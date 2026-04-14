Vừa đính chính xong với Uyển Ân, Võ Điền Gia Huy lại dính tin hẹn hò 1 ca sĩ

Chuyện tình cảm của Võ Điền Gia Huy thời gian qua gần như chưa khi nào hết nóng. Từ nghi vấn liên quan đến Uyển Ân trong lúc đang được ghép đôi với Lê Tam Triều Dâng, nam diễn viên liên tục trở thành tâm điểm bàn tán. Khi những ồn ào trước đó phần nào được làm rõ, anh lại bất ngờ bị gọi tên trong một tin đồn hoàn toàn mới.

Theo đó, mạng xã hội Threads lại bất ngờ xuất hiện một bài đăng mới, tiếp tục réo tên Võ Điền Gia Huy trong nghi vấn tình cảm. Lần này, người được nhắc đến là Gigi Hương Giang. Không có những khoảnh khắc xuất hiện chung hay tương tác rõ ràng, "bằng chứng" duy nhất được đưa ra lại đến từ một chi tiết khá bất ngờ: cả hai bị cho là sử dụng ốp lưng điện thoại có kiểu dáng giống nhau.

Chỉ từ sự trùng hợp này, một số suy đoán về mối quan hệ giữa Võ Điền Gia Huy và nữ ca sĩ bắt đầu lan rộng. Tuy nhiên, trái ngược với những lần trước, phản ứng của cư dân mạng lần này lại nghiêng hẳn về sự hoài nghi. Nhiều người cho rằng việc dựa vào một chi tiết quá nhỏ như ốp lưng để suy đoán chuyện hẹn hò là thiếu thuyết phục, thậm chí khiến không ít người cảm thấy khó hiểu vì cách soi hint ngày càng bị đẩy đi quá xa.

Không khí tranh luận dưới các bài đăng vì thế cũng trở nên sôi nổi theo hướng ngược lại. Thay vì hào hứng “đẩy thuyền” như thường thấy, nhiều ý kiến bày tỏ sự mệt mỏi với những suy đoán thiếu cơ sở, cho rằng đây đơn thuần chỉ là sự trùng hợp trong thói quen sử dụng đồ cá nhân. Một số khác cũng nhắc lại việc Gia Huy liên tục vướng tin đồn tình cảm trong thời gian gần đây, khiến bất kỳ chi tiết nào liên quan đến anh cũng dễ bị đặt vào vòng nghi vấn.

Một số netizen phát hiện cả hai hiện đã sử dụng những mẫu ốp lưng hoàn toàn khác nhau, không còn trùng hợp như chi tiết ban đầu được lan truyền. Điều này khiến lập luận về "hint ốp lưng đôi" nhanh chóng mất đi sức thuyết phục.

Bên cạnh đó, nhiều đoạn clip cũ cũng được chia sẻ lại, ghi lại những khoảnh khắc Gia Huy và Gigi Hương Giang xuất hiện cùng nhau trong các buổi gặp gỡ, giao lưu. Trong các tương tác này, cả hai thể hiện sự thoải mái, tự nhiên nhưng không có dấu hiệu thân mật vượt mức. Chính vì vậy, không ít ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa họ nhiều khả năng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, quen biết trong công việc hoặc đời sống thường ngày.

Trước đó, Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy trở thành những cái tên bị réo gọi liên tục. Nguồn cơn xuất phát từ bức ảnh trên story của cả hai. So sánh background lẫn bài hát được đính kèm, nhiều netizen đã đặt nghi vấn Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy có mối quan hệ trên mức bạn bè.

Các "thánh soi" tiếp tục soi ra nhiều chi tiết đáng ngờ giữa cả hai. Không chỉ bị nghi sở hữu áo đôi, cư dân mạng còn "đào" lại những khoảnh khắc chung của Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy tại sự kiện. Trong một số khung hình, cả hai xuất hiện cạnh nhau với tương tác khá thoải mái, ánh mắt và biểu cảm được nhận xét là có phần thân thiết hơn mức đồng nghiệp thông thường.

Tối 10/4, stylist thân cận của Uyển Ân đã có chia sẻ xoay quanh tình cảm gần đây. Theo đó, trong loạt hint giữa Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy, netizen lan truyền khoảnh khắc Võ Điền Gia Huy từng đăng bức ảnh bàn tay cô gái và nghi vấn đó là em gái Trấn Thành.

Về chi tiết này, stylist của Uyển Ân đính chính Uyển Ân không để móng tay như hình ảnh mà netizen chia sẻ: "Mấy bà ơi, Ân nhà tôi không có để móng tay. Nào đi quay chụp khách yêu cầu mới gắn móng. Còn tụi tôi đang đi Mũi Né chơi nè mấy bà. Từ stylist tới nghệ sĩ ế đều, bà coi ghép ai được, ghép cho tụi tôi coi chứ mà nom ngồi mốc mỏ nè bà nên mới đi chơi cùng nhau nè".

Về phía Võ Điền Gia Huy, trong lần chia sẻ với chúng tôi, nam diễn viên thẳng thắn đính chính: "Tôi không hiểu tại sao gần đây lại rộ lên tin đồn đó. Hay đó là dấu hiệu của một người được yêu mến? Mọi người tò mò, không hẳn ghép cặp tôi với người này người kia mà còn “đào mộ” hình ảnh trong quá khứ xa xôi. Tôi nghĩ trước mắt cảm thấy vui vì nhiều khán giả dành thời gian để đào sâu về mình, đôi khi trong lúc đào sâu lại phát hiện ra những sự trùng hợp. Sau đó, mọi người liên kết những sự trùng hợp đó để ra một câu chuyện mà mọi người nghĩ hợp lý. Giữa một nam và một nữ có sự trùng hợp thì khán giả thường nghĩ về chuyện tình yêu. Chuyện tình yêu thường đẹp và hay ho nên được nhiều người hướng tới nên thường được nghệ thuật hoá, đẩy lên theo một cách rất mơ mộng.

Tôi có biết Uyển Ân gần đây, có dịp chơi chung trong nhóm anh chị em đồng nghiệp, cũng hụt vài dự án với nhau. Tôi cũng dành tình cảm cho người em này, người đồng nghiệp của mình qua những lần ủng hộ khi Ân có dự án. Đối với tôi, đơn thuần chỉ là tình cảm một người anh dành cho Uyển Ân. Mà cũng do con mắt tình quá nên mọi người lại nghĩ là có tình cảm, liên kết những sự trùng hợp lại".

Ảnh: Threads, IGNV