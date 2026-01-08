Lý do Uyển Ân bất hòa với chị ruột, căng thẳng suốt thời gian dài

Tại buổi ra mắt phim “Nhà mình đi thôi”, Uyển Ân nữ chính phim đã có dịp chia sẻ về mối quan hệ tình cảm giữa mình và chị gái ruột – Huỳnh Mi, sinh năm 1991.

Theo lời Uyển Ân gia đình cô có 3 anh chị em, Trấn Thành là anh lớn, Huỳnh Mi là chị giữa và cô là em út. Mối quan hệ giữa Uyển Ân và Trấn Thành rất tốt vì cả 2 đều đam mê nghệ thuật, lại hợp tính nhau. Tuy nhiên, Uyển Ân và chị gái Huỳnh Mi thì bất hòa.

Uyển Ân chia sẻ về mâu thuẫn với chị ruột.

Cả hai thậm chí từng xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng suốt một thời gian dài dù sống chung nhà. Nói về lý do mâu thuẫn, em gái Trấn Thành chia sẻ là do khắc khẩu, khác biệt trong suy nghĩ, sở thích, lối sống khiến họ rơi vào tình trạng "cứ mở miệng là lại cãi nhau".

Cách đây khoảng 2 năm, khi Huỳnh Mi lập gia đình, dọn ra ở riêng, hai chị em mới có khoảng thời gian nhìn lại bản thân, nhìn lại những chuyện đã qua để tìm cách giải tỏa những khúc mắc và làm lành dần.

Em gái Trấn Thành nói: "Mất khá lâu để 2 chị em tôi hòa hợp với nhau. Thật ra hai chị em tôi rất thương nhau nhưng có thể trước đây cả hai đều tính con nít, không biết cách yêu thương cho đúng. Khi xa nhau rồi chúng tôi mới nhớ, thương nhau nhiều hơn".

Gia đình Trấn Thành - Hari Won, bố mẹ nam diễn viên và 2 em gái Huỳnh Mi, Uyển Ân

Uyển Ân tên đầy đủ là Huỳnh Uyển Ân, sinh năm 1999, là một trong 2 cô em gái của Trấn Thành. Ít ai biết, trước "Nhà bà Nữ", Uyển Ân đã có 4 năm miệt mài theo đuổi nghiệp diễn dù không gặt hái được nhiều thành công.

Thời điểm mới vào nghề, nữ diễn viên 9x chăm chỉ tham gia phim chiếu mạng của các nghệ sĩ quen thuộc. Cô sở hữu ngoại hình mũm mĩm, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn, tính cách cởi mở, thân thiện.

Sau 4 năm gia nhập làng giải trí, năm 2022, Uyển Ân được Trấn Thành tin tưởng, giao vai diễn chính trong phim "Nhà bà Nữ". Từ đó, tên tuổi của em gái Trấn Thành được khán giả biết đến nhiều hơn và liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh chất lượng.