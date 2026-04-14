Vì sao Jang Won Young không thể thành đôi với V (BTS)?

Khi 2 thỏi nam châm cùng cực đẩy nhau

Mạng xã hội những ngày qua lại được một phen "dậy sóng" khi các "thám tử mạng" liên tục soi ra những bằng chứng cho rằng V (BTS) và Jang Won Young (IVE) đang bí mật hẹn hò. Tuy nhiên, gạt đi những tấm ảnh check-in cùng địa điểm hay trang phục "na ná" nhau, một bộ phận cư dân mạng tỉnh táo đã đưa ra một giả thuyết cực kỳ thuyết phục để bác bỏ tin đồn này.

Từ lâu, V đã được biết đến như một "thỏi nam châm" hút ống kính của BTS. Dù đội hình có xoay chuyển thế nào, bằng một năng lực siêu nhiên nào đó, V vẫn luôn xuất hiện ở vị trí center với thần thái không lẫn vào đâu được.

Thậm chí có những bộ ảnh tạp chí, V diện trang phục màu đỏ rực rỡ ở giữa, các thành viên mặc đồ đen... như làm nền. Ngay cả khi đồng điệu trang phục thì V vẫn cực kỳ nổi bật ở trung tâm qua cách tạo dáng hài hước, hay thần thái cực kỳ cuốn hút. Dân mạng còn đùa rằng, khao khát được đứng giữa của V mạnh mẽ đến mức dù là chụp ảnh nhóm hay đứng trên sân khấu quốc tế, anh chàng luôn là điểm hội tụ của mọi ánh nhìn.

Không mặc nổi bật thì V tự làm nổi bật bằng cách tạo dáng "lầy lội"...

Trong khi đó, "công chúa Kpop" Jang Won Young cũng không hề kém cạnh. Với đôi chân dài miên man và visual vô thực, Jang Won Young từ khi ra mắt với IZ*ONE cho đến khi trở thành linh hồn của IVE luôn đảm nhận vai trò center. Cô nàng có khả năng chiếm trọn spotlight dù chỉ đứng yên một chỗ.

Nhưng chưa dừng lại tại đây, trong thời gian gần đây, Jang Won Young liên tục vướng vào những lùm xùm về thái độ. Một bộ phận netizen cho rằng cô “quá ý thức về việc phải nổi bật”, từ cách đứng, cách tạo dáng cho đến biểu cảm. Hiểu đơn giản: Jang Won Young không chỉ là center - cô còn rất muốn làm center. Nhiều người chỉ trích cô mắc "bệnh ngôi sao", quá điệu đà và thiếu đi sự chân thành cần có của một thần tượng. Làn sóng "chê nết" này đã tạo nên một hình ảnh Jang Won Young có phần kiêu kỳ và khó gần trong mắt một bộ phận công chúng.

Những khoảnh khắc "khát khao center" khiến Jang Won Young bị chỉ trích kịch liệt.

Bài toán nan giải: Ai sẽ nhường ai?

Lúc này, cư dân mạng xã thử tưởng tượng một buổi hẹn hò lãng mạn của cặp đôi này. Khi ai cũng "khao khát center" thì ai sẽ nhường ai? Hai “ông vua bà hoàng center” gặp nhau, e rằng buổi hẹn hò sẽ thành chiến trường tranh giành spotlight mất!

Một netizen hài hước bình luận: "Một nhà không thể có hai Center, một khung hình không thể có hai tâm điểm. Nếu họ thành đôi, chắc chắn mỗi lần đi chơi sẽ là một cuộc chiến tranh giành vị trí đứng xem ai nổi bật hơn. Tình yêu có thể có, nhưng vị trí Center thì nhất định không nhường!". Chính vì sự "đối đầu" về mặt định vị không gian này, dân mạng cho rằng: Hai cực nam châm cùng khao khát Center thì chỉ có thể... đẩy nhau ra mà thôi!

Dù tin đồn hẹn hò có nóng đến đâu, thì “bệnh center” chung của cả hai dường như đã trở thành lý do hài hước nhất để fan kết luận: cặp này khó mà thành đôi được! Ai cũng muốn làm trung tâm, thì tình yêu kiểu gì đây? Hay là cứ để họ làm center riêng trên sân khấu của mình cho vui?

Nghi vấn hẹn hò làm "đau đầu" cư dân mạng

V có tên thật là Kim Taehyung, sinh ngày 30/12/1995 tại Daegu, Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2013 với vai trò sub-vocalist, visual và lead dancer của BTS. V nổi tiếng với giọng hát sâu lắng, visual “thần tiên”, khả năng diễn xuất và tài sáng tác. Các hit solo như Stigma, Singularity, Winter Bear hay Love Me Again đều gây bão. V vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở lại hoạt động sôi nổi với BTS trong tour ARIRANG. V yêu thích nhiếp ảnh, sưu tầm đồng hồ và chơi saxophone. Anh từng có chuyện tình với Jennie (BLACKPINK).

Jang Won Young sinh ngày 31/8/2004 tại Seoul, là thành viên IVE dưới trướng Starship Entertainment. Cô ra mắt năm 2018 qua chương trình Produce 48, xếp hạng 1 và là thành viên nhóm nhạc dự án IZ*ONE trước khi gia nhập IVE năm 2021. Với chiều cao 173cm, visual “búp bê” hoàn hảo và khả năng biểu diễn xuất sắc, Jang Won Young nhanh chóng trở thành center và visual chính của nhóm. Các hit của IVE như Eleven, Love Dive, After Like, Accendio đều có sự góp mặt nổi bật của cô. Bên cạnh âm nhạc, Jang Won Young còn là người mẫu, MC, đại sứ thương hiệu lớn và influencer thời trang.

Mới đây, nữ idol sinh năm 2004 đã đến xem concert BTS diễn ra vào ngày 9/4. Jang Won Young trước đây chưa từng đến xem concert của bất kỳ nhóm nhạc nào ở Kpop. Ngoài ra, nghi vấn Jang Won Young - V hẹn hò từng râm ran trên mạng từ tháng 9 năm ngoái sau khi 2 ngôi sao liên tục check-in ở cùng 1 địa điểm. Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông cùng công chúng đồng loạt nhận định, mỹ nhân họ Jang tới concert BTS mới đây để ủng hộ tinh thần cho “bạn trai tin đồn” V. Đáng nói, nữ thần đẹp nhất Kpop gen 4 được cho là đã “phá lệ” vì người yêu khi có lần đầu công khai lộ diện trong concert của 1 nhóm Kpop.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện đang tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn hẹn hò của V - Jang Won Young. Trong đó, 1 bộ phận khán giả tin rằng 2 thần tượng hàng đầu Kpop thực sự đang yêu đương với nhau.

Nhưng nhiều fan lại khẳng định giữa V - Jang Won Young chỉ có mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Theo những khán giả này, 1 thành viên khác của BTS là J-Hope từng công khai tới ủng hộ set diễn của IVE ở lễ hội âm nhạc Lollapalooza Berlin 2025, cho nên rất có thể giữa các thành viên trong nhóm BTS và IVE có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết với nhau.

Nếu thật sự V - Jang Won Young đang hẹn hò thì họ sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất Kbiz mọi thời đại trong mắt của nhiều khán giả. Bởi lẽ, V nhiều lần được các tạp chí, đơn vị truyền thông quốc tế như Nubia, TechnoSports... chọn là “Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới”. Trong khi đó, Jang Won Young lại được công chúng trìu mến gọi bằng danh hiệu nữ thần nhan sắc đẹp nhất Kpop thế hệ thứ 4.