Nam Em có đang ổn không?

Khoảng đầu tháng 3 vừa qua, Nam Em lên tiếng xác nhận đã chính thức đường ai nấy đi với bạn trai Bùi Hữu Cường. Trong bài viết, cô gửi lời cảm ơn tới bạn trai cũ vì đã chăm sóc cô trong thời gian bên nhau. Bên cạnh đó, Nam Em cũng mong khán giả sẽ lắng nghe câu chuyện thay vì chỉ trích, phán xét cả hai.

Mới đây, Nam Em đăng tải đoạn video trò chuyện với khán giả. Trong clip, cô nhấn mạnh rằng bản thân không lỗi thời như nhiều người nhận xét, thậm chí còn khẳng định đã quen với việc sử dụng mạng xã hội từ rất sớm. Tuy nhiên, cách nói chuyện không rõ ràng, dàn trải và lan man của cô khiến netizen cho rằng đang không ổn định về mặt cảm xúc.

Cô cho hay: "Mấy cưng ơi mấy cưng, đừng nghĩ chị lỗi thời nhé. Cái tuổi chị mới bằng mấy cưng mới mười mấy 20 tuổi đã biết nhắn tin bằng hình ảnh, bình luận bằng biểu tượng cảm xúc. Nên đừng nói chị lỗi thời nhé. Chị đã đi trước thời đại đó".

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng hiện tại của Nam Em. Từng được đánh giá cao vì có gương mặt và hình thể đẹp, giọng hát hay, Nam Em thời gian qua lại liên tục vướng ồn ào, có những phát ngôn gây tranh cãi trên sóng livestream.

Nam Em đăng tải clip trên kênh TikTok có 1,1 triệu người theo dõi. Nguồn: Nam Em

Trong clip, cô có biểu hiện lạ, nhấn mạnh rằng bản thân không lỗi thời như nhiều người nhận xét. Nguồn: Nam Em

Nam Em từng gây hoang mang khi lộ diện nói chuyện mất kiểm soát. Ảnh: Nam Em

Nam Em công khai chuyện tình cảm với bạn trai Hữu Cường từ cuối tháng 11/2023. Trong suốt hơn 2 năm qua, cặp đôi này nhiều lần tạo ra những lùm xùm khiến cư dân mạng ngao ngán. Ngày 8/3, Nam Em chính thức lên tiếng xác nhận đã chia tay bạn trai Hữu Cường sau một thời gian gắn bó.

Cô cũng cho biết khi không còn đồng hành cùng nhau, điều mong muốn lớn nhất là cả hai không còn oán trách hay thù hằn. Trong bài viết, cô còn gửi lời xin lỗi tới Hữu Cường vì đã khiến anh và gia đình mâu thuẫn căng thẳng. Bên cạnh đó, Nam Em cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến Hữu Cường trên chặng đường sắp tới. Cô hy vọng anh vẫn giữ được phong thái vững vàng và sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình.

Cô viết: "Chúc anh chân cứng đá mềm. Mong anh hãy viết lên cát những điều thù hận và khắc lên đá những điều biết ơn. Mong anh sẽ tìm được một nửa kia hoàn hảo ngoan hiền. Tháp tùng anh trên con đường tươi sáng sắp tới. Và cũng gửi lời xin lỗi rất lớn đến anh và gia đình. Em không nghĩ vì em mà bản thân anh và gia đình đã có nhiều mâu thuẫn đến thế.

Xin lỗi những khách hàng của anh vì đã làm hình ảnh anh tệ đi trước truyền thông báo chí. Có lẽ chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Em hy vọng khán giả hãy cho anh ấy một góc nhìn mở hơn vì ít nhất không còn nghĩa cũng tình. Có thể lúc ở cạnh nhau chúng em không được tử tế với nhau. Nhưng em muốn lúc chia tay phải trả về lòng tôn trọng một chút sĩ diện cuối cùng. Bản thân anh ấy từ lúc quen em tới giờ chưa có chút lợi lộc gì. Anh ấy cũng cố gắng rất nhiều để lo cho em.

Nhưng cuối cùng nhân vô thập toàn. Càng gần cuối chặn lại càng đuối sức. Bản thân em cũng có nhiều sai sót và mất kiểm soát. Em luôn tìm ai đó để có thể kéo e đứng dậy vực em dậy trong những ngày tháng tâm tối. Giờ đây em nghĩ rằng chính mình tạo ra chính mình đối diện. Em đang từng ngày học cách chữa lành cho chính những vết thương bên trong em mỗi ngày vùng vẫy kiểu khác. Nhưng mọi sự nỗ lực đều không phí chỉ khi mình đừng từ bỏ. Cảm ơn vì mọi người đã đọc tới đây và rất biết ơn mọi người sẽ nhìn nhận câu chuyện ở góc nhìn thấu cảm thay vì phán xét chỉ trích".

Ngày 8/3, Nam Em chính thức lên tiếng xác nhận đã chia tay bạn trai Hữu Cường. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 11/2023, Nam Em chính thức công khai chuyện tình cảm với bạn trai Bùi Hữu Cường. Trong suốt thời gian bên nhau, mối quan hệ của cả hai liên tục trở thành đề tài bàn tán khi nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, thậm chí công khai "đấu tố" nhau trên mạng xã hội. Cặp đôi từng tuyên bố chia tay nhưng sau đó lại tái hợp.

Sau khi chuyện tình được chia sẻ rộng rãi, cư dân mạng cũng đào lại quá khứ của bạn trai Nam Em, lan truyền thông tin về đời tư nhiều ồn ào, từ vấn đề nợ nần đến việc từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Trước những luồng dư luận trái chiều, Nam Em không ít lần lên tiếng bênh vực và bảo vệ bạn trai giữa tâm bão chỉ trích.