"Thánh lô tô" Lộ Lộ rơi vào tình cảnh khó khăn, không dám ra khỏi nhà sau khi chồng Việt kiều đột quỵ tại Mỹ

Cách đây gần 1 tuần, diễn viên "Thánh lô tô" Lộ Lộ xót xa thông báo chồng Việt kiều tên Ryan đột ngột qua đời tại Mỹ. Biến cố bất ngờ không chỉ khiến gia đình bàng hoàng mà còn đẩy nữ nghệ sĩ vào hoàn cảnh đầy áp lực khi phải nhanh chóng sang nước ngoài, giải quyết những công việc còn lại của chồng cũ.

Hiện tại, Lộ Lộ đang ở tại thủ đô Tbilisi (Georgia) để cùng gia đình lo liệu hậu sự. Tuy nhiên, Lộ Lộ cho biết cuộc sống tại đây không dễ dàng, cô vừa phải áp lực cùng mẹ chồng lo tang sự cho Ryan, vừa phải chăm sóc 2 con nhỏ chỉ mới 3 tháng tuổi.

Trong chia sẻ mới nhất, Lộ Lộ cho biết từ rào cản ngôn ngữ, không có người hỗ trợ khiến cô gần như không dám ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, mọi sinh hoạt đều bị giới hạn trong phạm vi nhất định. Lộ Lộ nói: "Tình hình hiện tại Lộ đang ở thành phố Tbilisi, thuộc Georgia (một quốc gia Tây Á - không phải bang Georgia, Mỹ) để lo hậu sự cho Ryan và chăm sóc hai bạn nhỏ. Ở đây không có cộng đồng người Việt, sử dụng ngôn ngữ bản địa không sử dụng tiếng Anh nên thật sự rất khó khăn. Lộ hầu như ko ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết".

Lộ Lộ cho biết từ khi sang nước ngoài, cô chỉ ở nhà chăm sóc 2 con, khó khăn trong giao tiếp nên chưa thể ra ngoài (ảnh: FBNV)

Đến thời điểm hiện tại, Lộ Lộ vẫn chưa thể gặp mặt lần cuối với chồng cũ, khi các thủ tục liên quan vẫn đang được xử lý. Điều này càng khiến tâm lý của cô thêm phần nặng nề, chông chênh giữa giai đoạn đầy biến động. Dù vậy, Lộ Lộ cho biết vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn tất những công việc còn dang dở, đồng thời thực hiện các di nguyện cuối cùng của người đã khuất. Sau khi mọi việc ổn định, cô sẽ bàn giao lại cho gia đình và trở về Việt Nam để tiếp tục cuộc sống.

Lộ Lộ cũng mong muốn có thể hoàn thành sớm các giấy tờ để đưa 2 con song sinh về Việt Năm chăm sóc. 2 em bé này được tạo ra nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Do Lộ Lộ và chồng Việt kiều đã đăng ký kết hôn tại Mỹ nên cô được công nhận là mẹ của em bé.

2 em bé là con của Ryan, chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Lộ Lộ cho biết khi mẹ chồng lo giấy tờ để nhận thi thể Ryan thì cô phải 1 mình chăm 2 con (ảnh: FBNV)

Lộ Lộ tên thật là Lâm Quốc Khải, sinh năm 1988 tại Kiên Giang. Tốt nghiệp đại học, Lộ Lộ từng làm nhiều công việc khác nhau như giảng viên trường Cao đẳng văn hóa, trường Du lịch Sài Gòn. Sau này, Lộ Lộ làm marketing cho một tập đoàn, thiết kế ấn phẩm văn hóa, làm sản phẩm da hand made, diễn viên quần chúng. Cái tên Lộ Lộ nổi lên với danh xưng "thánh lô tô". Lộ Lộ từng tham gia nhiều cuộc thi, game show truyền hình như Chuông vàng vọng cổ 2016, Solo cùng bolero 2018, Thách thức danh hài…, rồi góp mặt ở web-drama Hẻm cụt của Trấn Thành, phim điện ảnh Lô tô, Mai. Lộ Lộ cũng được biết đến là một trong những thành viên thân thiết trong hội bạn của Trấn Thành, đồng thời từng tham gia Miss International Queen Vietnam 2025 và để lại nhiều dấu ấn.

Về đời tư, Lộ Lộ từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai con trước khi tan vỡ. Cuối năm 2022, cô quyết định thực hiện hành trình chuyển giới để sống đúng với bản thân. Đến tháng 9/2023, nữ nghệ sĩ đăng ký kết hôn với chồng Việt kiều tại Mỹ sau khoảng thời gian làm bạn và tìm hiểu. Theo chia sẻ, cả hai quen biết khoảng 2 năm và chính thức hẹn hò từ giữa năm 2023. Tuy nhiên, đến tháng 8/2025, mối quan hệ bắt đầu xuất hiện trục trặc và cả hai lựa chọn ly thân.