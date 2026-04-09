Một trong những nữ diễn viên triển vọng đang được khán giả chú ý hiện nay chính là Uyển Ân. Thời gian qua, em gái Trấn Thành liên tục góp mặt trong các dự án phim gây tiếng vang lớn. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước loạt chi tiết trùng hợp giữa Uyển Ân và nam diễn viên trẻ Võ Điền Gia Huy.

Nghi vấn hẹn hò bắt đầu lan rộng khi cư dân mạng phát hiện cả hai check-in tại cùng một địa điểm trong khoảng thời gian gần nhau. Trên trang cá nhân, Uyển Ân đăng tải hình ảnh đi chơi, và không lâu sau đó, Võ Điền Gia Huy cũng chia sẻ khoảnh khắc với góc chụp tương tự.

Dù chưa rõ thực hư, nhiều khán giả tỏ ra thích thú và dành lời khen cho sự đẹp đôi của cả hai nếu tin đồn là thật. Hiện tại, mọi thông tin vẫn dừng ở mức suy đoán và cộng đồng mạng tiếp tục theo dõi những động thái tiếp theo từ hai nhân vật chính.

Vào năm 2024, Uyển Ân từng bị soi nhiều hint hẹn hò Quỳnh Lý như cùng đi du lịch với hội bạn Hari Won, Trấn Thành, thậm chí có lúc còn đánh lẻ check in cùng nhau, diện đồ đôi, luôn chọn vị trí ngồi sát rạt trong những dịp tụ họp hay tiệc thân mật...

Tuy nhiên, Uyển Ân là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, không chia sẻ chuyện riêng tư với công chúng. Cô cho biết chỉ muốn khán giả tập trung vào công việc. Sau thời gian bên nhau, cặp đôi này được cho là đã đường ai nấy đi trong âm thầm.

Uyển Ân – em gái của Trấn Thành là một trong những gương mặt trẻ đầy tiềm năng của màn ảnh Việt. Cô từng tham gia nhiều dự án phim và dần thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình ưa nhìn cùng phong cách năng động, trẻ trung.

Những năm gần đây, Uyển Ân liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh đạt doanh thu ấn tượng. Sở hữu gương mặt sáng, lối diễn tự nhiên và khả năng biến hóa linh hoạt với nhiều dạng vai, cô từng bước tạo dựng dấu ấn riêng và khẳng định vị trí trong thế hệ diễn viên trẻ.

Nói về hành trình làm nghề, Uyển Ân cho biết cô không e ngại khi bị gọi là "em gái Trấn Thành". Theo cô, khi chưa có dấu ấn riêng, khán giả sẽ nhớ đến mình qua những điều dễ nhận diện nhất. Vì vậy, nữ diễn viên lựa chọn nỗ lực nhiều hơn để chứng minh năng lực. Đồng thời, cô cũng thừa nhận việc là em gái Trấn Thành giúp mình có thêm cơ hội được các nhà làm phim, đạo diễn chú ý và tham gia casting ở nhiều dự án.

Võ Điền Gia Huy (sinh năm 1996) là nam diễn viên triển vọng của màn ảnh Việt. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, từng hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân, tham gia phim truyền hình, kịch và MV trước khi chính thức được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong phim Thưa Mẹ Con Đi.

Trong nhiều năm qua, Võ Điền Gia Huy không ngừng nỗ lực làm mới bản thân qua từng vai diễn. Anh từng góp mặt trong các bộ phim như Hải đường trong gió, Gạo nếp gạo tẻ 2, Hẹn hò cùng thần tượng, Thấy mai là thấy Tết, Thám tử Kiên, Skin of Youth đến Tiệm ăn của quỷ. Vừa qua, anh tiếp tục gây chú ý khi tham gia bộ phim Tử chiến trên không.

Ngoài đời, Võ Điền Gia Huy sở hữu ngoại hình điển trai với nét nam tính cuốn hút cùng phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Diện mạo nổi bật kết hợp với khả năng diễn xuất ấn tượng giúp anh nhanh chóng ghi dấu trong lòng khán giả.