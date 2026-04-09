MIN không ổn

Tối 8/4, MIN bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải một dòng trạng thái dài, đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Không còn là hình ảnh năng lượng, tích cực quen thuộc, nữ ca sĩ lần này bộc lộ rõ sự chông chênh trong cảm xúc.

Cụ thể, MIN viết rằng cứ mỗi lần mọi thứ dần ổn định, cuộc sống lại "cho thêm một cái tát", như một cách thử thách xem cô có thể đứng dậy thêm bao nhiêu lần nữa. Nữ ca sĩ thừa nhận nửa đầu năm nay tiếp tục là một giai đoạn khó khăn, với những biến cố mạnh đến mức khiến cô "trầy trật", thậm chí không biết phải làm gì tiếp theo.

Bài đăng tâm trạng của MIN khiến nhiều người chú ý

Tâm thư của MIN: "Cứ mỗi lần mọi thứ đang dần tốt đẹp, thì cuộc đời lại cho mình ăn thêm 1 cái tát. Như kiểu để thử thách chiến binh này có thể đứng dậy đc thêm bnh lần. Nửa đầu năm nay lại thêm 1 cái tát cực mạnh. Mạnh đến nỗi đủ khiến mình trầy trật, không biết phải làm gì tiếp. Vậy thôi, nghe lại Dear Min để lấy động lực. Những lúc như thế này là lúc mình cần nhiều động lực nhất, nên cuộc đời ơi, nếu tôi đang chậm lại hay muốn dừng lại thì bằng mọi cách hãy ủn tôi đi".

Bên dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ và bạn bè đã để lại lời động viên, tiếp thêm năng lượng cho nữ ca sĩ. Nhiều fan nhắn gửi mong MIN hãy nghỉ ngơi nếu cần, nhưng đừng quên rằng luôn có rất nhiều người ở phía sau ủng hộ cô. Không ít bình luận bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng ai cũng có những giai đoạn "tụt mood" như vậy và điều quan trọng là vẫn chọn tiếp tục bước đi.

Nhiều người hâm mộ gửi lời nhắn động viên sau bài đăng nhiều tâm trạng của MIN

Chỉ một ngày trước đó, nữ ca sĩ còn thoải mái chia sẻ khoảnh khắc trong phòng thu cùng GREY D và Kai Đinh. Trong clip, MIN xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, liên tục cười nói, tương tác vui vẻ với mọi người. Không khí buổi thu âm khá thoải mái, thậm chí còn có những câu đùa khiến cả nhóm bật cười, cho thấy tinh thần của cô khi đó vẫn rất tích cực.

Trước đó vài ngày, MIN còn có chuyến du lịch tại Phú Quốc. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh check-in tại Rạch Vẹm với visual tươi tắn, thần thái thư giãn. Từ những khoảnh khắc nằm dài trên bãi biển, tạo dáng dưới nắng đến ảnh “sống ảo” dưới làn nước trong veo, có thể thấy cô tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn, đầy năng lượng và khá “chill”.

Không chỉ vậy, thời gian gần đây MIN cũng xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động công việc, từ sự kiện cho đến các show âm nhạc. Hình ảnh một MIN năng động, chỉn chu và giữ phong độ ổn định khiến nhiều người tin rằng cô đang ở giai đoạn cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống.

Chính vì vậy, khi bài đăng tâm trạng xuất hiện vào tối 8/4, không ít khán giả tỏ ra bất ngờ. Đằng sau những khoảnh khắc vui vẻ, tích cực trước đó, trạng thái thật sự của MIN lại khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi và càng thêm quan tâm đến tình hình hiện tại của nữ ca sĩ.

Trước đó MIN vẫn tích cực cập nhật công việc trên trang cá nhân

Nữ ca sĩ cũng vừa có chuyến du lịch cực năng lượng

MIN một trong những cái tên có vị trí riêng tại Vpop. Bắt đầu từ cộng đồng dancer cover Kpop, cô nhanh chóng lấn sân sang ca hát và ghi dấu ấn với loạt bản hit bắt tai. Những ca khúc như Có Em Chờ, Ghen, Vì Yêu Cứ Đâm Đầu hay Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu đều từng "phủ sóng" mạnh mẽ. Đặc biệt, Ghen Cô Vy còn trở thành hiện tượng toàn cầu, giúp tên tuổi MIN vươn xa hơn khỏi thị trường trong nước. Trong năm 2025, MIN trở lại với album Dear MIN. Âm nhạc của MIN thường mang màu sắc pop hiện đại, dễ nghe, dễ tiếp cận. Giai điệu bắt tai kết hợp với hình ảnh chỉn chu, concept rõ ràng trong từng sản phẩm giúp cô duy trì sức hút ổn định qua nhiều năm.

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, MIN gắn với hình ảnh năng động, có phần dễ thương và gần gũi. Phong cách thời trang khi đó thiên về sự đơn giản, trẻ trung, mang hơi hướng Kpop. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, câu chuyện nhan sắc của nữ ca sĩ nhiều lần vướng tranh cãi. Hiện tại, MIN vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng phong cách thời trang cá tính, hiện đại. Thuộc thế hệ cuối 8X, nhưng MIN luôn khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Gu thời trang của cô ngày càng chỉn chu, có điểm nhấn và bắt nhịp xu hướng rất nhanh, kết hợp cùng thần thái tươi mới giúp nữ ca sĩ dễ dàng "hack tuổi".

Không ai phủ nhận sức hút, độ năng động và bền bỉ của MIN hơn chục năm qua

