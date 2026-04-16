Giữa lúc drama trợ lý - nghệ sĩ dậy sóng rần rần trên Threads, ca sĩ Thảo Trang bất ngờ bị réo tên với thái độ thế nào?

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước ồn ào liên quan đến một người tự nhận từng là trợ lý cũ của một nữ ca sĩ Vbiz. Sức nóng của ồn ào kéo theo nhiều chia sẻ trên nền tảng Threads. Cụ thể một tài khoản T. mới đây đã đăng tải bài viết dài, kể lại trải nghiệm làm việc cùng ca sĩ Thảo Trang, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong bài viết, tài khoản T. cho hay: "Nhân dịp mọi người đang nói về nghề trợ lý cho nghệ sĩ thì tôi cũng có một câu chuyện kì lạ muốn kể, thiệt trần đời tôi chưa từng làm trợ lý cho ai mà ngược ngạo như bà Thảo Trang. Ý là tôi cũng có kinh nghiệm làm trợ lý cho một vài nghệ sĩ rồi. Thông thường thì khi có lịch trình tôi sẽ qua nhà, có khi gọi dậy, sắp xếp trang điểm, vali đồ đạc các thứ, xe cộ sẵn sàng, talent sẵn sàng thì lên đường. Đôi lúc bị trễ giờ thì đứng ra nhận là do mình".

Giữa lúc chủ đề mối quan hệ giữa trợ lý và nghệ sĩ đang được bàn luận sôi nổi, bài đăng này nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác cùng nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Một tài khoản bất ngờ thừa nhận từng làm trợ lý cho Thảo Trang, đánh giá tính cách cô là ngược ngạo. Ảnh: Chụp màn hình

Ở phần bình luận, người này tiếp tục kể chi tiết về trải nghiệm khi làm trợ lý cho Thảo Trang, nhưng nội dung lại bẻ lái phút chót. Theo chia sẻ, nữ ca sĩ ngoài đời khá thoải mái, chỉn chu và thậm chí còn chủ động hỗ trợ ngược lại trợ lý trong nhiều tình huống.

Người này cho hay: "Tôi không biết đến bà Trang nhiều trước đó, tại bà cũng không thường có trợ lý hay sao đó, nên đợt bà tham gia Chị đẹp, tôi có đi cùng hỗ trợ vài ngày mà trải nghiệm khác lắm. Đúng giờ hẹn tôi đến nơi với tâm lý sẽ lên gọi bà hay chuẩn bị đồ cho bà các kiểu. Nhưng không, bà đứng sẵn ở hành lang tay xách nách mang vali, lao lên xe đi liền với tôi luôn.

Xong rồi có mấy lúc trước khi diễn bao tay bị tuột chỉ, tôi bảo để tôi khâu cho nhưng bà không, nói để tự làm cho nhanh: "Em cứ làm việc của em đi", nhưng việc của tôi lúc đó là trợ lý bà mà. Rồi mấy lúc thấy tôi đắm chìm trong quần áo đồ đạc, tại mấy chị diễn là đồ nhiều dữ lắm, tôi ủi muốn rã cẳng tay, bà vô cười hỏi: "Sống trong nhung lụa sướng không. Cần chị phụ không?". Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận tích cực, chia sẻ những trải nghiệm tương tự và dành lời khen cho sự thân thiện, gần gũi của nữ ca sĩ.

Tài khoản này cho biết Thảo Trang là một người thân thiện, luôn muốn giúp đỡ người khác. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội Threads bất ngờ "dậy sóng" trước loạt chia sẻ từ một tài khoản tự nhận từng là trợ lý cá nhân của một nữ ca sĩ Vbiz. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh những tình tiết được cho là khá căng thẳng trong quá trình làm việc.

Theo nội dung được chia sẻ, người này kể lại một ngày làm việc mà bản thân mô tả là "ám ảnh". Cụ thể, trợ lý phải liên tục di chuyển qua nhiều địa điểm trong thời gian ngắn để mua đủ loại vật dụng, từ truyện tranh, đồ gia dụng, hoa đến các nhu yếu phẩm. Đáng nói, các điểm mua nằm rải rác, khiến người này phải chạy qua nhiều quận khác nhau giữa thời tiết nắng nóng và tình trạng giao thông đông đúc.

Chưa dừng lại ở đó, người đăng cho biết phải tự ứng tiền để hoàn thành các yêu cầu, đồng thời gặp không ít khó khăn trong việc thanh toán và vận chuyển. Sau khi hoàn tất công việc nhưng bị trễ thời gian, người này nói mình còn bị trách mắng vì ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt của thú cưng trong nhà.

Bài viết của một tài khoản thừa nhận từng là trợ lý của ca sĩ Vbiz gây xôn xao. Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm mới bước chân vào làng giải trí cách đây gần hai thập kỷ, Thảo Trang từng gây ấn tượng với ngoại hình riêng biệt: vóc dáng nhỏ nhắn, làn da bánh mật cùng mái tóc xoăn đặc trưng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị hiếu thẩm mỹ lúc bấy giờ, hình ảnh này từng khiến cô nhận về không ít ý kiến trái chiều, thậm chí là những lời chê bai về ngoại hình.

Chia sẻ trong một podcast, Thảo Trang nói rằng biệt danh "xấu lạ" là do chính cô đặt cho mình. Chị đẹp vừa cười thích thú vừa kể: "Tôi là người tự đặt ra cái nickname đó. Tại vì thời điểm đó thấy bản thân mình xấu thật, xấu mà kiểu độc lạ, cho nên tự ghép nicknam đó thành 'xấu lạ'. Cũng vô tình là nó viral luôn, mà thời điểm đó chưa có mạng xã hội, chỉ có lên báo chí và TV thôi mà mọi người lại nhớ thành một cái biệt danh đặc biệt luôn, nên bây giờ nhắc đến 'xấu lạ' là người ta biết Thảo Trang. Nó trở thành một thương hiệu luôn".

Thảo Trang được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia Vietnam Idol 2007. Nguồn: FBNV

Hiện tại, Thảo Trang đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai người Mỹ. Trong chương trình Mẹ siêu nhân phát sóng năm 2024, nữ ca sĩ lần đầu giới thiệu nửa kia trên truyền hình và có những chia sẻ đáng chú ý: "Anh ấy tuy trẻ tuổi hơn tôi nhưng giúp tôi nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống. Tôi là một người bốc đồng, cần có một mảnh ghép như Kevin để 'kìm' tôi lại. Ở gần anh ấy, tôi cảm nhận được năng lượng tích cực".