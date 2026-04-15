5 gương mặt nam nổi bật của Vbiz đọ body: Visual và vóc dáng đều “ghi điểm”

Trong những năm gần đây, điện ảnh Việt chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ diễn viên nam trẻ không chỉ có diễn xuất ổn định mà còn sở hữu ngoại hình sáng. 5 gương mặt trẻ được quan tâm nhất hiện nay gồm Trần Ngọc Vàng, Trần Quốc Anh, Khương Lê, Ma Ran Đô và Võ Điền Gia Huy. Các sao nam này được xem như một "F5" tiềm năng của màn ảnh Việt, không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi visual điển trai.

Trần Ngọc Vàng

Tham gia Gương mặt Điện ảnh 2020, Trần Ngọc Vàng xuất sắc giành giải Quán quân và tạo dấu ấn qua nhiều dự án. Sở hữu gương mặt sáng, vóc dáng cao ráo cùng lối diễn tự nhiên, Trần Ngọc Vàng nhanh chóng được gọi tên là một soái ca màn ảnh Việt.

Ngoài đời, nam diễn viên ghi điểm với phong cách trẻ trung, năng động. Những outfit đơn giản như áo phông ôm dáng hay đồ thể thao lại khéo léo tôn lên body rắn chắc, cơ bụng thấp thoáng. Visual tươi mới cùng phong thái tự nhiên giúp Trần Ngọc Vàng trở thành "crush màn ảnh", ngày càng được khán giả săn đón.

Quốc Anh

Quốc Anh bước chân vào showbiz từ năm 16 tuổi khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2014 trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Năm 2023, vai Lâm thời trẻ trong Chúng ta của 8 năm sau giúp anh phủ sóng mạng xã hội nhờ ngoại hình điển trai và "chemistry" ấn tượng với bạn diễn Hoàng Hà.

Năm 2025, nam diễn viên gây chú ý khi đảm nhận vai nam chính trong Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành, ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt về diễn xuất. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Trần Quốc Anh tiếp tục cho thấy sự lột xác trong Thỏ ơi!! khi rũ bỏ hình ảnh công tử bảnh bao để hóa thân thành một người chồng yếu thế, nhiều tâm tư. Không chỉ gây ấn tượng về diễn xuất, visual cùng chiều cao lý tưởng là yếu tố giúp anh luôn nổi bật trong từng khung hình.

Khương Lê

Khương Lê (Lê Hữu Khương, sinh năm 1998) là gương mặt gây ấn tượng mạnh không chỉ bởi visual nam tính mà còn nhờ body chuẩn "đô con" hiếm thấy ở dàn diễn viên trẻ. Xuất thân là vận động viên bóng rổ, từng giành HCV U19 toàn quốc năm 2014, anh sở hữu nền tảng thể lực tốt cùng chiều cao 1m86 nổi bật.

Ít ai biết, Khương Lê từng chạm ngưỡng gần 100kg trước khi lột xác ngoạn mục, siết dáng thành công với hình thể săn chắc, đặc biệt là cơ bụng 6 múi rõ nét. Bên cạnh diễn xuất, ngoại hình nổi bật cùng body 6 múi cũng giúp anh đắt show quảng cáo, người mẫu.

Ma Ran Đô

Có visual sáng và ngoại hình đậm chất "nam thần điện ảnh", Ma Ran Đô nhanh chóng trở thành người tình trong mộng của nhiều cô gái. Anh từng được đào tạo bài bản dưới sự hướng dẫn của NSND Việt Anh, NSƯT Hữu Châu. Sở hữu chiều cao 1m80, Ma Ran Đô từng là gương mặt quen thuộc trong làng mẫu trước khi lấn sân diễn xuất.

Anh từng hi dấu với Tử Chiến Trên Không và Nụ Hôn Bạc Tỷ, xuất hiện trong nhiều MV đình đám như Tình Nào Không Như Tình Đầu, Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn (Trung Quân) hay Sau Lưng Anh Có Ai Kìa (Thiều Bảo Trâm), cùng một số dự án phim như Đừng Khóc Anh Đây Mà, Tiệm Ăn Của Quỷ.

Ngoài đời, Ma Ran Đô đúng chuẩn "chất liệu bạn trai" với visual ngời ngời và phong thái gần gũi. Những khoảnh khắc selfie hay khi khoe body gọn gàng, săn chắc luôn khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa vì vẻ ngoài vừa điển trai vừa cuốn hút.

Võ Điền Gia Huy

Võ Điền Gia Huy từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi bén duyên với điện ảnh, anh từng diễn kịch tại Sân khấu Kịch Hồng Vân, làm người mẫu, tham gia diễn xuất trong các MV. Vừa qua, nam diễn viên gây chú ý khi tham gia bộ phim Tử chiến trên không. Phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại càng giúp Gia Huy tôn trọn visual sáng và khí chất cuốn hút cả trên màn ảnh lẫn đời thường.