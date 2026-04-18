Hôn nhân của nữ diễn viên nổi tiếng "toang" rồi, chồng đại gia đã đưa "bồ nhí" Hoa hậu Hoàn vũ về ra mắt mẹ già

Ngày 18/4, tờ 163 đưa tin cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Huỳnh Thánh Y và đại gia Dương Tử đã chính thức kết thúc. Mới đây, Dương Tử đã đưa người tình Lý Tuyển Tử - Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2021, sinh năm 1997 và kém anh 22 tuổi - về nhà ra mắt người mẹ già của mình. Theo các nguồn tin, mẹ Dương Tử rất ưng thuận cô bạn gái mới của con trai. Với việc được đặt chân vào biệt thự hào môn của nhà Dương Tử, truyền thông Trung Quốc cho rằng ngày Lý Tuyển Tử làm vợ đại gia không còn xa.

Đáng chú ý, Lý Tuyển Tử chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Dương Tử và Huỳnh Thánh Y đi vào bước đường không thể cứu vãn. Vợ chồng người đẹp Mỹ Nhân Ngư ly thân từ năm 2022. Đến năm 2024, Dương Tử và Huỳnh Thánh Y quyết định tham gia show truyền hình Goodbye Lover với hy vọng có thể hàn gắn với nhau. Tuy nhiên, ngay trong chương trình, Dương Tử đã bị lộ chuyện ngoại tình. Anh công khai gọi điện trò chuyện với Lý Tuyển Tử vào lúc nửa đêm, bất chấp việc vợ ở cạnh và máy quay xung quanh. Do chồng đã có người mới và không muốn hàn gắn, Huỳnh Thánh Y đành buông tay.

Nguồn tin trong giới cho biết kịch bản Lý Tuyển Tử chen chân vào hôn nhân của Huỳnh Thánh Y và Dương Tử giống hệt như mưu kế nữ diễn viên 8X từng đuổi người vợ đầu của chồng đại gia khỏi hào môn năm xưa.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc, Lý Tuyển Tử đã gia nhập công ty của Dương Tử và cùng đại gia này livestream bán hàng. Không chỉ dừng lại ở công việc, Lý Tuyển Tử còn nhiều lần bị bắt gặp đi chơi riêng với Dương Tử. Đáng chú ý, từ tháng 9/2022, Huỳnh Thánh Y liên tục có những bài đăng tâm trạng lên trang cá nhân. Do đó, dân mạng cho rằng đây là thời điểm người đẹp 8X phát hiện chồng ngoại tình với Lý Tuyển Tử. Năm xưa, chính Huỳnh Thánh Y cũng trở thành nhân tình của Dương Tử sau khi vào gia nhập công ty giải trí của đại gia này.

Sau khi vướng tin làm tiểu tam, phá hoại hôn nhân của Huỳnh Thánh Y, Lý Tuyển Tử đã ẩn mọi bài viết trên trang cá nhân, khóa bình luận. 1 số nguồn tin cho hay, Tuyển Tử là đàn em thân thiết của Huỳnh Thánh Y và đã lợi dụng điều này để giật luôn chồng nữ diễn viên đình đám Cbiz.

Lý Tuyển Tử lợi dụng công việc để chen chân giật chồng đàn chị. không chỉ làm việc cùng nhau, đại gia Dương Tử và Lý Tuyển Tử nhiều lần bị bắt gặp đi ăn...

Cái kết đắng cho việc bất chấp làm tiểu tam của Huỳnh Thánh Y

Huỳnh Thánh Y sinh năm 1983, nổi tiếng qua các phim Biệt Thự Táo Đỏ, Tuyệt Đỉnh Kung Fu, Truyền Thuyết Bạch Xà, Thiên Hạ Đệ Nhất . Sở hữu gương mặt đẹp và khả năng diễn xuất tốt, Huỳnh Thánh Y từng được kỳ vọng trở thành tên tuổi hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, hình tượng ngọc nữ của cô đã sụp đổ sau khi bị phanh phui chuyện qua lại với đại gia đã có vợ con Dương Tử.

Huỳnh Thánh Y chính là nguyên nhân khiến Dương Tử ly hôn vợ cũ và kết hôn với cô vào năm 2007. Làn sóng tẩy chay, chỉ trích dữ dội của công chúng khiến nữ diễn viên phải rút khỏi ngành giải trí. Đến năm 2020, cô mới quay lại showbiz. Tuy nhiên, danh tiếng cô không còn được như xưa vì ảnh hưởng tiêu cực của scandal "giật chồng người".

Dương Tử là nhà sản xuất có tiếng, phó chủ tịch kiêm chủ tịch điều hành 1 tập đoàn kinh doanh đa mảng lớn tại Trung Quốc cùng nhiều công ty con. Cư dân mạng xứ tỷ dân từng cảm thán rằng người đẹp "Bạch Xà" lấy được đại gia Dương Tử đúng là "một bước lên mây". Nữ diễn viên được gọi là "nàng dâu bạc tỷ" của Cbiz. Cô và các con sống trong 1 biệt thự rộng lớn, được ví như lâu đài cổ tích. Huỳnh Thánh Y và chồng thậm chí từng phải mua thêm 1 căn hộ 300 m2 để quay show thực tế, với lý do không muốn người hâm mộ cảm thấy... cô quá giàu, quá khoa trương.

Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu hào môn thực sự của Huỳnh Thánh Y lại trải qua đủ nỗi bẽ bàng. Cô phải nén nhịn chứng kiến chồng có vô số phụ nữ bên ngoài, bản thân bị người đầu ấp tay gối chê bai và không có tiếng nói trong gia đình.

Theo Huỳnh Thánh Y, cuộc hôn nhân với Dương Tử khiến cô cảm thấy ngột ngạt, gò bó đến mức không thở được. Nữ diễn viên mệt mỏi vì luôn bị chồng xem thường, áp đặt và mắng chửi nặng nề mỗi khi không hài lòng. Dương Tử từng không chút kiêng dè, chê bai thậm tệ vợ mình là "vô học, ngu ngốc" trên sóng truyền hình. Thậm chí, Huỳnh Thánh Y còn từng gây sốc với hình ảnh quỳ gối rửa chân cho chồng.

Cuộc sống hôn nhân của Huỳnh Thánh Y và chồng đại gia không bình đẳng và ngọt ngào như công chúng vẫn tưởng. Nữ diễn viên từng gây sốc với hình ảnh quỳ gối rửa chân cho chồng đại gia. Ảnh: HK01.

Sau khi hôn nhân tan vỡ, Huỳnh Thánh Y mất quyền nuôi con vì điều kiện kinh tế không đảm bảo. Sau khi kết hôn với Dương Tử, Huỳnh Thánh Y phụ thuộc tài chính vào chồng. Không chỉ vậy, toàn bộ hợp đồng công việc trong showbiz của cô đều do Dương Tử ký kết và bản thân chỉ làm theo.

Nguồn: Sina, Sohu