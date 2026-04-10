Sao nữ là tiểu thư trong Mùa Hè Sôi Động có đời thật nhiều biến cố, huỷ hôn thiếu gia trước 1 tuần đám cưới

Một trong những phim truyền hình đình đám thập niên 2000 chính là Mùa Hè Sôi Động . Sau khi phim truyền hình này lên sóng, hàng loạt khuôn mặt diễn viên như Diễm My 9x, Thiên Minh, Angela Phương Trinh, Cao Mỹ Kim... đến gần hơn với công chúng. Trong số các sao nữ của Mùa Hè Sôi Động thì Cao My Kim (vai An) gây chú ý vì ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, là tiểu thư nhưng lại rất hiền lành, thân thiện. Thời điểm đó, nhan sắc Cao Mỹ Kim được nhận xét còn nổi bật hơn cả các bạn diễn khác trong phim. Sau thành công của vai An, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án phim truyền hình như Dốc Sương Mù, Hẻm Cụt, Sau Ánh Hoàng Hôn... thế nhưng không có vai diễn nào đáng nhớ bằng.

Mặc dù có cuộc đời màu hồng trong phim nhưng đời thự của Cao Mỹ Kim nhiều sóng gió, biến cố. Nữ diễn viên từng có cuộc tình với thiếu gia, cả hai đã định sẵn ngày cưới nhưng rồi lại quyết định huỷ trước 1 tuần diễn ra. Đó cũng là một trong những ồn ào gây xôn xao Vbiz vào năm 2016. Cho đến tháng 5/2017, Cao Mỹ Kim mới lên tiếng thừa nhận đã "dứt gánh", cô bị sốc và chịu tổn thương sau biến cố huỷ hôn. Nữ diễn viên Mùa Hè Sôi Động nói: "Có nhiều chuyện xảy ra nên tôi quyết định huỷ hôn chỉ trước 1 tuần. Tôi biết nếu kết hôn sẽ không thể sống hoà hợp nên mới dứt khoát như vậy. Thậm chí, đến mẹ tôi cũng không biết chuyện huỷ hôn. Gần ngày mẹ hỏi chuẩn bị tới đâu rồi tôi mới thông báo. Mẹ tôi rất bất ngờ".

Về lý do quyết định đường ai nấy đi, Cao Mỹ Kim chia sẻ: "Người đó phạm vào nguyên tắc cấm kỵ của tôi. Tôi không thích nói dối, nhất là điều nói dối đó làm tổn hại đến tình yêu và lòng tự trọng của tôi. Tôi đã từng bỏ qua một lần rồi nhưng tới lần thứ hai thì tôi không tha thứ được nên mới chia tay. Khi tôi từ hôn, từ ba mẹ đến họ hàng nội ngoại của người ấy đều gọi điện xin lỗi tôi. Ba mẹ người ấy bảo "dù thế nào thì con vẫn là con của nhà này".

Sau sóng gió này, Cao Mỹ Kim hạn chế xuất hiện trong các hoạt động, sự kiện giải trí mà lui về "ở ẩn" trong thời gian dài. Người đẹp sinh năm 1991 từng làm trưởng ban MC ở đài truyền hình, phát triển công việc làm truyền thông. Ở tuổi 35, Cao Mỹ Kim thành công hơn ở lĩnh vực kinh doanh, cô vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng tần suất ít và âm thầm trong các hoạt động.

Nữ diễn viên thổ lộ về sự nghiệp hiện tại: "Tôi làm nhiều việc và không dừng lại ở ca hát, diễn xuất. Tôi thấy hạnh phúc vì mình có thể khai phá được bản thân mình. Ttrong thời đại công nghệ 4.0, một nghề không khiến tôi thỏa mãn, không giúp tôi đủ sống".

Cao Mỹ Kim thường xuyên đăng ảnh xinh đẹp khoe nhan sắc trẻ trung, mặn mà. Nữ diễn viên từng đăng dòng trạng thái đầy tâm trạng: "Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt, tâm thái bình thản, tự do. Mặc kệ là đời sống vật chất dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là sống một cuộc đời hạnh phúc".

Về chuyện tình cảm, Cao Mỹ Kim hiện vẫn đang sống cùng mẹ và một người chị. Khi được hỏi về lý do chưa chịu kết hôn, nữ ca sĩ 9x không ngần ngại cho biết, bản thân chứng kiến nhiều sự việc, hoàn cảnh của bạn bè xung quanh, sự phản bội, sự chia ly... Vì sợ nên cô co mình lại cho yên lành. Trong một cuộc trò chuyện, từ nữ viên nói: “ Các đại gia ngàn tỷ xung quanh tôi nhiều lắm nhưng tôi không có cảm xúc, không thích”.

