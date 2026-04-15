1 nữ ca sĩ Việt bị tố xem trợ lý như osin, mắng nhân viên giữa nơi đông người vì chạy việc lố giờ yêu cầu

Mạng xã hội Threads những giờ qua bất ngờ dậy sóng trước loạt chia sẻ của một tài khoản tự nhận từng là trợ lý cá nhân cho một nữ ca sĩ Vbiz. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, kéo theo hàng loạt bình luận tranh luận vì những tình tiết được cho là khá căng thẳng trong quá trình làm việc.

Theo nội dung được chia sẻ, người này kể lại một ngày làm việc mà bản thân cho là "ám ảnh". Cụ thể, trợ lý được yêu cầu di chuyển liên tục qua nhiều địa điểm trong thời gian ngắn để mua đủ loại đồ, từ truyện tranh, đồ gia dụng, hoa cho đến các vật dụng sinh hoạt. Đáng nói, các điểm mua không tập trung, khiến người này phải chạy qua nhiều quận khác nhau trong điều kiện thời tiết nắng nóng và đường sá đông đúc.

Không dừng lại ở đó, người đăng còn cho biết bản thân phải tự ứng tiền để mua đồ, đồng thời gặp nhiều khó khăn trong quá trình thanh toán, vận chuyển. Sau khi hoàn thành công việc nhưng bị trễ thời gian, người này nói mình bị mắng vì làm ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt của thú cưng trong nhà.

Một chi tiết khác khiến dân tình chú ý là việc người này kể lại trải nghiệm bị la mắng trực tiếp ở nơi đông người, thậm chí trong lúc đứng chờ ở tiệm làm nail. Theo lời kể, thời điểm đó bản thân vẫn là sinh viên nên cảm thấy áp lực và quyết định nghỉ việc sau đó.

Ngoài bài đăng gốc, một số tài khoản khác cũng để lại bình luận xác nhận từng có trải nghiệm tương tự, cho biết từng chứng kiến hoặc nghe kể về cách làm việc khắt khe từ nhân vật được nhắc đến.

Đáng chú ý, dưới các bài đăng, nhiều netizen bắt đầu réo tên một nữ ca sĩ từng tham gia các cuộc thi âm nhạc truyền hình thực tế. Tuy nhiên, tất cả hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Trước loạt chia sẻ này, phản ứng của cư dân mạng nhanh chóng bùng nổ với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ sự bức xúc, cho rằng nếu những gì được kể là sự thật thì cách làm việc như vậy là thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng người lao động. Một số ý kiến còn nhận định trợ lý trong câu chuyện đã phải chịu áp lực lớn, từ việc chạy việc liên tục trong điều kiện gấp gáp cho đến việc bị trách mắng giữa nơi đông người, điều mà nhiều người cho là vượt quá giới hạn của môi trường làm việc thông thường.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận netizen vẫn giữ thái độ thận trọng. Nhiều người nhấn mạnh rằng toàn bộ câu chuyện hiện mới chỉ đến từ một phía, chưa có xác nhận từ nhân vật liên quan nên việc vội vàng chỉ trích hay réo tên cụ thể là không cần thiết. Quan điểm này cho rằng mạng xã hội thường dễ bị cuốn theo cảm xúc, trong khi những thông tin chưa kiểm chứng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của người bị nhắc đến.

Chính sự đối lập trong quan điểm đã khiến chủ đề này tiếp tục "nóng" hơn trên Threads, khi mỗi bài đăng liên quan đều thu hút lượng lớn bình luận. Trong lúc chưa có thêm phản hồi từ phía người trong cuộc, câu chuyện vẫn đang được theo dõi sát sao, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận về ranh giới giữa yêu cầu công việc và cách ứng xử trong môi trường làm việc cá nhân.

