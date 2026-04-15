Lý do Võ Điền Gia Huy 5 lần 7 lượt bị đồn hẹn hò dàn mỹ nhân Vbiz

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng là cặp diễn viên đang được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình vì đẹp đôi từ trong phim đến đời thực. Thế nhưng, song song với việc được "ship couple" này thì Võ Điền Gia Huy lại bị soi hẹn hò nhiều mỹ nhân Việt khác như Gigi Hương Giang, Uyển Ân. Chỉ với vài hint đơn giản, cư dân mạng lại thi nhau đồn đoán về chuyện yêu đương của nam thần thế hệ mới đang hot này. Trong cuộc phỏng vấn mới đây cùng với Tam Triều Dâng, cư dân mạng đã hiểu phần nào lý do Võ Điền Gia Huy đứng chung khung hình với ai đều dễ bị đồn đang hẹn hò.

Theo đó, Tam Triều Dâng tiết lộ Võ Điền Gia Huy là người rất hay thả thính, câu nào cũng dám nói khiến đối phương đôi khi phải "chết lặng". Nữ diễn viên chia sẻ với chúng tôi: " Ấn tượng đầu của tôi về anh Huy có thể nói là ảnh thính trong từng tế bào. Cái gì anh cũng dám thoại như cộng đồng mạng nói". Ngoài ra, Tam Triều Dâng còn hé lộ rằng Võ Điền Gia Huy là người linh động cảm xúc, phụ thuộc vào đối phương nên tạo cảm giác nhẹ nhàng, tâm lý khi trò chuyện.

Tam Triều Dâng nói thêm: "Tôi rất hay khen anh Huy và thừa nhận là anh có sự độc nhất, có sức hút riêng. Đó là điều mà tôi rất thích và tôi cũng hay nói là anh hãy cố gắng giữ lấy nó. Thực ra, nhìn vậy chứ để có được sức hút đó không hề dễ dàng, không thể cứ cố tỏ ra mình là người có sức hút, cool ngầu là được, phải từ cái chất bên trong".

Ngoài ra, cư dân mạng còn phát hiện thêm 1 chi tiết khiến Võ Điền Gia Huy 5 lần 7 lượt vướng tin đồn hẹn hò chính là ánh mắt "cực tình" mỗi khi đối diện với người khác. Là bạn diễn của Võ Điền Gia Huy ở Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Tam Triều Dâng nói: "Đối với tôi, khi diễn xuất mà có những cảm xúc chân thật thì đó là một điều rất quý giá của diễn viên. Nếu mình tận dụng được tốt thì quá tuyệt vời. Đôi khi tiếp xúc nhiều với nhau, tiếp xúc gần và trong một khoảng thời gian dài thì lại ít nhận ra. Có thể khán giả nhìn thấy ánh mắt của anh Huy rất tình tứ nhưng tôi lại ở gần quá đôi khi cũng không nhận ra, thấy quen và bình thường. Có một số khoảnh khắc tôi chỉ điềm tĩnh ngồi, thấy ánh mắt anh Huy là cảm giác 'hiểu rồi, hoá ra là như vậy'".

Thời gian gần đây, Võ Điền Gia Huy vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Tam Triều Dâng. Liên quan đến tin đồn này, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi thấy trong một môi trường làm việc gần gũi và cần phải tạo điều kiện để hiểu, chia sẻ và tin tưởng nhau thì đó là một trong những yếu tố để phát triển tình cảm, cảm xúc. Giữa hai con người với nhau, không có lý do gì mà lại không có tình cảm được. Cả hai cũng không phải sắt đá, chúng tôi tiếp xúc, làm việc, yêu thương nhau rất nhiều và phát triển tình cảm trong suốt quá trình đó. Thứ tình cảm đó còn đẹp đẽ, thiêng liêng, hay ho, quý giá hơn những gì đơn thuần. Mọi người cảm nhận được tình cảm đó giữa tôi và Dâng thì tôi tin tình cảm đó đáng quý. Ở ngoài đời, mọi người còn tin tưởng và ủng hộ như vậy thì tôi tin hành trình vừa qua của cả hai đi đúng đường. Bộ phim được thành công cũng nhờ hành trình vừa qua cả hai vun đắp tình cảm, làm việc với nhau, tiếp xúc với nhau".

Song song đó, Võ Điền Gia Huy vướng nghi vấn du lịch cùng với Uyển Ân - em gái Trấn Thành khi cả hai đăng ảnh xuất hiện trên một bãi cỏ hao hao nhau. Nam diễn viên phủ nhận tin đồn hẹn hò em gái Trấn Thành, cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Võ Điền Gia Huy và Uyển Ân còn thoải mái xuất hiện chung trong buổi ăn tối cùng Trấn Thành. Nam diễn viên lên tiếng đính chính: "Tôi không hiểu tại sao gần đây lại rộ lên tin đồn đó. Hay đó là dấu hiệu của một người được yêu mến? Mọi người tò mò, không hẳn ghép cặp tôi với người này người kia mà còn “đào mộ” hình ảnh trong quá khứ xa xôi. Tôi nghĩ trước mắt cảm thấy vui vì nhiều khán giả dành thời gian để đào sâu về mình, đôi khi trong lúc đào sâu lại phát hiện ra những sự trùng hợp. Sau đó, mọi người liên kết những sự trùng hợp đó để ra một câu chuyện mà mọi người nghĩ hợp lý. Giữa một nam và một nữ có sự trùng hợp thì khán giả thường nghĩ về chuyện tình yêu. Chuyện tình yêu thường đẹp và hay ho nên được nhiều người hướng tới nên thường được nghệ thuật hoá, đẩy lên theo một cách rất mơ mộng.

Tôi có biết Uyển Ân gần đây, có dịp chơi chung trong nhóm anh chị em đồng nghiệp, cũng hụt vài dự án với nhau. Tôi cũng dành tình cảm cho người em này, người đồng nghiệp của mình qua những lần ủng hộ khi Ân có dự án. Đối với tôi, đơn thuần chỉ là tình cảm một người anh dành cho Uyển Ân. Mà cũng do con mắt tình quá nên mọi người lại nghĩ là có tình cảm, liên kết những sự trùng hợp lại. Những chuyện không liên quan mà em của mình, đồng nghiệp và cả chính mình bị ảnh hưởng. Đầu tiên, tôi cảm thấy vui vì được khán giả tò mò. Bên cạnh đó, tôi hơi tiếc là trong sự tò mò đó lại có những hệ luỵ không hay lắm, ảnh hưởng đến cảm xúc của Ân và của tôi. Thực ra thì tôi và Uyển Ân là hai người anh em. Bức hình check in là tôi đi chạy bộ còn Ân đi tận Mũi Né, Cà Mau gì đó".

Mới đây nhất, trên Threads lại bùng nổ nghi vấn Võ Điền Gia Huy hẹn hò với Gigi Hương Giang khi cả hai bị soi sử dụng ốp điện thoại như đồ đôi. Tuy nhiên, chi tiết này khiến netizen tranh cãi, bởi lẽ đây là những món đồ phổ biến ngoài thị trường, không thể kết luận cả hai có mối quan hệ đặc biệt. Hiện tại, Võ Điền Gia Huy chưa lên tiếng về thông tin này.

