Trong showbiz Việt, không hiếm những khoảnh khắc sao Việt chung khung hình với các ngôi sao quốc tế. Tuy nhiên, để thực sự tạo được dấu ấn, thậm chí khiến netizen phải bàn tán vì không hề lép vế, lại là câu chuyện khác. Một trong những cái tên hiếm hoi làm được điều đó chính là Tóc Tiên - mỹ nhân Việt từng có màn đọ sắc đáng nhớ với Taylor Swift.

Khoảnh khắc này diễn ra từ năm 2015, khi Tóc Tiên có mặt tại hậu trường tour diễn đình đám The 1989 World Tour. Trong bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ Việt diện outfit gợi cảm, mái tóc ngắn uốn nhẹ cùng thần thái tự tin, đứng cạnh Taylor Swift. Hai mỹ nhân xuất hiện cạnh nhau tạo nên một khung hình bùng nổ nhan sắc. Tóc Tiên cho thấy visual không hề bị lép vế trước "rắn chúa" - biệt danh của Taylor Swift.

Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh, điều khiến dân tình nhớ mãi chính là màn tương tác giữa Tóc Tiên và Taylor Swift. Nói về cảm xúc khi gặp trực tiếp Taylor Swift, nữ ca sĩ Việt hào hứng cho biết: "Thật sự Tiên cảm thấy rất hồi hộp trước khi gặp Taylor nhưng khi vừa bước vào, bạn ấy lại cực kỳ thân thiện đến ôm Tiên và khen: 'Trông bạn quyến rũ mê hồn, giống như Marilyn Monroe vậy!'. Tuy chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi nhưng Tiên cảm nhận được sự giản dị và thân thiện của Taylor. Ngoại hình và tài năng của cô ấy thì dĩ nhiên quá tuyệt vời rồi!".

Không riêng gì Taylor Swift, Tóc Tiên tiếp tục chứng minh khả năng cân mọi khung hình khi nhiều lần xuất hiện cùng dàn sao quốc tế. Tại một sự kiện thời trang năm 2024, cô gây chú ý khi đứng cạnh Lisa (BLACKPINK). Nếu Lisa mang đến hình ảnh thanh lịch, kín đáo thì Tóc Tiên lại chọn phong cách táo bạo, tôn trọn đường cong. Sự đối lập này vô tình tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh, giúp nữ ca sĩ Việt không hề lép vế, thậm chí còn nổi bật theo cách rất riêng.

Hay những lần chung khung hình với các mỹ nhân như Baifern Pimchanok, Hoa hậu Pia Wurtzbach, Mai Davika,... Tóc Tiên vẫn giữ được phong độ ổn định với thần thái tự tin, visual sắc sảo cùng vóc dáng săn chắc. Không đi theo hình tượng an toàn, nữ ca sĩ thường chọn phong cách gợi cảm, giúp cô nổi bật theo cách rất riêng giữa dàn mỹ nhân vốn đã quá nổi tiếng.

Điểm chung dễ nhận thấy là trong mọi khung hình, Tóc Tiên không hề bị "nuốt spotlight". Ngược lại, chính khí chất mạnh mẽ cùng gu thời trang táo bạo giúp cô luôn giữ được sức hút riêng, đủ để toả sáng trong những màn đọ sắc với các mỹ nhân đình đám. Bên cạnh đó, trong những lần xuất hiện này là sự tự tin, khả năng giao tiếp tốt và thần thái chuyên nghiệp, giúp cô dễ dàng hòa nhập trong môi trường quốc tế.

Tóc Tiên và David Beckham

Tóc Tiên và Chris Evans

Có thể nói, Tóc Tiên đang ở giai đoạn "chín muồi" về ngoại hình. Gương mặt sắc nét cùng thần thái tự tin giúp cô luôn nổi bật trong mọi khung hình, kể cả khi chỉ diện trang phục đơn giản. Không dừng lại ở đó, thời gian gần đây, nữ ca sĩ còn mạnh dạn thử nghiệm nhiều phong cách thời trang tôn dáng như corset ôm sát, váy xẻ cao hay crop top, khoe trọn vóc dáng săn chắc và tỷ lệ cơ thể ấn tượng.

Chính sự kết hợp giữa nhan sắc ngày càng cuốn hút và phong thái tự tin đã giúp Tóc Tiên xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, độc lập và đầy năng lượng. Nói về sự thay đổi của mình, nữ ca sĩ chia sẻ: "Dạo này mọi người thắc mắc sao tôi hay mặc váy hoa, váy nơ rồi lơ thơ, lãng đãng này kia. Mọi người cứ bảo do tôi bước sang một chương mới, hay thậm chí định ninh là trái tim nở hoa. Không có đâu, bây giờ mới chính là tôi đó. Tôi quên mất chính mình như thế này quá lâu rồi".

