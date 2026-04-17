B Ray cần nhiều hơn thay vì những lời xin lỗi

Những ngày qua, cộng đồng mạng không ngừng bàn tán trước ồn ào liên quan đến B Ray. Sự việc bắt nguồn từ một buổi livestream có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ, nơi nam rapper thực hiện đoạn rap ngẫu hứng có nội dung: "Anh kêu AMEE gọi là anh trai/ Vì anh muốn *** với tất cả em xinh".

Câu rap được cho là nhạy cảm, mang hàm ý thiếu tôn trọng phụ nữ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích. Đáng chú ý, lời rap còn nhắc trực tiếp đến nữ ca sĩ AMEE cùng cụm từ "em xinh", khiến nhiều người cho rằng nội dung mang tính phản cảm và dễ gây hiểu lầm.

B Ray bị chỉ trích vì đoạn rap ngẫu hứng trên sóng livestream khoảng 3 ngày trước. Nguồn: MXH

Ngay sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích, B Ray đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi. Nam rapper thừa nhận có những câu từ chưa phù hợp và gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng. Khuya 15/4, B Ray gửi lời xin lỗi đến các Em Xinh, đồng nghiệp bị ảnh hưởng từ line rap của bản thân. Đồng thời, anh cũng xin lỗi fan và khán giả vì đã làm mọi người thất vọng từ sự thiếu chín chắn của bản thân. B Ray chia sẻ anh sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm từ sự việc và sẽ cố gắng để khán giả thấy sự thay đổi tích cực trong tương lai.

Tuy nhiên, phản ứng từ cộng đồng mạng cho thấy lời xin lỗi này chưa đủ sức thuyết phục. Nhiều ý kiến cho rằng cách xử lý của nam rapper còn thiếu sự nghiêm túc, thậm chí bị đánh giá là mang tính "cho có" trong bối cảnh sự việc đã lan rộng.

Sau lời xin lỗi, làn sóng phẫn nộ không những không hạ nhiệt mà còn có xu hướng gia tăng. Nhiều người cho rằng, với tầm ảnh hưởng của một nghệ sĩ, việc phát ngôn thiếu kiểm soát trên nền tảng công khai là điều khó chấp nhận. Không ít ý kiến yêu cầu B Ray cần có động thái nghiêm túc hơn thay vì chỉ dừng lại ở lời xin lỗi ngắn gọn. Một số còn nhắc lại những tranh cãi trước đây của nam rapper để đặt dấu hỏi về ý thức kiểm soát nội dung trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Sau khi bị netizen chỉ trích, nam rapper đã gửi lời xin lỗi và thừa nhận có những câu từ chưa phù hợp. Ảnh: Tổng hợp

Dù đã lên tiếng xin lỗi, B Ray vẫn đang đối mặt với áp lực dư luận nặng nề. Ảnh: FBNV

Ồn ào không chỉ dừng lại ở cá nhân B Ray mà còn kéo theo hàng loạt cái tên xuất hiện trong buổi livestream ngày 13/4 vào tâm điểm tranh cãi. Những gương mặt như 24k.Right, Mason Nguyễn và Gill đồng loạt bị réo tên, khi bị cho là có hành động cười đùa theo trong khoảnh khắc nhạy cảm.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng dâng cao, 24k.Right và Mason Nguyễn đã lên tiếng xin lỗi. Đáng chú ý, Mason còn phải dời lịch phát hành MV hợp tác với Em Xinh 52Hz để tránh làm ảnh hưởng thêm đến dự án.

Đến tối 15/4, Gill cũng chính thức đăng tải bài xin lỗi trên Threads. Nam rapper thừa nhận sự xuất hiện của mình trong buổi livestream đã góp phần tạo ra những cảm xúc tiêu cực cho khán giả, đồng thời cho rằng phản ứng từ công chúng là hoàn toàn có cơ sở. Gill khẳng định bản thân không ủng hộ nội dung gây tranh cãi, nhưng việc có mặt và giữ im lặng tại thời điểm đó đã khiến nhiều người cảm thấy thiếu tôn trọng.



Nam rapper viết: "Việc mình xuất hiện và giữ im lặng trong bối cảnh đó đã khiến mọi người cảm thấy thiếu tôn trọng, đây là thiếu sót của mình. Mình xin nhận trách nhiệm vì đã không thể hiện rõ quan điểm ngay tại thời điểm đó".

Ồn ào cũng kéo theo những hệ lụy ngoài dự đoán khi các cá nhân xuất hiện cùng livestream bị réo tên. Ảnh: FBNV

Nhìn lại hành trình hoạt động của B Ray tại Việt Nam, có thể thấy nam rapper này liên tục vướng vào hàng loạt ồn ào lớn nhỏ, tạo nên hình ảnh đầy tranh cãi trong mắt công chúng. Nghiêm trọng nhất phải kể đến loạt phát ngôn trong quá khứ bị “đào lại”, trong đó có nhiều nội dung bị cho là lệch chuẩn, nhạy cảm và thiếu suy nghĩ, khiến dư luận phẫn nộ mạnh mẽ. Dù B Ray đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai lầm, nhưng làn sóng chỉ trích vẫn không hạ nhiệt, thậm chí còn dẫn đến yêu cầu tẩy chay và loại khỏi các chương trình lớn. Bên cạnh đó, nam rapper cũng nổi tiếng với văn hóa rap diss, từng công kích không ít nghệ sĩ trong giới như Binz, Rhymastic hay Blacka. Những màn “đấu khẩu” này đôi khi vượt khỏi phạm vi âm nhạc, bị cho là đụng chạm đời tư, gia đình, thậm chí cả người đã khuất, khiến hình ảnh của anh trở nên tiêu cực hơn trong mắt công chúng. Không dừng lại ở đó, một số sản phẩm âm nhạc của B Ray cũng gây tranh cãi vì ca từ bị đánh giá là phản cảm, tiêu cực, điển hình như bài hát mang nội dung “trù ẻo” người yêu cũ, từng bị cơ quan chức năng yêu cầu gỡ bỏ.

Ngoài ra, việc nhiều lần có phát ngôn đụng chạm đến các cộng đồng fandom lớn, đặc biệt là fan Kpop, cũng khiến anh liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Những tranh cãi này góp phần khiến lượng antifan của B Ray tăng mạnh, có thời điểm lên đến hàng trăm nghìn thành viên – con số hiếm thấy trong Vbiz. Tổng thể, các scandal của B Ray không phải là những sự cố riêng lẻ mà mang tính tích tụ theo thời gian: từ phát ngôn, âm nhạc đến cách hành xử trong giới và trên mạng xã hội. Điều này khiến mỗi ồn ào mới bùng lên đều kéo theo toàn bộ quá khứ bị “đào lại”, đẩy nam rapper vào vòng xoáy khủng hoảng truyền thông kéo dài. Dù đã có những động thái sửa sai và thay đổi hình ảnh, nhưng rõ ràng, để lấy lại niềm tin từ khán giả, B Ray sẽ cần nhiều hơn những lời xin lỗi - đó phải là sự thay đổi nhất quán và lâu dài trong cả sản phẩm lẫn cách hành xử.