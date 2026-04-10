Ầm ĩ trên Threads lúc này: Em gái Trấn Thành đi Phan Thiết cũng bị "ném đá"

Nguyên nhân khiến Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy bị réo tên

Mới đây, Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy bất ngờ trở thành cái tên bị réo gọi khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ việc netizen phát hiện Uyển Ân đăng tải hình ảnh với background mang cảm giác quen mắt. Bởi lẽ, Võ Điền Gia Huy cũng chia sẻ một khoảnh khắc có khung cảnh hao hao, từ góc chụp đến vibe tổng thể đều khá tương đồng. Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn sử dụng nhạc nền mang màu sắc yêu đương giống nhau, càng khiến nghi vấn được đẩy lên cao.

Không chỉ dừng lại ở những chi tiết trùng hợp về hình ảnh và âm nhạc, cư dân mạng còn nhanh chóng "đào" lại loạt khoảnh khắc chung giữa Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy tại các sự kiện trước đó. Trong những bức ảnh được chia sẻ, cả hai nhiều lần xuất hiện cạnh nhau, tương tác tự nhiên, thậm chí còn có ánh nhìn và biểu cảm được cho là "có gì đó hơn mức đồng nghiệp".

Sau những khoảnh khắc trùng hợp được soi ra, cư dân mạng nhanh chóng bàn tán rôm rả về mối quan hệ giữa Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy. Tuy nhiên, đi kèm với sự tò mò là không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen bắt đầu đặt nghi vấn Võ Điền Gia Huy chỉ đang "xào couple" với Lê Tam Triều Dâng trong dự án phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, trong khi thực tế lại có mối quan hệ riêng với Uyển Ân. Chính suy đoán này khiến câu chuyện không dừng lại ở mức "đẩy thuyền" đơn thuần mà dần chuyển sang hướng tranh cãi.

Đáng nói, việc Uyển Ân đăng tải loạt ảnh có chi tiết trùng hợp vào đúng thời điểm cặp đôi Gia Huy - Triều Dâng đang tích cực quảng bá phim càng khiến một bộ phận fan couple cảm thấy khó chịu. Không ít người cho rằng động thái này dễ gây hiểu lầm, thậm chí làm ảnh hưởng đến chiến dịch truyền thông của bộ phim. Từ đó, một số bình luận tiêu cực đã xuất hiện, hướng thẳng về phía Uyển Ân.

Phản ứng của người trong cuộc

Giữa làn sóng tranh cãi, Uyển Ân đã có động thái để dập tắt những ồn ào. Theo đó, nữ diễn viên đã đăng full bộ ảnh trên trang cá nhân, trong đó có khoảnh khắc chụp ảnh trên bãi cỏ, kèm theo là loạt khoảnh khắc vi vu khác. Ngay trong caption, em gái Trấn Thành viết rõ: "Người Phan Thiết ai cũng dễ thương".

Địa điểm chụp ảnh của Uyển Ân được xác nhận rõ ràng là không phải ở TP.HCM - nơi mà Võ Điền Gia Huy check-in. Chi tiết này gần như đã ngầm phủ nhận những suy đoán cả hai ở chung một nơi.

Trong khi Uyển Ân chọn cách đáp trả bằng hình ảnh thì về phía Võ Điền Gia Huy, nam diễn viên lại có động thái theo hướng kín đáo hơn. Trên trang cá nhân, anh đăng tải dòng trạng thái: "Muốn biết cách anh yêu! Mời xem Vì Mẹ anh phán chia tay" kèm theo hình ảnh mới.

Dù không trực tiếp nhắc đến ồn ào tình cảm đang được bàn tán, nhưng động thái này được nhiều người xem là lời đáp mang tính ẩn ý. Thay vì lên tiếng giải thích hay phủ nhận, Võ Điền Gia Huy chọn cách hướng sự chú ý về dự án phim đang tham gia, nơi anh kết hợp cùng Lê Tam Triều Dâng.

Tưởng chừng sau những động thái của người trong cuộc, drama tình ái sẽ hạ nhiệt, nhưng không ngờ mạng xã hội lại càng dậy sóng bởi hàng loạt bài đăng tranh cãi khác. Một bộ phận netizen cho rằng Uyển Ân "ngồi không cũng dính đạn" khi vô tình bị kéo vào drama tình ái chưa rõ thực hư. Không ít ý kiến bày tỏ sự bức xúc, thẳng thắn chỉ trích việc cô bị công kích trên mạng xã hội, đồng thời réo tên một số fan couple của Võ Điền Gia Huy - Lê Tam Triều Dâng vì cho rằng phản ứng đang đi quá giới hạn. Theo những ý kiến này, việc suy đoán chưa kiểm chứng nhưng lại dẫn đến công kích cá nhân là điều khó chấp nhận.

Ở chiều ngược lại, một số khán giả yêu thích bộ phim lại lên tiếng "giải oan" cho cộng đồng fan. Họ cho rằng những hành vi quá khích chỉ đến từ một nhóm nhỏ, không thể đại diện cho toàn bộ những người ủng hộ cặp đôi trên màn ảnh. Nhiều tài khoản tự nhận là fan của Gia Huy - Triều Dâng chia sẻ rằng việc "đẩy thuyền" trong thời gian dài khiến họ có cảm xúc kỳ vọng nhất định, nên khi xuất hiện tin đồn mới, cảm giác hụt hẫng là điều dễ hiểu.

Trong khi đó, nhóm ý kiến trung lập lại nhìn nhận câu chuyện theo hướng cân bằng hơn. Theo họ, mỗi người hâm mộ đều có lý do riêng cho cảm xúc và phản ứng của mình, nhưng việc biến những suy đoán thành công kích cá nhân trên mạng xã hội là điều không nên được cổ vũ. Giữa một câu chuyện còn nhiều ẩn số, cách ứng xử của cộng đồng mạng cũng đang trở thành tâm điểm không kém gì chính nhân vật trong cuộc.

Ảnh: Threads, FBNV