Danh hài tai tiếng bị đột quỵ do xuất huyết não, đang điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU)

MHN Sports mới đưa tin độc quyền danh hài Lee Jin Ho đã bị đột quỵ do xuất huyết não khoảng một tuần trước và được đưa đi cấp cứu đến một bệnh viện giấu tên ở Seoul. Hiện anh đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Thông tin này lập tức đứng đầu cổng thông tin Naver chiều ngày 9/4.

Công ty quản lý của Lee Jin Ho - SM C&C - đã xác nhận thông tin này trong tuyên bố gửi tới MHN Sports: "Đúng là Lee Jin Ho gần đây đã bị đột quỵ do xuất huyết não. Hiện anh ấy đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt và đang được theo dõi để xem liệu có thể chuyển đến phòng bệnh thông thường hay không".

Công ty quản lý xác nhận Lee Jin Ho bị đột quỵ do xuất huyết não. Ảnh: Nate

Được biết, Lee Jin Ho đã lâm vào trạng thái nguy kịch khi đột quỵ. Nam diễn viên hài lập tức được đưa đi cấp cứu và việc điều trị tích cực đã được tiến hành từ đó đến nay. Hiện tại, rất khó để dự đoán chính xác thời gian hồi phục của Lee Jin Ho. Gia đình danh hài 40 tuổi được cho là đang ở bên cạnh chăm sóc anh tại bệnh viện. Những người bạn bè thân cận cũng đang theo dõi sát sao tình hình và chờ đợi sự hồi phục của Lee Jin Ho.

Tuy nhiên, về vấn đề này, công ty quản lý lưu ý cần tránh những suy đoán chưa được xác nhận hoặc can thiệp quá mức vào đời tư của Lee Jin Ho. Cũng có những lo ngại rằng việc tiếp tục liên lạc hoặc yêu cầu xác nhận thông tin từ bên ngoài một cách bừa bãi có thể gây gánh nặng cho gia đình, trong khi đây là thời điểm cần tập trung vào tình trạng sức khỏe và việc điều trị của bệnh nhân. Hiện tại, đội ngũ y tế đang theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của Lee Jin Ho và tiếp tục điều trị cho anh.

Lee Jin Ho đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Nate

Lee Jin Ho sinh năm 1986, tham gia nhiều chương trình truyền hình như Knowing Bros, Amazing Saturday... Vào tháng 10/2024, anh bị vạch trần tham gia đánh bạc bất hợp pháp trên mạng từ năm 2020. Nam diễn viên này nợ đến hàng trăm triệu won, lừa vay tiền nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jimin (BTS), Lee Soo Geun, Young Tak...

Trong số họ, Jimin (BTS) là người chịu thiệt hại nhiều nhất. Vào năm 2022, Lee Jin Ho đã tiếp cận Jimin và hỏi vay 100 triệu won (1,88 tỷ đồng). Nam diễn viên này hứa sẽ trả lại thành viên BTS trong vòng 1 tuần nhưng không thực hiện. Nhận thấy đàn anh không có ý định trả tiền, Jimin không làm căng mà chỉ nói: "Hãy trả lại em trong vòng 10 năm".

Lee Jin Ho từng bị vạch trần đánh bạc bất hợp pháp, vay nợ rồi quỵt tiền hàng loạt ngôi sao, trong đó có cả Jimin. Ảnh: Nate

Được biết công ty quản lý của Lee Jin Ho - SM C&C đã biết về những khoản nợ của nam diễn viên, do có người liên hệ công ty để đòi tiền. Tuy nhiên họ đã bỏ qua chuyện này và vẫn để nam diễn viên sinh năm 1986 tham gia các chương trình. Trên trang cá nhân, Lee Jin Ho thú nhận bắt đầu chơi cờ bạc bất hợp pháp trên mạng từ năm 2020 và gây ra 1 khoản nợ khổng lồ. Diễn viên tỏ ra hối hận nhưng vẫn vấp phải sự phản đối từ công chúng.

Đến tháng 9/2025, Lee Jin Ho lại bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu. Theo đó, Lee Jin Ho đã cãi nhau to với bạn gái ở Incheon trước khi cầm lái. Sau khi lên xe, anh đã điều khiển phương tiện 1 cách liều lĩnh suốt đoạn đường về nhà dài 100km. Ngay khi nhận được tin báo về hành vi say rượu lái xe của Lee Jin Ho, cảnh sát Incheon đã phối hợp cùng cảnh sát quận Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi (nơi Lee Jin Ho sinh sống) để tiến hành vây bắt nam diễn viên này. Cảnh sát Yangpyeong nhanh chóng xuất quân đến khu vực quanh nhà riêng của Lee Jin Ho, bố trí lực lượng chờ sẵn để bắt giữ nam nghệ sĩ ngay khi anh xuống xe.

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong cơ thể của Lee Jin Ho là 0,11%, đủ để bị thu hồi bằng lái xe trong 1 năm. Với vụ việc này, sự nghiệp của Lee Jin Ho được xem như đã chấm dứt.

Sau đó, cảnh sát đã bố trí lực lượng quanh nhà nam diễn viên để tiến hành vây bắt như phim. Ảnh: Naver

Nguồn: MHN Sports