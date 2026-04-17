Truyền thông đưa tin Jennie (BLACKPINK) và G-Dragon "yêu lại từ đầu", còn ở chung phòng trong đợt Coachella

Chiều 17/4, tờ Koreaboo đưa tin, Jennie (BLACKPINK) và trưởng nhóm BIGBANG G-Dragon vừa chiếm sóng mạng xã hội với nghi vấn tái hợp, yêu lại từ đầu. Trong bài báo này, Koreaboo dẫn lại thông tin từ tài khoản KpopInsider cho rằng Jennie mới đây đã tới Mỹ ủng hộ tinh thần cho G-Dragon ở Coachella. Chưa dừng lại ở đó, Jennie và thủ lĩnh BIGBANG còn được cho là đã sống cùng phòng khi lưu trú tại Mỹ trong khoảng thời gian diễn ra Coachella 2026. Được biết, G-Dragon cùng các thành viên BIGBANG vừa hoàn thành màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella cách đây ít ngày.

Ngoài ra, G-Dragon còn mới nhấn like 1 bài đăng ghép đôi anh và Jennie. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả nhận định chàng thủ lĩnh BIGBANG đang ngầm xác nhận chuyện hẹn hò, tái hợp với Jennie thông qua động thái đáng ngờ nói trên.

Jennie và G-Dragon dính nghi vấn sống cùng ở 1 căn phòng trong thời gian lưu trú tại Mỹ mới đây. Nghi vấn xuất phát từ chi tiết chiếc gương treo trên tường giống nhau trong những bức hình chụp của 2 idol. Ảnh: Koreaboo

Ngoài ra, trưởng nhóm BIGBANG còn nhấn like bài đăng gán ghép anh với Jennie. Ảnh: Koreaboo

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Jennie lẫn G-Dragon đều chưa có động thái phản hồi trước nghi vấn “gương vỡ lại lành”. Được biết, nhiều nguồn tin cho biết cặp đôi từng hẹn hò với nhau trong giai đoạn từ năm 2021-2022. Nếu tới nay 2 ngôi sao thực sự yêu lại từ đầu thì đây có thể sẽ được xem là màn tái hợp đỉnh nhất làng nhạc Kpop trong bối cảnh cả 2 người họ vẫn nổi tiếng rầm rộ với tư cách những gương mặt dẫn đầu làn sóng Kpop.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện đang chia làm 2 phe tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn Jennie tái hợp G-Dragon. 1 bộ phận công chúng tin rằng 2 ngôi sao hàng đầu Kpop đã quay lại bên nhau.

Thế nhưng song song với đó, cũng có nhiều ý kiến nhấn mạnh chưa thể dựa vào những bằng chứng kể trên để kết luận 2 thành viên BLACKPINK - BIGBANG đã nối lại tình xưa. Theo những khán giả này, chiếc gương xuất hiện trong hình ảnh của Jennie và G-Dragon là 1 thiết kế khá phổ biến. Vậy nên, không thể dựa vào chi tiết chiếc gương tròn treo trên tường để khẳng định 2 thần tượng sống cùng nhau. Ngoài ra, việc chàng thủ lĩnh BIGBANG nhấn like bài đăng ghép đôi anh với Jennie cũng được cho là 1 cú “trượt tay”. Được biết, G-Dragon có thói quen like dạo những đoạn clip do người hâm mộ làm về anh. Vậy nên, không loại trừ khả năng nam ca sĩ sinh năm 1988 đã like nhầm đoạn clip ghép cặp nói trên sau khi nhận thấy bản thân mình xuất hiện trong video mà chưa kịp để ý tới việc Jennie lộ diện ở phần sau clip.

Nghi vấn Jennie và G-Dragon nối lại tình xưa đang khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa. Ảnh: Naver

Trước đó, hồi đầu năm nay, cộng đồng mạng được phen xôn xao khi phát hiện G-Dragon đã thả tim đoạn video ghi lại màn trình diễn của Jennie tại Golden Disc Awards 2026. Khi ấy, tin đồn 2 ngôi sao tái hợp cũng râm ran trên các diễn đàn mạng xã hội. Thế nhưng, sau đó G-Dragon đã kịp gỡ like khỏi bài đăng về Jennie.

Chứng kiến tình huống này, nhiều khán giả khẳng định nam nghệ sĩ 8X lại 1 lần nữa “trượt tay”. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng G-Dragon ban đầu nhấn like chỉ đơn thuần thể hiện sự ủng hộ, tán thưởng dành cho hậu bối từng chung công ty với mình chứ không nhằm mục đích trao gửi tín hiệu yêu đương. Nhưng sau khi nhận thấy cú thả tim của mình gây ra nhiều đồn đoán không đáng có nên thủ lĩnh BIGBANG mới quyết định gỡ like.

G-Dragon thả tim clip biểu diễn của Jennie tại Golden Disc Awards 2026 nhưng sau đó anh đã gỡ like. Ảnh: X

Còn nhớ hồi tháng 2/2021, cả châu Á chấn động khi Dispatch tung loạt ảnh bằng chứng nhằm khẳng định Jennie và G-Dragon đang hẹn hò. Theo nguồn tin, 2 nghệ sĩ đình đám thường xuyên gặp nhau tại căn penthouse bảo mật tuyệt đối của G-Dragon ở phường Hannam, Seoul, Hàn Quốc. Dispatch cho biết mẹ của Jennie hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ này và quản lý của cả 2 thường đưa đón cặp đôi đi hẹn hò. YG Entertainment đưa ra thông báo mang tính “thương hiệu”: “Chúng tôi không thể xác nhận vì đây là đời tư của nghệ sĩ”. Câu trả lời này được hiểu ngầm là sự thừa nhận trong im lặng.

Tới tháng 5/2022, nghi vấn cặp đôi chia tay rộ lên khi G-Dragon hủy theo dõi Jennie trên Instagram. Cùng lúc đó, những bức ảnh Jennie đi du lịch cùng V (BTS) tại đảo Jeju xuất hiện, gây nên một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các fandom. Chuyện tình giữa Jennie và G-Dragon cũng dần lắng xuống trong 1 khoảng thời gian nhưng sau đó lại bùng lên trở lại sau khi Jennie - V dính tin “đường ai nấy đi”.

Dispatch khui cặp đôi hẹn hò năm 2021. Ảnh: Dispatch

Từ đầu năm tới nay, Jennie và G-Dragon 2 lần vướng tin đồn “gương vỡ lại lành”. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo