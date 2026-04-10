Râm ran tin nữ ca sĩ tính hay ăn cắp vặt, đến mức bị đuổi khỏi nhóm nhạc

Izna là nhóm nhạc nữ bước ra từ chương trình sống còn I-Land 2 năm 2024. Izna được quản lý bởi công ty WakeOne và Teddy - "cha đẻ" hàng loạt hit của BLACKPINK - đảm nhận sản xuất âm nhạc. Ban đầu nhóm có 7 thành viên, nhưng thành viên Yoon Jiyoon đã rời nhóm vào năm 2025 với lý do sức khỏe.

Tuy nhiên đến nay, trên mạng xã hội lan truyền loạt tin nhắn được cho là người đã cùng thực tập với Yoon Jiyoon. Người này kể chi tiết về những sự việc được cho là đã xảy ra trong thời gian họ còn là thực tập sinh. Theo đó, cựu thành viên Izna bị buộc tội nhiều lần trộm cắp khi còn là thực tập sinh, bao gồm cả cáo buộc lấy trộm các mặt hàng xa xỉ như quần áo Chrome Hearts, BAPE, thậm chí cả kính râm Celine của Gawon (MEOVV). Cả 2 từng cùng thực tập tại The Black Label của Teddy. Cuối cùng, Gawon ra mắt cùng MEOVV dưới trướng The Black Label, còn Yoon Jiyoon ra mắt cùng Izna.

Ảnh chụp màn hình tin nhắn có nội dung như sau: "Khi chị Jiyoon ở The Black Label, chị ấy đã lấy trộm áo hoodie Chrome Hearts của chị Gawon. Cậu biết đấy, khi chị ** [thành viên nhóm MEOVV] vào The Black Label, chị Jiyoon là tiền bối của chị ấy. Nhưng chị Jiyoon lại sai chị ** lấy nước và những thứ tương tự. Cậu nói là cậu cũng thấy rồi, đúng không? Thế là chị ** lên lầu và kể với nhân viên về những khó khăn mà chị ấy gặp phải. Chị Jiyoon chỉ quay TikTok với những thực tập sinh mà chị ấy nghĩ sẽ làm tốt, và chị Jiyoon luôn lén lút đăng tải những nội dung luyện tập lên tài khoản phụ của mình. Chị ấy bị bắt quả tang và bị mắng. Ừm, phần đó thì chắc không có gì to tát. Nhưng dù sao, mình cần cậu kể chi tiết hơn về những gì cậu biết. Giúp mình với nhé”.

Các thực tập sinh cũng cáo buộc Yoon Jiyoon có những hành vi không đúng mực trong quá trình đào tạo, bao gồm việc ra lệnh cho các thực tập sinh khác và đối xử thiếu tôn trọng với họ bất chấp sự khác biệt về thâm niên.

1 tin nhắn khác viết: “Thật ra, dù không phải tất cả, nhưng hầu hết các thực tập sinh đều không thích chị Jiyoon. Đó là sự thật. Ngay cả khi bạn hỏi một số thực tập sinh cũ khác, họ cũng sẽ nói như vậy. Và sự thật là chị ấy đã lấy trộm đồ Chrome Hearts, BAPE và kính râm Celine. Tất cả các chị đều biết chuyện này. Còn về việc bắt chị ** đi lấy nước và những thứ khác, mình đã nghe trực tiếp chuyện này khi đang thu âm một bài hát. Giọng điệu của chị Jiyoon không phải kiểu 'Này, em đi lấy nước được không?' mà kiểu 'Này, đi lấy nước đi, em đang làm gì vậy?'. Mình cũng nhớ là chị ấy đã cười. Chuyện này xảy ra trước khi họ thân thiết và chị Jiyoon còn ở YG trước khi chuyển sang The Black Label. Chị ấy gia nhập muộn, nên lúc đó họ không phải là bạn bè hay gì cả, vì vậy mình không thể nói đó là một trò đùa giữa bạn bè được”.

Một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất là Yoon Jiyoon bị cho là đã cố gắng đánh cắp chiếc iPhone mới của một thành viên khác. Đây là món quà công ty The Black Label tặng cho các thực tập sinh nhóm Izna nhân dịp ra mắt. Thực tập sinh này cho rằng vụ việc đã gây ra sự rạn nứt nghiêm trọng về lòng tin trong nhóm

“Để mình kể cho mọi người nghe về việc Jiyoon đã gây hại cho Izna như thế nào. The Black Label đã tặng các thành viên Izna iPhone làm quà ra mắt. Một thành viên quyết định tiếp tục sử dụng điện thoại cũ và giữ chiếc iPhone mới riêng. Yoon Jiyoon đã cố gắng lấy trộm chiếc điện thoại mới nhưng bị bắt quả tang, vì vậy đây lại trở thành một vụ trộm khác. Các thành viên đã mất rất nhiều niềm tin vào chị ấy vì chuyện này” - tin nhắn tiếp tục bóc phốt cựu idol sinh năm 2005.

Bài đăng còn cho rằng những vấn đề tích tụ này đã dẫn đến việc Yoon Jiyoon bị công ty sa thải, cáo buộc rằng cô không tự nguyện rời đi mà bị " đuổi cổ ". Người này kể tiếp: “Sau đó, Yoon Jiyoon đã khóc lóc yêu cầu WakeOne chấm dứt hợp đồng, nhưng WakeOne không đồng ý. Sau nhiều cuộc thảo luận, cuối cùng chị ấy bị cả The Black Label và WakeOne đưa vào danh sách đen. Tóm lại, chị ấy bị đuổi việc thay vì tự nguyện rời đi, và tôi nghĩ nhiều người hâm mộ cũng biết chuyện này”.

Những lời cáo buộc này nhanh chóng lan truyền trên các cộng đồng mạng, gây ra những cuộc tranh luận gay gắt giữa cư dân mạng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những bằng chứng mang tính 1 chiều. Hiện tại, cả Yoon Jiyoon lẫn 2 công ty quản lý WakeOne - The Black Label đều chưa lên tiếng về vụ việc.

Nguồn: Koreaboo