. Và lúc đó hậu quả là: 'Chị ơi chị ở lại đi em xin lỗi!. Tính tôi một khi đã đói sẽ rất cọc".

MC Trác Thúy Miêu lên tiếng về ồn ào bỏ về giữa sự kiện

Thấy gì từ việc Trác Thúy Miêu bỏ về vì bị hỏi nghệ danh

Trên thực tế, việc nghệ sĩ bị gọi sai tên hay nhầm lẫn danh xưng không phải là câu chuyện hiếm gặp tại các sự kiện giải trí. Trước đó, nhiều sao Việt cũng từng rơi vào tình huống tương tự. Diễn viên Anh Phạm từng bị gọi nhầm thành Phạm Anh và quyết định không bước lên thảm đỏ cho đến khi được giới thiệu đúng tên. Nam rapper Captain người có ngoại hình và phong cách dễ bị nhầm với Rhyder cũng không ít lần bị gọi sai. Hay như Khả Như từng bị MC nhầm thành Puka, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị gọi sai thành Nguyễn Thiên Ân… Dù có thể xuất phát từ sự cố ngoài ý muốn, những tình huống này ít nhiều vẫn khiến nghệ sĩ cảm thấy không được tôn trọng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Anh Phạm từng từ chối lên thảm đỏ, nói "Không phải tên em" khi bị MC gọi là Phạm Anh

Từ những sự việc liên tiếp xảy ra, nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là lỗi cá nhân mà còn phản ánh sự thiếu chỉn chu trong khâu tổ chức. Việc chuẩn bị thông tin khách mời, kiểm tra kịch bản, phối hợp giữa các bộ phận… đều là những yếu tố cơ bản nhưng lại dễ bị xem nhẹ. Trong thời điểm các sự kiện ngày càng được chú ý và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể trở thành tâm điểm tranh cãi.

Ở góc độ rộng hơn, đây cũng được xem là bài học để các đơn vị tổ chức cần cẩn trọng hơn trong từng chi tiết, đặc biệt là cách xưng hô và giới thiệu nghệ sĩ. Bởi với người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nghệ danh không chỉ là cái tên mà còn là hình ảnh, thương hiệu và sự ghi nhận nghề nghiệp. Việc đảm bảo sự chính xác, tôn trọng ngay từ những điều cơ bản nhất cũng chính là cách thể hiện sự chuyên nghiệp của một sự kiện.

