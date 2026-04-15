"Quốc vương si tình" trong Tây du ký: Từng trượt vai Đường Tăng, giờ sống bí ẩn

Trong Tây du ký năm 1986, diễn viên Cung Minh vào vai quốc vương nước Chu Tử ở tập “Tôn Ngộ Không giả làm thầy thuốc”. Ông được đánh giá xuất sắc khi nhập vai nhờ vẻ điển trai "lai tây". Đôi mắt đa tình u sầu, đặc biệt lớp râu quai nón đậm chất một mỹ nam xứ Ba Tư.

Từng trượt vai Đường Tăng

Diễn viên Cung Minh xuất thân trong gia đình khá giả và sớm bộc lộ đam mê với nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, ông tìm đến buổi tuyển chọn diễn viên của đoàn làm phim Tây du ký 1986. Thời điểm đó, nam diễn viên trẻ đầy tự tin, thậm chí từng chủ động đề nghị đạo diễn Dương Khiết cho mình thử sức với vai Đường Tăng sau khi nam chính Từ Thiếu Hoa rút lui.

Tuy nhiên, Dương Khiết đánh giá Cung Minh chưa thực sự phù hợp khí chất của Đường Tăng. Thay vào đó, cố đạo diễn phát hiện ông lại rất hợp với hình tượng vị quốc vương si tình, sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu. Vì vậy, Cung Minh được chọn đóng trong bộ phim kinh điển bằng vai quốc vương nước Chu Tử.

Vai quốc vương nước Chu Tử do Cung Minh đảm nhận.

Trong phim, Cung Minh gây ấn tượng bởi vẻ điển trai và thần thái của một vị vua. Ánh mắt chất chứa nỗi buồn cùng với lối diễn tinh tế của nam diễn viên khắc họa thành công một vị vua vừa uy nghi, vừa si tình.

Đặc biệt, cảnh quốc vương vì quá nhớ thương hoàng hậu mà sinh bệnh, rồi thốt lên câu thoại: “Nếu có thể cứu được ái phi, trẫm nguyện giao cả giang sơn cho thần tăng, tự nguyện thoái vị”, đã trở thành một trong những phân đoạn kinh điển của toàn bộ Tây du ký.

Ngoài vai diễn này, Cung Minh còn tham gia thêm một số vai nhỏ khác. Trong tập “Truyền nghề ở Ngọc Hoa Châu”, ông vừa hóa thân thành một thương nhân láu cá, vừa vào vai nhà sư hiền từ. Khả năng biến hóa linh hoạt cũng giúp Cung Minh tạo được dấu ấn sau thành công của bộ phim.

Bỏ hào quang sống bí ẩn

Thành công của Tây du ký giúp tên tuổi của Cung Minh nhận được chú ý. Con đường sự nghiệp rộng mở, ông xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật. Ông từng gây ấn tượng khi hát kịch kinh cùng nghệ sĩ Triển Bình Bình, hợp tác với “nữ hoàng hài kịch” Triệu Lệ Dung trong một tiểu phẩm nổi tiếng.

Không dừng lại ở truyền hình, ông tiếp tục thử sức ở mảng điện ảnh và truyền hình chính kịch. Trong một bộ phim, ông vào vai Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của triều Thanh, với diễn xuất nội tâm tinh tế. Sau đó, ông hóa thân thành nhân vật Dư Cam Đường trong phim Thám án Họa Tùng.

Cung Minh bên cố đạo diễn Dương Khiết và cố diễn viên Chiêm Bình Bình.

Năm 1987, Cung Minh xuất hiện trong chương trình Chào xuân mới Tề Thiên Lạc cùng đoàn phim. Giai đoạn này có thể được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp của Cung Minh. Tên tuổi ông bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn, khả năng diễn xuất của ông cũng được công nhận rộng rãi.

Tuy nhiên sự nghiệp đang trên đà phát triển, Cung Minh đột ngột giải nghệ, chọn cuộc sống kín tiếng. Nhiều năm qua, mọi thông tin hay hình ảnh của ông đều không được hé lộ.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Cung Minh không chỉ quyết định rút lui khỏi làng giải trí mà còn được cho là đã sang Mỹ định cư.

Người hâm mộ từng nhiều lần cố gắng tìm kiếm thông tin, thậm chí nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không) cũng bày tỏ, ông đã nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không thành công. Chính sự “biến mất” khó hiểu này khiến Cung Minh trở thành một trong số diễn viên bí ẩn nhất của đoàn phim Tây du ký.