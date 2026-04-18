1 bức ảnh khiến tất cả phải "ngả mũ" thán phục Jennie (BLACKPINK)!

Jennie: Biểu tượng của nhan sắc và khí chất bất biến

Trong thế giới giải trí muôn màu, nơi áp lực về ngoại hình luôn đè nặng lên vai các ngôi sao, Jennie (BLACKPINK) một lần nữa chứng minh lý do tại sao cô được mệnh danh là "biểu tượng của thời đại". Mới đây, một bức ảnh ghép so sánh Jennie từ những ngày đầu ra mắt (tuổi 20) cho đến hiện tại (tuổi 30) đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến công chúng chỉ biết "ngả mũ" thán phục trước nhan sắc và khí chất bất biến của cô.

Bức ảnh gây bão mạng xã hội không chỉ đơn thuần là một màn so sánh nhan sắc thông thường. Nó là một cuốn phim ngắn ghi lại hành trình 10 năm nhan sắc của Jennie. Khi đặt hai tấm ảnh tuổi 20 và tuổi 30 cạnh nhau, khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì dường như thời gian đã bỏ quên nữ thần tượng này. Vẫn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt mèo sắc sảo và thần thái tự tin ấy, Jennie của tuổi 30 chỉ thêm phần mặn mà, đằm thắm chứ không hề lộ dấu hiệu tuổi tác.

Gương mặt Jennie không hề thay đổi sau 1 thập kỷ.

Sức hấp dẫn từ vẻ đẹp độc bản, nói không với "dao kéo"

Ngay lập tức, hàng nghìn bình luận đã xuất hiện dưới bức ảnh để tán dương Jennie. Điều khiến công chúng khâm phục nhất không chỉ là sự trẻ trung, mà là việc Jennie luôn duy trì được vẻ đẹp tự nhiên, độc đáo của mình giữa một rừng nhan sắc Kpop thường đi theo những chuẩn mực chung về khuôn mặt V-line hay đôi mắt to tròn. Mỹ nhân BLACKPINK không sở hữu vẻ đẹp chuẩn mực, nhưng cô kiên quyết nói không với "dao kéo". Chính điều này giúp cô trở thành biểu tượng của sự khác biệt và cá tính.

Jennie giữ vững vẻ đẹp nguyên bản, không chạy theo "dao kéo".

Công chúng khen ngợi Jennie vì cô không chạy theo những xu hướng làm đẹp nhất thời mà biết cách tôn vinh những nét đẹp vốn có. Chính sự kiên định này đã tạo nên một Jennie khác biệt, một "IT Girl" thực thụ luôn dẫn đầu xu hướng chứ không bao giờ là kẻ bám đuôi.

Nhiều người cho rằng Jennie không chỉ đẹp mà còn sở hữu “khí chất ngôi sao” – thứ không thể tạo ra bằng công nghệ hay xu hướng. Cô chinh phục công chúng không phải bằng việc cố gắng trở thành ai khác, mà bằng chính con người thật của mình: tự tin, độc lập và không ngừng phát triển.

Điều khiến Jennie khác biệt chính là khí chất ngôi sao.

Khí chất thăng hạng và sức mạnh của việc "là chính mình"

Nhiều người nhận xét, Jennie của tuổi 30 không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên một khí chất quyền lực, điềm tĩnh hơn rất nhiều so với thời mới debut. Sự thăng hạng này không đến từ việc thay đổi đường nét gương mặt, mà đến từ sự trưởng thành trong tư duy và bản lĩnh của một ngôi sao toàn cầu.

Jennie đã chinh phục công chúng không phải bằng cách cố gắng trở thành một hình mẫu hoàn hảo trong mắt người khác, mà bằng cách dũng cảm là chính mình – một cô gái vừa có nét ngây thơ đáng yêu, vừa có sự nổi loạn, cá tính và vô cùng chuyên nghiệp trên sân khấu. Bức ảnh tuổi 20-30 chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất: Khi bạn yêu bản thân và tự tin là chính mình, thời gian sẽ trở thành thứ vũ khí giúp bạn tỏa sáng rực rỡ hơn.

Thời gian chỉ càng khiến Jennie thêm cuốn hút.

Biểu tượng toàn cầu Jennie

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học New Zealand trước khi về nước và đầu quân cho YG Entertainment. Cô ra mắt cùng BLACKPINK năm 2016. Jennie ngay lập tức gây chú ý với kỹ năng rap cực đỉnh và thần thái sang chảnh. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ vĩ đại nhất lịch sử Kpop với hàng loạt bản hit tỷ view. Đến năm 2018, Jennie là thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo với bản hit mang tên SOLO . Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng và xác lập vị thế của cô như một nghệ sĩ độc lập đầy tài năng.

Jennie là thành viên nổi bật của BLACKPINK.

Nhờ gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng "cân" mọi loại trang phục, Jennie được mệnh danh là "Chanel sống" và là một trong những IT Girl có sức ảnh hưởng lớn nhất ngành thời trang thế giới. Cuối năm 2023, Jennie thành lập công ty riêng OA (Odd Atelier) để phát triển sự nghiệp solo. Cô liên tục gặt hái thành công với các bản hợp tác quốc tế và các dự án âm nhạc cá nhân sâu sắc hơn, khẳng định tầm nhìn của một nữ doanh nhân kiêm nghệ sĩ thực thụ ở tuổi 30.

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, sang chảnh trên sân khấu hay trong các bộ ảnh thời trang, Jennie ngoài đời được đồng nghiệp và người hâm mộ nhận xét là người khá nhút nhát, ấm áp và cực kỳ yêu thương động vật (đặc biệt là chú chó Kuma). Về đời tư, Jennie từng hẹn hò những nam thần đình đám Kpop như Kai (EXO), G-Dragon và V (BTS).

Jennie có tầm ảnh hưởng toàn cầu trên cả lĩnh vực âm nhạc và thời trang.

Nguồn: Koreaboo