Hơn 100.000 khán giả chứng kiến mỹ nhân gốc Việt gào thét đòi bỏ chồng: "Tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi"

Mới đây, nữ diễn viên gốc Việt Chung Lệ Đề đã khiến bao nhiêu người phải ngỡ ngàng khi không kiềm chế được cảm xúc, gào thét trước mặt hơn 100.000 khán giả đang theo dõi livestream rằng: “Tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi! Tôi muốn ly hôn!”. Hóa ra, nguyên nhân là do chồng trẻ kém 12 tuổi Trương Luân Thạc đã trót quên mất ngày kỷ niệm kết hôn, khiến bữa tối bất ngờ mà sao nữ Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng dày công chuẩn bị trở thành “công cốc”.

Đây không phải lần đầu tiên Trương Luân Thạc bỏ lỡ dịp quan trọng của 2 vợ chồng. Đã là lần thứ 3 nam diễn viên này quên mất ngày kỷ niệm kết hôn với vợ. Trong khi Chung Lệ Đề là người vô cùng chú trọng nghi thức, còn tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến để cùng vượt qua ngày đặc biệt thì Trương Luân Thạc lại quá mải mê với công việc, tăng ca đến tận 2 giờ sáng mới về nhà. Điều này khiến Chung Lệ Đề bật khóc vì tủi hờn, thậm chí còn đòi ly hôn ngay trên sóng livestream. Mặc dù Trương Luân Thạc đã nhanh chóng xoa dịu, ôm Chung Lệ Đề và tỉ tê: “Em vất vả rồi!” nhưng netizen vẫn cho rằng cuộc hôn nhân của cặp đôi chị em đã xuất hiện nhiều vết nứt.

Trang Sohu chỉ ra rằng, Trương Luân Thạc rất có thể chỉ đang “làm màu” trước công chúng. Bởi lẽ, nam diễn viên nhiều lần bị chỉ trích là thiếu tôn trọng Chung Lệ Đề.

Cách đây không lâu, Trương Luân Thạc vừa lọt vào top tìm kiếm trên MXH vì liên tục yêu cầu vợ khiêu vũ để hút view cho kênh livestream của mình, bất chấp việc nữ diễn viên 56 tuổi than mệt, muốn được nghỉ ngơi một chút.

Lần khác, Trương Luân Thạc đã tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi chứng kiến sự chênh lệch cực lớn về danh tiếng so với vợ. Đó là lúc vợ chồng Chung Lệ Đề cùng tham gia bán hàng livestream. Trong khi Chung Lệ Đề được khán giả hết sức đón nhận, dễ dàng “chốt” 3.000 đơn hàng chỉ trong 5 phút ngắn ngủi thì mọi chuyện lại rất khác với Trương Luân Thạc. Ngay lúc anh bắt đầu giới thiệu sản phẩm, số mắt xem đã giảm mất 1/3 chỉ trong phút chốc, khiến nam diễn viên "mặt nặng mày nhẹ" ngay trên sóng livestream.

Bất chấp những tin tình cảm nhạt phai, hôn nhân rạn nứt, Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc khá chăm thể hiện tình cảm trước các phương tiện truyền thông. Nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi chỉ đang diễn kịch trước mắt công chúng nhưng mối quan hệ giữa vợ chồng Chung Lệ Đề - Trương Luận Thạc ra sao e là chỉ có người trong cuộc mới rõ.

Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc đã về chung nhà được 10 năm. Thế nhưng, cuộc hôn nhân "đũa lệch” giữa họ luôn là đề tài bàn tán của công chúng, thậm chí nhiều người đến nay vẫn phản đối quyết liệt, cho rằng nam diễn viên họ Trương không thật lòng với Chung Lệ Đề.

Trương Luân Thạc và Chung Lệ Đề quen biết khi cùng tham gia một show truyền hình vào năm 2015. Họ nhanh chóng rơi vào bể tình và quyết định về chung nhà vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, mối tình chị em hơn kém nhau 12 tuổi này không được công chúng coi trọng. Bởi lẽ, khi đó, Chung Lệ Đề đã 2 lần đổ vở hôn nhân và có 3 cô con gái riêng, còn Trương Luân Thạc vẫn là "trai tân".

Sự nghiệp, danh tiếng của cả hai cũng có sự chênh lệch cực lớn. Trong khi Chung Lệ Đề là nữ thần vạn người mê, ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim kinh điển như Truyền Thuyết Người Cá, Thái Cực Quyền, Thiên Long Bát Bộ, Nhà Có Tin Vui… thì Trương Luân Thạc mới chỉ là một kẻ vô danh trong showbiz. Chưa kể, người đẹp gốc Việt sở hữu gia tài cực khủng, lên tới 1 tỷ NDT (3200 tỷ đồng), còn chồng trẻ lúc ấy cả năm mới kiếm được 100 nghìn NDT (315 triệu đồng), chỉ có trong tay 50 nghìn NDT (158,5 triệu đồng) tiền tiết kiệm.

Sau khi kết hôn với nữ diễn viên Truyền Thuyết Người Cá, Trương Luân Thạc được nhiều người biết đến. Theo ước tính của trang 163, mức cát xê của nam diễn viên đã tăng hơn 200 lần so với trước đây và nhận được nhiều cơ hội hơn trong công việc. Điều này khiến không ít người nghi ngờ Trương Luân Thạc tiếp cận Chung Lệ Đề vì ham tiền bạc, danh tiếng.

Chung Lệ Đề từng có quãng thời gian áp lực vì mẹ chồng muốn cô "nối dõi tông đường" cho nhà họ Trương. Bản thân người đẹp cũng muốn có con chung với chồng nên đã thử nhiều cách, từ thụ tinh nhân tạo tới uống đủ loại thuốc, dùng nhiều biện pháp trị liệu khiến cho cơ thể bị biến dạng. Nhiều người tỏ vẻ xót xa thay cho Chung Lệ Đề, lo ngại cô không được như ý trong hôn nhân.

Về phía Chung Lệ Đề, cô nhiều lần lên tiếng bênh vực chồng trước sóng gió dư luận và rất khoe những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Có lẽ Chung Lệ Đề đang thực sự hạnh phúc bên “hồng hài nhi” và cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên chẳng hề “khó thở” như dân tình suy đoán.

