Jennie (BLACKPINK) được vinh danh trong top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới

Vào ngày 15/4, tạp chí TIME đã công bố danh sách TIME100 thường biên, bao gồm 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Năm nay, Jennie (BLACKPINK) đã được vinh danh trong danh sách quyền lực này.

Nữ idol sinh năm 1996 được đề cử bởi nhạc sĩ Gracie Abrams và dưới đây là những lời "có cánh" mà TIME dành tặng cô. "Nói tóm lại thì Jennie là một ngôi sao. Tôi có thể nói mãi về những thành tựu hay tầm ảnh hưởng của cô ấy trong văn hóa nhạc pop. Nhưng khi ngồi xuống viết, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phép màu cốt lõi của cô ấy - sức mạnh cuốn hút bạn vào 'Jennie the Artist' khi bạn xem cô ấy trên màn ảnh hay giữa 100.000 người trong một sân vận động - cũng chính là sức mạnh mà cô ấy mang đến khi bạn bắt gặp cô ở một góc bữa tiệc hay tình cờ gặp cô ở hành lang hậu trường.

Điều làm nên một ngôi sao thực thụ của Jennie là ngay cả trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, cô ấy vẫn sở hữu một sức hút không thể phủ nhận, vượt qua mọi ồn ào, và cô ấy mang lại điều đó bằng sự tử tế và ấm áp. Cô ấy là kiểu người sẽ nắm chặt cả hai tay bạn. Sự dịu dàng của cô ấy càng làm nổi bật sức mạnh của mình. Tôi chỉ đơn giản là yêu cô ấy".

Về tiêu chí lựa chọn những gương mặt có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, tờ TIME cho biết: "Không có một thước đo duy nhất nào định nghĩa được tầm ảnh hưởng. Việc lựa chọn của chúng tôi dựa trên những câu chuyện đang định hình thế giới mỗi năm và những người viết nên chúng. Một số người được nhiều người biết đến, số khác chỉ được biết đến trong lĩnh vực của họ. Để tìm ra họ, TIME thăm dò ý kiến của các biên tập viên, phóng viên và nguồn tin trên khắp thế giới, và xem xét các đề xuất được gửi đến chúng tôi mỗi ngày".

Tạp chí TIME sẽ tổ chức Lễ Gala TIME100 thường niên lần thứ 20 nhằm vinh danh những người có tên trong danh sách, vào ngày 22/4/2026 tại thành phố New York. Nhiều người kỳ vọng Jennie cũng sẽ đến tham dự sự kiện danh giá này. Bên cạnh Jennie, các nghệ sĩ âm nhạc khác được vinh danh trong danh sách năm nay bao gồm Luke Combs, Coco Jones, Jennie, Hilary Duff, Rauw Alejandro, và Noah Kahan.

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn).

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO , trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Đến nay, cô thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Trong năm qua, những giai điệu từ full album solo đầu tay RUBY của cô trở thành hit trên khắp thế giới.

Nguồn: TIME