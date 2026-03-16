Chồng đột ngột qua đời ở Georgia, nghệ sĩ Việt đau đớn bay sang nhận thi thể

Những ngày qua, thông tin nghệ sĩ chuyển giới Lộ Lộ bay sang nước ngoài để lo hậu sự cho chồng thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Ngày 16/3, Lộ Lộ đã có mặt tại thủ đô Tbilisi của Georgia để cùng gia đình chồng làm thủ tục nhận thi thể anh.

Luật sư Ryan - chồng Lộ Lộ bị đột quỵ tại khách sạn hôm 15/3 trong lúc đang thu xếp hành lý tại khách sạn để chuẩn bị trở về Mỹ. Khi vào dọn phòng, nhân viên khách sạn phát hiện anh nằm bất tỉnh trên sàn nên lập tức thông báo cho đại sứ quán. Sau đó, mẹ của Ryan đã liên lạc và báo cho Lộ Lộ.

Lộ Lộ và chồng luật sư

Khi biết tin dữ, Lộ Lộ vô cùng đau buồn, rối bời. Cô xót xa viết trên trang cá nhân: "Ryan ơi, ra đi bình an nhé. Mọi thứ như dừng lại, tôi chông chênh quá. Nhìn lại quãng thời gian mình cùng nắm tay nhau, đến khi trở thành những người bạn, vợ chồng, chúng ta cũng đã hết lòng với nhau rồi. Ryan đi trước một chặng rồi. Thương chị An và mẹ, sẽ khó khăn lắm trong thời gian này".

Nhiều nghệ sĩ Việt như Hồng Đào, Trịnh Kim Chi, Tuấn Trần, Lê Giang, Văn Mai Hương, Lâm Khánh Chi… đã gửi lời chia buồn, động viên Lộ Lộ và gia đình sớm vượt qua mất mát.

Theo báo Ngôi Sao, sau khi đến Georgia, Lộ Lộ hiện đang ở nhà mẹ chồng tại Tbilisi. Mẹ Ryan bị sốc khi con trai đang khỏe mạnh bỗng qua đời đột ngột. Dù vậy, bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để chăm sóc hai cháu nội được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Lộ Lộ sang Georgia để cùng mẹ chồng lo hậu sự cho anh

Lộ Lộ hỗ trợ mẹ chồng chăm sóc hai con của Ryan và chờ cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục pháp lý. Theo luật pháp Georgia, gia đình phải đợi cảnh sát làm rõ nguyên nhân tử vong trước khi nhận thi thể.

Lộ Lộ tên thật là Lâm Quốc Khải, sinh năm 1988, được khán giả gọi bằng biệt danh "thánh lô tô". Cô là người sáng lập đoàn Sài Gòn Tân Thời và có công lớn trong việc làm sống lại văn hóa âm nhạc lô tô ở khu vực phía Nam.

Ngoài hoạt động biểu diễn, Lộ Lộ từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật như Chuông vàng vọng cổ 2016, Solo cùng bolero 2018, Thách thức danh hài... Cô cũng góp mặt trong một số dự án phim như web-drama Hẻm cụt của Trấn Thành hay các phim điện ảnh Lô tô, Mai.

Năm 2025, Lộ Lộ tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam. Trước khi chuyển giới vào cuối năm 2022, cô từng lập gia đình và có hai con. Sau khi nhận ra bản dạng giới của mình, Lộ Lộ quyết định ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ hòa bình với vợ cũ và cùng chăm sóc con.

Nhận tin chồng đột ngột qua đời, Lộ Lộ vô cùng đau đớn và hụt hẫng

Năm 2023, Lộ Lộ đăng ký kết hôn với luật sư Việt kiều Ryan tại Mỹ sau vài tháng hẹn hò. Cặp đôi từng thực hiện bộ ảnh cưới tại TP.HCM và dự định tổ chức hôn lễ lớn với sự tham dự của người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Lộ Lộ cho biết cô và Ryan đã ly thân từ tháng 8/2025 do khác biệt quan điểm, nhưng cả hai vẫn chưa đi đến quyết định ly hôn. Vì vậy, khi nhận tin chồng đột ngột qua đời, nghệ sĩ vô cùng đau đớn và hụt hẫng. Cô quyết định gác lại công việc, hủy nhiều lịch diễn để sang Georgia, với mong muốn được nhìn mặt anh lần cuối và lo hậu sự chu đáo.