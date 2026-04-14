Danh hài vào phòng hồi sức tích cực (ICU) vì đột quỵ: Cuộc điện thoại cuối cùng với 1 sao nam tai tiếng đã tạo ra bước ngoặt

Trong vài ngày trở lại đây, dư luận Hàn Quốc xôn xao trước thông tin nam danh hài Lee Jin Ho đã bị đột quỵ do xuất huyết não. Anh được đưa đến 1 bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc) cấp cứu vào ngày 1/4. Suốt 13 ngày qua, nam nghệ sĩ họ Lee phải nằm điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Tới tận chiều hôm nay 14/4, anh mới tỉnh lại và được chuyển sang phòng bệnh thường sau khi tình trạng sức khỏe đã có dấu hiệu khởi sắc.

Cũng trong chiều 14/4, tờ Mydaily đã hé lộ về cuộc điện thoại cuối cùng của Lee Jin Ho với Kangin (Super Junior) ngay trước thời điểm bị đột quỵ. Theo đó, Kangin gọi điện cho Lee Jin Ho ngay đúng thời điểm danh hài họ Lee đang bắt đầu mất dần ý thức. Sau khi cố gắng bắt máy, Lee Jin Ho đã kịp thông báo cho Kangin về tình trạng nguy cấp của mình. Nhận thấy tình thế vô cùng nguy hiểm, Kangin ngay lập tức gọi điện cho xe cấp cứu tới hiện trường. Nhờ vậy, xe cứu thương đã có mặt kịp thời và khẩn trương đưa Lee Jin Ho vào bệnh viện chữa trị.

1 nguồn tin thân cận cho biết thêm: “Lee Jin Ho bị ngã khi đang từ ngoài sân đi vào trong nhà. Cú ngã rất mạnh khiến anh ấy bị thương nặng. Nhờ cuộc gọi của Kangin đến rất đúng lúc mà Lee Jin Ho đã được đưa đến bệnh viện trong ‘thời điểm vàng’ để chữa trị”. Được biết, Lee Jin Ho đổ bệnh khi sống 1 mình tại nhà riêng ở Yangpyeong (Hàn Quốc).

Như vậy, có thể xem Kangin chính là ân nhân cứu mạng của Lee Jin Ho. Cũng nhờ có thành viên Super Junior gọi điện tới trò chuyện với Lee Jin Ho đúng thời điểm nguy cấp nhất mà nam danh hài đã được phát hiện đang ở tình trạng mất dần ý thức và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kangin đã cứu mạng Lee Jin Ho nhờ 1 cuộc điện thoại rất đúng thời điểm.

Được biết, Kangin là 1 trong những nam ca sĩ tai tiếng hàng đầu ở làng nhạc Kpop. Anh từng vướng hàng loạt bê bối bao gồm hành hung, say rượu lái xe,... dẫn tới việc phải rời nhóm Super Junior hồi năm 2019. Ngoài ra, nam idol còn vướng tin đồn nằm trong phòng chat đồi trụy của Jung Joon Young. Dù cảnh sát đã xác nhận không điều tra Kangin nhưng những tin đồn tiêu cực vẫn bủa vây anh suốt nhiều năm. Ảnh: Nate

Trước đó vào ngày 10/4, tờ MHN Sports đưa tin độc quyền Lee Jin Ho đã bị đột quỵ do xuất huyết não. Nhờ được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nam nghệ sĩ sinh năm 1986 đã qua cơn nguy kịch, không còn gặp nguy hiểm tính mạng. Tới nay, anh cũng đã dần lấy lại ý thức và được đưa ra khỏi khoa hồi sức tích cực để chuyển tới phòng bệnh thường.

Nhưng theo công ty chủ quản, 1 vấn đề đáng lo khác ở thời điểm hiện tại đó chính là hoàn cảnh khó khăn của Lee Jin Ho. Cụ thể, gia đình hiện không có đủ tài chính để chi trả khoản viện phí cao ngất ngưởng sau khi Lee Jin Ho nhập viện. Anh trai của nam danh hài cũng như những người thân khác đang chạy vạy từng đồng để duy trì điều trị cho Lee Jin Ho. “Anh trai Lee Jin Ho đã mượn tiền hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn không đủ để trả các khoản phí viện phí trước mắt” , nguồn tin thân cận cho biết.

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ thêm, Lee Jin Ho đã không được hưởng trợ cấp bảo hiểm y tế trong quá trình điều trị trong phòng ICU. Nguyên nhân là do Lee Jin Ho đã không đóng tiền mua bảo hiểm y tế. Nam diễn viên cũng không có tiền tiết kiệm vì đánh mất sự nghiệp trong showbiz sau nhiều bê bối, thậm chí phải bồi thường số tiền lớn cho các đối tác.

Anh trai Lee Jin Ho đang vay mượn khắp nơi để có tiền đóng viện phí, duy trì điều trị cho em trai.

Lee Jin Ho sinh năm 1986, tham gia nhiều chương trình truyền hình như Knowing Bros, Amazing Saturday... Vào tháng 10/2024, anh bị vạch trần tham gia đánh bạc bất hợp pháp trên mạng từ năm 2020. Nam diễn viên này còn nợ đến hàng trăm triệu won, lừa vay tiền nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jimin (BTS), Lee Soo Geun, Young Tak...

Đến tháng 9/2025, Lee Jin Ho bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong cơ thể của Lee Jin Ho là 0,11%, đủ để bị thu hồi bằng lái xe trong 1 năm. Với vụ việc này, sự nghiệp của Lee Jin Ho được xem như đã chấm dứt.

Lee Jin Ho là nam nghệ sĩ "lắm tài nhiều tật" ở Kbiz.

Nguồn: Mydaily