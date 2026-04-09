Brad Pitt chỉ trích gay gắt Angelina Jolie

Cuộc chiến pháp lý giữa Brad Pitt và Angelina Jolie liên quan đến nhà máy rượu vang trị giá 164 triệu USD ở Pháp đã bước sang năm thứ 4 nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc, bởi hai bên đối chọi gay gắt về mọi mặt, kể cả thời điểm kết thúc vụ kiện.

Theo Daily Mail, ngôi sao F1 và vợ cũ đang tranh cãi gay gắt về ngày xét xử.

Tài liệu tòa án chỉ ra phiên tòa xét xử vụ kiện được lên lịch vào ngày 1/2/2027. Tuy nhiên, mỹ nhân Salt muốn lùi lại, chuyển sang tháng 11/2027.

Brad Pitt phản đối đề xuất này của vợ cũ. Anh đồng ý lùi lại khoảng 2 tháng, chứ không sẵn lòng chờ thêm đến quý cuối cùng của năm 2027.

Đã 4 năm kể từ thời điểm Brad Pitt đệ đơn kiện Angelina liên quan đến tranh chấp tài sản chung ở Pháp.

Trong tài liệu, nam diễn viên sinh năm 1963 nhấn mạnh việc trì hoãn khiến anh không thể tận hưởng sự yên bình tại ngôi nhà ở Pháp.

Anh cũng tuyên bố hoạt động kinh doanh của Chateau Miraval bị “kìm hãm bởi tranh chấp” và muốn vụ việc được giải quyết nhanh nhất có thể, để mọi người “tiếp tục cuộc sống của mình”.

Brad Pitt chỉ trích Angelina Jolie không có lý do chính đáng để trì hoãn phiên tòa.

Ngược lại, Jolie cho biết chính chồng cũ là người khởi kiện với những vấn đề phức tạp, bao gồm cả các nhân chứng ở nước ngoài.

Nữ diễn viên Couture cũng bác bỏ lập luận của Brad rằng không thể sống yên ổn tại điền trang Pháp. Phía Angelina nhấn mạnh: “Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy khả năng sống trong chính ngôi nhà của ông Pitt bị ảnh hưởng dù chỉ một chút bởi vụ việc này”.

Ngoài việc phản đối lý lẽ của vợ cũ, Brad Pitt cũng cho biết gặp vấn đề với chủ sở hữu mới - tài phiệt Nga tên Yuri Shefler, chủ sở hữu công ty mẹ của thương hiệu rượu Stoli, được Angelina bán số cổ phần cô sở hữu trong nhà máy rượu vang. Nam diễn viên nghi ngờ Shefler cố gắng “thâu tóm thù địch” Chateau Miraval.

Vào tháng 3, Brad Pitt tìm cách yêu cầu doanh nhân giàu có này phải trả lời thẩm vấn pháp lý liên quan đến giao dịch với Jolie về nhà máy rượu vang ở Pháp. Việc Angelina Jolie bán cổ phần cho Shefler là “ngòi nổ” khiến Brad đệ đơn kiện vợ cũ. Anh tức giận vì Angelina không làm theo thỏa thuận chung là không bên nào được bán cổ phần nếu không có sự đồng ý của bên còn lại.

Brad Pitt muốn thẩm vấn tỷ phú Nga Yuri Shefler, nhưng bị từ chối.

Trong hồ sơ nộp lên tòa án, Brad cho biết đã đề nghị thẩm phán buộc ông Shefler phải tham gia buổi lấy lời khai từ xa. Tuy nhiên, tỷ phú người Nga từ chối.

Với lý do giao dịch trước đó được dàn xếp và hoàn tất theo yêu cầu của Shefler, Brad tiếp tục yêu cầu tòa án cho phép đội ngũ pháp lý của mình có cơ hội thẩm vấn doanh nhân Nga này.

Shefler được cho là phản đối yêu cầu từ Brad Pitt với lý do ông là cư dân Thụy Sĩ, tòa án Mỹ không thể dễ dàng ép người sống ở nước ngoài phải ra hầu tòa hay trả lời thẩm vấn như với công dân trong nước.

Đáp lại, Brad Pitt chỉ ra các email cho thấy Shefler và Jolie có liên hệ trực tiếp về thương vụ mua bán nhà máy rượu vang, điều chứng tỏ ông nắm giữ những thông tin có thể liên quan đến vụ kiện đang diễn ra.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Brad Pitt có thắng lợi quan trọng trước Angelina Jolie. Thẩm phán Tòa án cấp cao Los Angeles Lia Martin đã ra lệnh buộc Angelina Jolie giao nộp 22 tài liệu, bao gồm loạt email và tin nhắn với các trợ lý, liên quan đến việc bán vườn nho. Nữ diễn viên có 45 ngày để thực hiện.

Phán quyết mới được ban hành vào 17/12/2025 - đúng một ngày trước sinh nhật lần thứ 62 của Brad. Do đó, truyền thông quốc tế gọi phán quyết là “món quà sinh nhật sớm” cho nam diễn viên.

Nguồn tin thân cận với Brad Pitt nói với Daily Mail những email này sẽ chứng minh Jolie không thành thật ngay từ đầu về việc bán cổ phần của mình trong công ty rượu vang.