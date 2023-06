Kim Bum bất ngờ tiết lộ lý do Lee Dong Wook hiếm khi dính tin hẹn hò hậu chia tay Suzy

Chuyện nữ minh tinh, nam diễn viên dính phải tin đồn hẹn hò trong sự nghiệp không phải là hiếm ở Kbiz. Tuy nhiên trường hợp nam tài tử điển trai, tài năng, nổi tiếng và ra mắt từ năm 18 tuổi nhưng lại chỉ dính tin đồn hẹn hò 1-2 lần như Lee Dong Wook thật sự hiếm gặp. Duy nhất 1 lần trong sự nghiệp, Lee Dong Wook xác nhận hẹn hò và đối phương là "tình đầu quốc dân" Suzy, song cả hai đã chia tay vào năm 2018.

5 năm trôi qua, Lee Dong Wook vẫn hiếm khi trở thành tâm điểm trong bất cứ tin tức về chuyện tình cảm nào, cùng lắm là chỉ được nhắc đến vì tương tác quá thật với bạn diễn trên màn ảnh. Chính vì vậy, công chúng không khỏi tò mò nguyên nhân đằng sau đó. Bất ngờ thay, mới đây trong buổi phỏng vấn với tạp chí Cosmopolitan Hàn Quốc, Kim Bum - tài tử đình đám và cũng là bạn thân lâu năm của Lee Dong Wook đã giải đáp thắc mắc trên.

Kim Bum hé lộ về đời sống tình cảm và cuộc sống thường ngày của Lee Dong Wook

Theo đó, khi được hỏi nếu phải chọn nhân vật Lee Yeon trong phim Tale of the Nine Tailed và Lee Dong Wook ngoài đời thật để giới thiệu cho em gái ruột của mình hẹn hò, Kim Bum đã đưa ra quyết định đầy khó khăn. Nam diễn viên Vườn sao băng chọn nhân vật Lee Yeon trong phim thay vì người anh em thân thiết. Hóa ra lý do là bởi vì nam tài tử cho rằng, rất khó để có thể hẹn hò Lee Dong Wook ngoài đời.

Kim Bum cho hay, Lee Dong Wook thực chất có lịch trình quá dày, và bận đến mức không thể nào tìm ra được 1 ngày trống lịch để gặp anh, nói gì đến việc hẹn hò. Kim Bum cũng thừa nhận: "Đầu tiên, rất khó để gặp Lee Dong Wook ở ngoài đời vì anh ấy quá bận. Đến tôi còn khó gặp được nữa là".

Kim Bum cũng khó mà gặp được người bạn thân ngoài đời, âu cũng là bởi vì Lee Dong Wook quá bận

Thoạt đầu, nhiều khán giả cho rằng Kim Bum nói quá. Tuy nhiên nhìn lại hành trình hơn 20 năm hoạt động trong nghề, Lee Dong Wook thực sự hoạt động quá chăm chỉ và luôn bận rộn quay phim, tham gia chương trình thực tế và cả làm MC. Đến nay, anh đã bỏ túi 27 bộ phim truyền hình, 8 phim điện ảnh, hầu như suốt 20 năm qua chưa có thời gian nghỉ quãng quá dài giữa các tác phẩm. Năm 2019, Lee Dong Wook thậm chí còn tham gia tới 3 bộ phim truyền hình. Tất nhiên, chưa kể tới lịch trình quay quảng cáo, tham dự sự kiện nhãn hàng trong và ngoài nước, nam tài tử này luôn duy trì tần suất hoạt động dày đặc.

Lee Dong Wook ra mắt năm 1999, đến nay đã hoạt động 24 năm trong làng giải trí nhưng vẫn chăm chỉ cống hiến không ngừng nghỉ mỗi năm

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, với quy mô hoạt động rộng khắp các lĩnh vực từ điện ảnh tới âm nhạc, chương trình thực tế, Lee Dong Wook có vòng bạn bè và đồng nghiệp rộng đến mức đáng nể. Vì vậy, không khó để anh có thể tiếp xúc và tìm hiểu những người đẹp tài năng cả trong và ngoài showbiz.

Bản thân Lee Dong Wook cũng từng bày tỏ ước nguyện được gặp gỡ người yêu định mệnh một cách tự nhiên và kết hôn trước khi bước sang tuổi 50. Hiện nam tài tử đã bước sang tuổi 42.

Lee Dong Wook từng công khai hẹn hò với Suzy nhưng chia tay sau thời gian ngắn tìm hiểu. Đây là một trong những cặp đôi gây tiếc nuối nhất khi "đường ai nấy đi" vì rất được khán giả ủng hộ

Nguồn: YouTube