Bi kịch của "Hoa hậu Á châu đẹp nhất": 13 năm cung phụng bạn trai ung thư, nhận lại sự tàn nhẫn đúng ngày cha qua đời

Từ "Hoa hậu ba giải" đến ngôi sao thực lực của TVB

Dương Ngọc Mai (Mary Yeung) gia nhập giới giải trí sau khi lọt vào mắt xanh của Châu Tinh Trì trong bộ phim Thunderbolt (1988). Tuy nhiên, tên tuổi của cô thực sự bùng nổ khi giành cú đúp tại cuộc thi Hoa hậu Á châu 1990: Á hậu 2, Người đẹp ảnh và Người đẹp vóc dáng. Với nhan sắc diễm lệ, cô được mệnh danh là một trong những nàng hậu đẹp nhất lịch sử ATV.

Chuyển sang TVB, cô góp mặt trong hàng loạt siêu phẩm như Hồ sơ công lý, Thần thám Lý Kỳ, Nghĩa nặng tình thâm... Hình ảnh của cô gắn liền với những vai diễn phụ nữ hiện đại, sắc sảo. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau nụ cười rạng rỡ trên màn ảnh là một cuộc đời "phim buồn hơn cả kịch bản".

13 năm "nuôi ong tay áo": Sự tận hiến của một người phụ nữ si tình

Trong một buổi livestream tâm sự mới đây, Dương Ngọc Mai khiến khán giả bàng hoàng khi kể về mối tình thanh xuân kéo dài 13 năm. Cô thú nhận bản thân là người lụy tình, đã dành trọn vẹn những năm tháng đẹp nhất để chăm sóc một người đàn ông.

Năm thứ 8 của cuộc tình, khi cô khao khát một mái ấm và những đứa trẻ, anh ta lạnh lùng dập tắt bằng câu nói: "Tôi không thích con nít". Bi kịch chưa dừng lại ở đó, bạn trai cô bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn nặng. Dương Ngọc Mai không rời bỏ, cô bỏ cả sự nghiệp để túc trực bên giường bệnh. Hình ảnh người phụ nữ nổi tiếng quỳ rạp dưới chân tượng Phật, lẩm bẩm cầu nguyện cho người yêu vượt qua cơn phẫu thuật "sinh tử" đã trở thành nỗi ám ảnh của chính cô sau này.

Trời không phụ lòng người, bạn trai cô bình phục một cách thần kỳ. Nhưng thay vì bù đắp cho người phụ nữ đã cứu mình, anh ta bắt đầu "đổi tính". Anh ta công khai chơi bời, bỏ mặc cô trong cô độc.

Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn diễn ra vào đúng ngày tang lễ của cha Dương Ngọc Mai. Giữa lúc cô đang quỵ ngã vì mất đi người thân yêu nhất, người bạn trai 13 năm đã nói một câu khiến cô "chết lặng": "Chúng ta chia tay đi". Sự phản bội vào thời điểm nhạy cảm nhất đã đẩy cô xuống đáy vực sâu. Nữ diễn viên rơi vào trầm cảm nặng suốt 2 năm, sụt cân nghiêm trọng và nhiều lần đứng trên sân thượng với ý định kết thúc tất cả.

Cuộc lội ngược dòng của "Phú bà ẩn danh"

"Tôi chợt nhận ra mình không thể chết vì một người đàn ông không đáng", Dương Ngọc Mai chia sẻ về khoảnh khắc thức tỉnh. Cô quay lại đóng phim, dù là vai nhỏ nhất hay thù lao bọt bèo, chỉ để thoát khỏi bóng tối trong lòng.

Song song đó, cô dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào kinh doanh ẩm thực. Với óc quan sát nhạy bén và sự kiên trì của một người từng đi qua cái chết, cô đã biến một cửa hàng nhỏ thành chuỗi tập đoàn nhà hàng với hơn 24 chi nhánh khắp Hong Kong.

Ở tuổi ngoài 50, Dương Ngọc Mai tái xuất màn ảnh trong các phim như Bằng chứng thép 4, Đen tối ánh trăng với vẻ ngoài trẻ trung đến kinh ngạc. Người ta gọi cô là "phú bà ẩn danh" của showbiz. Cô không còn mặn mà với hôn nhân, chọn cách sống độc thân hoàng kim, lấy công việc và việc yêu bản thân làm lẽ sống.

Câu chuyện của Dương Ngọc Mai là lời nhắc nhở đắt giá cho phụ nữ: Đừng bao giờ đặt hết hy vọng vào một người đàn ông, hãy đặt nó vào chính đôi tay và khối óc của mình. Bởi sau tất cả, người duy nhất có thể vực bạn dậy sau giông bão chỉ có thể là chính bạn.