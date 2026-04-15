Chị Đẹp khiến Trang Pháp khóc nghẹn: Chồng bị đóng băng 225 tỷ ngay ngày cưới, suýt "đi tong" sự nghiệp vì 1 cái liếc mắt đưa tình

Trang Pháp vừa trải qua 2 thất bại ở Công diễn 1 tại Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng). Đáng chú ý, cô có tiết mục nhóm ấn tượng khi đối đầu đội của 3 Chị Đẹp Trung Quốc gồm Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông, nhưng lại nhận kết quả thua cuộc. Cuối cùng, thành viên Duy Nina thuộc đội Trang Pháp phải dừng bước. Trên sân khấu, Trang Pháp đã khóc nức nở khi phải nói lời chia tay với Duy Nina. Giữa lúc ai cũng xúc động trước tình cảnh cay đắng của đội Trang Pháp, Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông lại bị bắt trọn khoảnh khắc chẳng may may quan tâm, ngồi vắt chéo chân và bấm điện thoại ở hậu trường.

Kết quả của vòng Công diễn 1 này gây bức xúc khắp MXH. Không ít netizen cho rằng Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông được nhà sản xuất ưu ái, thiên vị quá đà vì có độ nổi tiếng cao và đông fan. Sau khi có chiến thắng thiếu thuyết phục trước đội Trang Pháp, tiết mục hát chênh phô và dàn dựng như đi diễn văn nghệ trường mầm non của Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông đã bị mang ra chê cười khắp MXH. Ngoài ra, đời tư của 3 Chị Đẹp này cũng bị dân tình "mổ xẻ". Trong đó, Đường Nghệ Hân là cái tên bị "bóc" tính cách không vô hại như vẻ ngoài tựa ngọc nữ của cô.

Tiết mục Giấy Nhớ Ghi Điều Ước gây cười khắp MXH của đội Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông tại Công diễn 1 Đạp Gió. Nguồn: Weibo.

Chiến thắng của cả 3 Chị Đẹp này trước đội của Trang Pháp gây bất bình khắp MXH Weibo. Ảnh: Sina.

Đời tư của Đường Nghệ Hân lập tức bị dân tình "mổ xẻ". Nguồn: Sina.

Vừa cưới, chồng tài tử đã lâm cảnh nợ nần, bị đóng băng tài sản

Đường Nghệ Hân sinh năm 1988, từng được mệnh danh là ngọc nữ có vẻ đẹp thuần khiết, nụ cười ngọt ngào nhất Cbiz. Cô nổi tiếng qua các phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Lộc Đỉnh Ký 2020, Lục Trinh Truyền Kỳ, Tru Tiên, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện, Tiểu Mẫn Gia ... Trong đó vai diễn Kỳ Quý Nhân mưu mô, độc ác, không ngần ngại ra tay tàn độc hãm hại cả hậu cung để tranh sủng của Đường Nghệ Hân trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyệ, giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Đường Nghệ Hân từng được mệnh danh là ngọc nữ có vẻ đẹp thuần khiết, nụ cười ngọt ngào nhất Cbiz. Ảnh: Sina.

Tại showbiz Trung Quốc, Đường Nghệ Hân còn được xem là cô gái vàng trong làng ngôn tình ngoài đời thực. Nữ diễn viên từng kể rằng bản thân nhờ 1 vụ tai nạn giao thông mà gặp được chân ái. Theo Đường Nghệ Hân vào năm 2011, chiếc xe cô cầm lái đã không may va chạm với xe của tài tử Trương Nhược Quân khi dừng đèn đỏ. Sau đó, cả hai trao đổi số điện thoại liên lạc để giải quyết sự việc. Không ngờ rằng, chẳng bao lâu sau, Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân đã lần nữa gặp lại nhau tại 1 sự kiện giải trí. Do nhớ mãi không quên cô gái có lúm đồng tiền dễ thương sau vụ va chạm giao thông đó, Trương Nhược Quân đã làm quen và theo đuổi Đường Nghệ Hân.

Tháng 4/2011, Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân chính thức hẹn hò. Tài tử Pháp Sư Vô Tâm từ đó coi cột đèn giao thông là tín vật của tình yêu anh với người đẹp Hậu Cung Chân Hoàn Truyện và còn mua một cây cột đèn giao thông về trưng trong nhà. Họ yêu đương kín đáo đến năm 2017 mới chịu công khai với khán giả. Từ đó, hai người được coi là "tiên đồng - ngọc nữ Cbiz" nhờ tình cảm bền chặt, gắn bó suốt nhiều năm.

Đường Nghệ Hân từng kể cô và Trương Nhược Quân nên duyên nhờ 1 vụ va chạm giao thông trên đường. Ảnh: Sohu.

Năm 2019, sau gần 9 năm bên nhau, Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân tổ chức đám cưới cổ tích tại lâu đài cổ Adare Manor ở Ireland. Thế nhưng, chưa kịp vui, thì ngay đúng ngày cưới 27/6/2019, Trương Nhược Quân đã bị đóng băng tài sản gần 9 triệu USD (225 tỷ đồng) vì nợ nần. Chồng của Đường Nghệ Hân được cho biết đã đứng ra bảo lãnh vay tiền cho cha Trương Kiện làm phim. Ai ngờ, tác phẩm của cha Trương Nhược Quân không được phát sóng dẫn đến tổn thất kinh tế cho nhà sản xuất. Do cha không thể trả nợ, với tư cách người bảo lãnh, Trương Nhược Quân bị buộc chịu trách nhiệm.

Đối mặt với việc vừa mới cưới xong thì chồng lẫn cha chồng vỡ nợ, nguy cơ lâm vào cảnh phá sản, Đường Nghệ Hân vẫn quyết định đồng hành với Trương Nhược Quân. Đến tháng 5/2020, cặp đôi đón chào con gái đầu lòng, kết tinh tình yêu đẹp của cả hai. Sau khi có con, Đường Nghệ Hân cũng ít đóng phim, ở nhà vun vén tổ ấm. Về sau cha con Trương Nhược Quân vì món nợ hàng trăm tỷ nói trên mà rơi vào cảnh bất hòa, không nhìn mặt nhau. Tài tử này còn đâm đơn kiện cha đẻ ra tòa.

Ngay ngày cưới, Trương Nhược Quân bị phong tỏa tài sản vì nợ nần. Ảnh: Sohu.

Đến tháng 4/2025, Đường Nghệ Hân bị nghi vấn dàn dựng, nói dối về câu chuyện tình cờ đâm sầm trên đường, rồi yêu gần 1 thập kỷ với Trương Nhược Quân để gây chú ý nhiều năm qua. Trên show Người Yêu Một Nửa Thuộc, người đẹp Chân Hoàn Truyện đã bất ngờ phủ nhận câu chuyện gặp gỡ chồng như phim ngôn tình của mình. Theo Đường Nghệ Hân, cô và Trương Nhược Quân không quen nhau vì tai nạn giao thông mà thực chất gặp gỡ nhau trong 1 buổi tiệc của bạn bè. Người đẹp này cũng bác bỏ việc cô đổi tên từ Đường Tình thành Đường Nghệ Hân để có những bộ chữ trong tên giống Trương Nhược Quân. Mỹ nhân 8X chia sẻ cô đổi nghệ danh vì bản thân muốn như vậy, chứ không phải vì tình yêu hay vì người đàn ông nào.

Năm ngoái, Đường Nghệ Hân bị nghi vấn dàn dựng, nói dối về câu chuyện tình cờ đâm sầm vào Trương Nhược Quân rồi nên duyên để gây chú ý. Ảnh: Sina

Hứng chỉ trích dữ dội vì đứng cạnh hôn phu vẫn "liếc mắt đưa tình" với đàn ông khác

Năm 2018, mối quan hệ của Đường Nghệ Hân - Trương Nhược Quân gặp sóng gió lớn. Trên sân khấu Đêm hội từ thiện Bazaar, người đẹp 8X đã bị bắt gọn khoảnh khắc mất chú ý, "nháy mắt" với tài tử Ngô Tú Ba khi bạn trai đang phát biểu. Trương Nhược Quân đã phải nhắc khéo bạn gái bằng cách vỗ vai nhẹ nhàng. Trong 1 khoảnh khắc khác, khi Đường Nghệ Hân ghé tai Trương Nhược Quân nói chuyện, Ngô Tú Ba dường như bắt gặp được ánh mắt của cô và thể hiện sự hưởng ứng, tương tác bằng 1 cái vỗ tay.

Khoảnh khắc Đường Nghệ Hân "liếc mắt đưa tình" với Ngô Tú Ba dù bạn trai ở ngay bên cạnh. Nguồn: Sina.

Chứng kiến sự mất tập trung của bạn gái, Trương Nhược Quân đã nhẹ nhàng vỗ vai để nhắc. Ảnh: Weibo.

Trong 1 khoảnh khắc khác, khi Đường Nghệ Hân ghé tai Trương Nhược Quân nói chuyện, Ngô Tú Ba dường như bắt gặp được ánh mắt của cô và thể hiện sự hưởng ứng, tương tác bằng 1 cái vỗ tay. Ảnh: Weibo.

Màn "liếc mắt đưa tình" của Đường Nghệ Hân dành cho Ngô Tú Ba gây xôn xao showbiz, khiến cô bị chỉ trích dữ dội vì ở cạnh hôn phu mà vẫn tán tỉnh người đàn ông khác. Công chúng nghi vấn nữ diễn viên và Ngô Tú Ba có tư tình sau lưng Trương Nhược Quân.

Thời điểm đó, Ngô Tú Ba vừa dính phốt nuôi bồ nhí dù đã có gia đình. Cô nhân tình Trần Dục Lâm tố cáo Ngô Tú Ba là kẻ lăng nhăng, có hàng chục "phòng nhì" nhưng không tiện tiết lộ danh tính các mỹ nhân showbiz có mối quan hệ tình ái với sao nam tai tiếng này. Trùng hợp là Ngô Tú Ba và Đường Nghệ Hân từng đóng chung phim với nhau. Sau tác phẩm ấy, cả hai trở nên thân thiết trong giới, thậm chí bị soi có những khoảnh khắc chụp ảnh giống hệt nhau.

Hình ảnh thân mật...

... và tạo dáng giống nhau của Đường Nghệ Hân và Ngô Tú Ba sau khi đóng phim chung, làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên "cắm sừng" Trương Nhược Quân. Ảnh: Sohu.

Sau khi Đường Nghệ Hân vướng nghi vấn qua lại với tài tử tai tiếng Ngô Tú Ba, Trương Nhược Quân đã lựa chọn tin tưởng hôn thê. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ lại bài đăng cáo buộc Đường Nghệ Hân ngoại tình với Ngô Tú Ba, kèm với với lời nhắn "dằn mặt": "Thế đã ăn no đến tức bụng chưa hả?", ám chỉ blogger làm quá mọi chuyển để Đường Nghệ Hân dính drama đời tư. Chính lòng tin và sự lên tiếng kịp thời này cũng Trương Nhược Quân đã cứu cả danh tiếng lẫn sự nghiệp của Đường Nghệ Hân.

Nhờ có sự lên tiếng, bày tỏ sự tin tưởng kịp thời của Trương Nhược Quân, Đường Nghệ Hân mới không hoen ố hình ảnh, lao đao sự nghiệp vì cáo buộc là một trong số những bồ nhí của Ngô Tú Ba. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Weibo, Sohu