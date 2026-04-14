Bắt cận visual 2 mỹ nam Vbiz thế hệ mới: HIEUTHUHAI đẹp trai khỏi bàn, người còn lại hot chẳng kém!

Tối 14/4, dàn sao Việt đồng loạt đổ bộ sự kiện ra mắt phim Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng tại TP.HCM, biến thảm đỏ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Giữa "rừng visual" đổ bộ, hai cái tên chiếm trọn spotlight chính là HIEUTHUHAI và Võ Điền Gia Huy. Cả hai đều được xem là những mỹ nam thế hệ mới của Vbiz khi vừa sở hữu ngoại hình nổi bật vừa có dấu ấn riêng trong sự nghiệp. Một người là rapper đình đám, một người là gương mặt diễn xuất đang lên. Sự xuất hiện của bộ đôi khiến không khí sự kiện lập tức tăng nhiệt.

Có mặt để ủng hộ Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI gần như "chiếm sóng" toàn bộ thảm đỏ khi xuất hiện với outfit tông đỏ nổi bật. Không chỉ đơn thuần là một set đồ bắt mắt, lựa chọn này còn tôn trọn tinh thần trẻ trung, ngầu và có phần nổi loạn rất đặc trưng của nam rapper. Giữa dàn khách mời, HIEUTHUHAI dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ visual sắc nét, góc mặt ăn ảnh cùng thần thái tự tin. Đặc biệt, mỗi lần anh nở nụ cười nhẹ cũng đủ khiến khán giả phía dưới không khỏi "dậy sóng".

HIEUTHUHAI nổi bần bật giữa sự kiện vì visual không phải dạng vừa

HIEUTHUHAI ẵm trọn 100 điểm bởi nụ cười rạng rỡ, góc mặt nào cũng đẹp trai

Ở một góc khác, Võ Điền Gia Huy lại chọn cách ghi điểm bằng sự tinh giản đúng chất "tổng tài". Nam diễn viên diện vest trắng phối sơ mi kẻ, toát lên khí chất lãng tử, phong trần. Không cần quá cầu kỳ, Gia Huy vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ visual sáng, gương mặt “không góc chết” và khí chất cuốn hút ngay từ những bước chân đầu tiên trên thảm đỏ.

Võ Điền Gia Huy cũng có màn so kè visual chẳng kém cạnh

Võ Điền Gia Huy toát ra khí chất "tổng tài" hot nhất nhì màn ảnh hiện tại

HIEUTHUHAI và Võ Điền Gia Huy nổi bật trong dàn nam thần thế hệ mới

Chỉ trong vài năm gần đây, HIEUTHUHAI đã có trong tay hàng loạt bản hit như CUA, Nghe Như Tình Yêu, Chơi, Don't Waste My Time, Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói… Nhiều ca khúc lọt top trending, trở thành nhạc nền viral trên TikTok và playlist quốc dân của giới trẻ. Không chỉ dừng ở âm nhạc, HIEUTHUHAI còn mở rộng hình ảnh qua mảng gameshow. Từ 2 Ngày 1 Đêm, Anh Trai Say Hi... chứng minh mình không phải nghệ sĩ một màu. Anh biết cách cân bằng giữa sự điềm đạm, lặng lẽ nhưng thông minh, và đôi khi vẫn đủ "tấu hài" đúng lúc.

HIEUTHUHAI là định nghĩa của nam thần thế hệ mới, khiến khán giả "ngất lên ngất xuống" chỉ bằng nụ cười hay một cú liếc mắt. Ở HIEUTHUHAI toát ra năng lượng nóng bỏng, cuốn hút một cách tự nhiên, không cần cố gồng hay phô diễn. Chỉ cần bước ra sân khấu, anh đã đủ khiến khán giả phía dưới rần rần hò hét. Thời gian gần đây, HIEUTHUHAI khiến dân tình rần rần khi liên tục xuất hiện với vóc dáng săn chắc, body ngày càng chuẩn. Anh chăm chỉ tập luyện, rèn thể lực để phục vụ cho những sân khấu bùng nổ.

HIEUTHUHAI là một trong những ngôi sao gen Z nổi bật của Vbiz

Phong cách biểu diễn của HIEUTHUHAI là sự kết hợp giữa sự phóng khoáng của rapper và sự duyên dáng của một idol thực thụ. Anh vừa biết cách làm chủ sân khấu, vừa biết "tán" khán giả bằng nụ cười nửa miệng cùng loạt động Không chỉ là rapper điển trai, HIEUTHUHAI còn được đánh giá là một trong những cái tên hot nhất Vbiz hiện nay. Tên tuổi HIEUTHUHAI giờ đây không chỉ gói gọn trong âm nhạc mà còn phủ sóng khắp lĩnh vực giải trí gameshow, quảng cáo, thời trang, truyền hình. Anh luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, nụ cười rạng rỡ và thái độ khiêm tốn. Chính sự thông minh, dí dỏm và biết tiết chế đã giúp anh giữ được sức hút bền vững giữa thị trường giải trí đầy cạnh tranh.

Mỗi lần lộ diện ở sự kiện, HIEUTHUHAI đều có cách riêng để thu hút sự chú ý

Võ Điền Gia Huy (sinh năm 1996) là nam diễn viên triển vọng của màn ảnh Việt. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, từng hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân, tham gia phim truyền hình, kịch và MV trước khi chính thức được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong phim Thưa Mẹ Con Đi. Trong nhiều năm qua, Võ Điền Gia Huy không ngừng nỗ lực làm mới bản thân qua từng vai diễn. Anh từng góp mặt trong các bộ phim như Hải đường trong gió, Gạo nếp gạo tẻ 2, Hẹn hò cùng thần tượng, Thấy mai là thấy Tết, Thám tử Kiên, Skin of Youth đến Tiệm ăn của quỷ. Vừa qua, anh tiếp tục gây chú ý khi tham gia bộ phim Tử chiến trên không. Thời gian gần đây, Võ Điền Gia Huy gây chú ý khi tham gia dự án Vì Mẹ Anh Phát Chia Tay.