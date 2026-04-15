Nam diễn viên qua đời ở tuổi 28: Biệt thự chất đầy thuốc men và 20 ngày tồi tệ lúc cuối đời

Năm 2016, cái chết đột ngột của nam diễn viên Kiều Nhậm Lương khiến công chúng toàn châu Á bàng hoàng, xót xa. Xoay quanh sự ra đi của anh có nhiều tình tiết đáng ngờ, lời đồn gây sốc chưa được làm rõ. Mới đây, đúng 10 năm sau ngày Kiều Nhậm Lương ra đi, cha mẹ của ngôi sao tài hoa bạc mệnh đã lần đầu hé lộ về những ngày tháng cuối đời của con trai với công chúng.

Cái chết nhiều uẩn khúc của nam thần Cbiz vào năm 2016

Kiều Nhậm Lương sinh năm 1987, vào showbiz sau khi đoạt hạng 1 cuộc thi âm nhạc Tự Do Ngã Tâm Thanh . Đến năm 2007, tên tuổi của Kiều Nhậm Lương bật lên hàng sao trẻ nổi bật nhờ cuộc thi Hảo Nam Nhi . Thời điểm đó, anh cùng Tỉnh Bách Nhiên, Lý Dịch Phong, Phó Tân Bác cùng lập thành nhóm nhỏ mang tên Khuynh Thành Tứ Thiếu.

Không lâu sau, Kiều Nhậm Lương lấn sân sang diễn xuất và được đánh giá là diễn viên vừa có sắc, vừa có tài của showbiz Trung Quốc. Anh được khán giả yêu mến qua các phim Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Lục Trinh Truyền Kỳ, Hoá Ra Anh Vẫn Ở Đây, Tiểu Thời Đại (bản truyền hình), Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm, Từ Bỏ Em, Giữ Chặt Em ... Ngoài ra, Kiều Nhậm Lương còn được quý mến bởi tính cách hoạt bát, vui vẻ và tử tế. Anh là bạn rất thân của nữ thần thanh xuân Trần Kiều Ân.

Vào ngày 16/9/2016, cả showbiz Hoa ngữ chìm trong không khí tang thương khi cảnh sát khu vực quận Phổ Đà (Thượng Hải, Trung Quốc) thông báo Kiều Nhậm Lương đã tử vong tại nhà riêng ở tuổi 28. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết Kiều Nhậm Lương sử dụng túi nylon trùm kín đầu dẫn đến tắt thở trước khi qua đời. Bạn gái là người đầu tiên phát hiện Kiều Nhậm Lương bất tỉnh và liền gọi cấp cứu khẩn. Lúc xe cứu thương tới nơi, cả nhịp tim và hô hấp của nam diễn viên đã ngừng, giãn đồng tử hai bên mắt, điện tâm đồ chỉ là một đường thẳng. Các bác sĩ đã dùng kỹ thuật CPR để cứu, hô hấp và nhịp tim cho Kiều Nhậm Lương, nhưng không có kết quản và tuyên bố nam diễn viên tử vong. Qua kiểm tra pháp y, cảnh sát loại bỏ khả năng tài tử bị giết hại.

Vụ việc gây rúng động showbiz Trung Quốc bởi Kiều Nhậm Lương ra đi khi sự nghiệp đang thăng hoa. Chưa kể, mỗi lần xuất hiện trước ống kính, Kiều Nhậm Lương đều mang đến hình ảnh tươi trẻ đầy sức sống, không có dấu hiện bất ổn thể chất nào.

Sau khi thông tin Kiều Nhậm Lương qua đời được công bố, trên MXH đã xuất hiện nhiều tin đồn gây hoang mang như nam diễn viên mắc bệnh tâm lý vì không chịu nổi sự vũ nhục của thiếu gia Vương Tư Thông và đạo diễn Vương Tử Nguyên. Hay 1 tin đồn khác là trước khi mất, Kiều Nhậm Lương bị ép tham gia 1 bữa tiệc của thế hệ siêu giàu ở Trung Quốc. Anh bị tra tấn dã man, tàn bạo đến chết trong 3 giờ. Người đăng tin còn khẳng định cha mẹ của tài tử bạc mệnh dù rất đau lòng, song không thể đòi công lý cho con vì bị các thế lực có liên quan đe dọa. Những tin đồn nói trên khiến cái chết đột ngột của Kiều Nhậm Lương càng thêm uẩn khúc, ly kỳ.

Thiếu gia Vương Tư Thông và đạo diễn Vương Tử Nguyên bị réo tên trong vụ qua đời của Kiều Nhậm Lương suốt 10 năm qua. Ảnh: Sina, Weibo.

20 ngày cuối đời tuyệt vọng của Kiều Nhậm Lương

2026 là tròn 10 năm ngày mất của nam thần tài hoa nhưng bạc mệnh của Cbiz. Trong 1 cuộc gặp gỡ với truyền thông mới đây, cha mẹ của Kiều Nhậm Lương đã lên tiếng xác nhận con trai của họ ra đi vì căn bệnh trầm cảm. Cha mẹ Kiều Nhậm Lương cũng lần đầu kể lại những cảnh tượng ám ảnh cuối cùng trong cuộc sống của con trai trước khi qua đời.

Theo cha Kiều Nhậm Lương, 20 ngày trước khi ra đi, con trai ông đã ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ. Nam diễn viên không thể ngủ, bỏ ăn bỏ uống, cơ thể kiệt quệ. Vào Tết Trung thu năm ấy (15/9/2016), khi cả nhà đang ngồi ăn cơm đoàn viên với nhau, Kiều Nhậm Lương đã tuyệt vọng nói với cha mẹ rằng: "Con mệt lắm". Cha Kiều Nhậm Lương chia sẻ, ông đã đặt tay lên vai an ủi, vỗ về con trai và từ đó cảm nhận rõ sự cứng đờ, giống như đang có gánh nặng rất lớn áp chế con.

Cha Kiều Nhậm Lương chia sẻ ông từng khuyên con trai rời showbiz sau khi thấy con sinh hoạt thất thường, bị mất ngủ kéo dài và phải dùng thuốc hỗ trợ. "Tôi nhiều lần đến biệt thự thăm con và thấy các lọ thuốc điều trị chứng mất ngủ và bệnh tâm lý vương vãi khắp mọi ngóc ngách trong nhà Nhậm Lương. Tôi biết con gặp vấn đề sức khỏe và muốn con rời showbiz, nhưng thằng bé không đồng ý. Nhậm Lương nói rằng nó muốn phấn đấu để trở nên xuất sắc như Phó Tân Bác và Tỉnh Bách Nhiên. Đáng tiếc chuyện bi kịch đã xảy ra...", cha Kiều Nhậm Lương nói.

Mẹ cố diễn viên tâm sự từ nhỏ, Kiều Nhậm Lương đã là một người rất hiểu chuyện, chỉ báo tin vui và giấu đi nỗi buồn với gia đình. Anh sống nghĩa khí, từng cho bạn bè vay tiền để làm ăn nhưng lại bị quỵt nợ, từ mặt. Dù vậy, Kiều Nhậm Lương vẫn không hề oán trách, nói xấu bất kỳ ai. Do sống nội tâm và không muốn cha mẹ lo lắng cho mình, nam diễn viên đã giấu nhẹm bệnh tình, luôn nói dối về những vết thương trên người.

Phải đến khi Kiều Nhậm Lương ra đi, cha mẹ mới biết rõ các vấn đề tâm lý - tâm thần nghiêm trọng mà con trai đã 1 mình đương đầu trong nhiều năm. "Hôm đó trời đổ mưa lớn lắm, tôi vừa nhận được điện thoại của cảnh sát liền vội vã chạy xe điện đến biệt thự của con. Khi đến nơi, tôi thấy con đã ra đi. Cảnh tượng đau lòng ấy, cả đời tôi không thể quên. Hôm nay kể chuyện này ra để mọi người biết rõ những gì đã xảy ra vào năm đó. Vợ chồng tôi chỉ hy vọng sự thật này có thể dập tắt những tin đồn tiêu cực thất thiệt xoay quanh cái chết của con trai", cha Kiều Nhậm Lương nói và mong dư luận không lan truyền những lời đồn không hay về sự ra đi của nam diễn viên.

Nguồn: Sina, Sohu