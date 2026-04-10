Sáng 10/4, tờ Koreaboo đưa tin, V (BTS) vừa bất ngờ dính tin hẹn hò “công chúa Kpop” Jang Won Young (IVE) kém 9 tuổi, khiến cộng đồng mạng náo loạn. Tin đồn tình ái xuất hiện rầm rộ bắt nguồn từ màn xuất hiện đáng ngờ của nữ idol sinh năm 2004 trong concert BTS diễn ra vào ngày 9/4 mới đây.

Ký giả Koreaboo cho hay, Jang Won Young trước đây chưa từng đến xem concert của bất kỳ nhóm nhạc nào ở Kpop. Ngoài ra, nghi vấn Jang Won Young - V hẹn hò từng râm ran trên mạng từ tháng 9 năm ngoái sau khi 2 ngôi sao liên tục check-in ở cùng 1 địa điểm. Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông cùng công chúng đồng loạt nhận định, mỹ nhân họ Jang tới concert BTS mới đây để ủng hộ tinh thần cho “bạn trai tin đồn” V. Đáng nói, nữ thần đẹp nhất Kpop gen 4 được cho là đã “phá lệ” vì người yêu khi có lần đầu công khai lộ diện trong concert của 1 nhóm Kpop.

Nếu thật sự V - Jang Won Young đang hẹn hò thì họ sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất Kbiz mọi thời đại trong mắt của nhiều khán giả. Bởi lẽ, V nhiều lần được các tạp chí, đơn vị truyền thông quốc tế như Nubia, TechnoSports... chọn là “Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới”. Trong khi đó, Jang Won Young lại được công chúng trìu mến gọi bằng danh hiệu nữ thần nhan sắc đẹp nhất Kpop thế hệ thứ 4.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện đang tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn hẹn hò của V - Jang Won Young. Trong đó, 1 bộ phận khán giả tin rằng 2 thần tượng hàng đầu Kpop thực sự đang yêu đương với nhau.

Nhưng nhiều fan lại khẳng định giữa V - Jang Won Young chỉ có mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Theo những khán giả này, 1 thành viên khác của BTS là J-Hope từng công khai tới ủng hộ set diễn của IVE ở lễ hội âm nhạc Lollapalooza Berlin 2025, cho nên rất có thể giữa các thành viên trong nhóm BTS và IVE có mối quan hệ bằng hữu thân thiết với nhau.

Được biết, tin đồn tình ái của V - Jang Won Young lần đầu xuất hiện hồi tháng 9 năm ngoái. Khi ấy, Koreaboo khiến mạng xã hội châu Á nháo nhào khi đăng tải loạt bằng chứng cho thấy 2 idol của BTS - IVE rất có thể đang hẹn hò với nhau. Theo đó, cặp sao được cho là đã liên tục check-in cùng 1 địa điểm. Vào ngày 4/8/2025, V đăng tải bức ảnh đi ăn ở nhà hàng SAN ở Seoul, Hàn Quốc. Ngày hôm sau, Jang Won Young cũng để lộ việc đi ăn ở nhà hàng giống hệt V.

Chưa hết, vào ngày 3/7/2025, Jang Won Young đăng tải bức ảnh khoe đồ ăn lên trang cá nhân. Trùng hợp là họa tiết đá cẩm thạch trên bàn ăn trong ảnh của nữ idol giống với họa tiết đá trên bàn ăn ở nhà V. Đáng chú ý, “thánh soi” còn phát hiện món mì mà Jang Wonyoung chụp chính là đồ ăn của 1 nhà hàng ở gần nhà V. Thành viên nhóm BTS từng chia sẻ rằng anh rất yêu thích món mì ở nhà hàng đó và thường xuyên mua về ăn.

Hồi năm 2025, Jang Won Young cũng liên tục sử dụng các bài hát mà V từng đề xuất trong 1 buổi livestream của anh để chèn vào các bài đăng trên MXH của cô. Ngoài ra, cặp sao còn có hoạt động trùng lặp tại Los Angeles trong thời gian diễn ra KCON, bao gồm cả việc Jang Won Young từng đến dùng bữa tại nhà hàng MOTHER WOLF, giống hệt địa điểm RM - đồng đội của V check-in trên trang cá nhân.

Chưa kể, xuất hiện trên kênh YouTube của Kang Min Kyung (Davichi) vào ngày 2/9/2025, Jang Won Young khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng đã tiết lộ cô thích những người đàn ông có thân hình rắn chắc: “Nếu ai đó có vóc dáng cường tráng, điều đó chứng tỏ họ biết chăm sóc bản thân và có thói quen làm vậy. Vì em thích chăm sóc bản thân nên em nghĩ em cũng sẽ thích người có tính cách tương tự”.

Đáng chú ý là trong khoảng thời gian đó, V cũng đã lột xác hình ảnh 1 cách ngoạn mục. Sau gần 2 năm phục vụ trong quân ngũ, nam thần sinh năm 1995 không còn mang nét đẹp mỹ nam “mặt hoa da phấn” mà bỗng trở nên nam tính, rắn rỏi và “rất đàn ông” với body cường tráng, cơ bắp rất giống với hình mẫu bạn trai của Jang Won Young.

Trước khi vướng nghi vấn yêu Jang Won Young, V từng dính tin hẹn hò với loạt nữ idol đình đám của Kpop như Jennie, Jisoo (BLACKPINK),... Trong khi đó, Jang Won Young từng vướng hàng loạt tin đồn tình ái với dàn tài tử - ca sĩ cực phẩm Kbiz như G-Dragon, Jo In Sung, Sunghoon (ENHYPEN),... Tuy nhiên, nữ thần tượng sinh năm 2004 chưa từng xác nhận hẹn hò với bất cứ ai.

Nguồn: Koreaboo