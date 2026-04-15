2 diễn viên hiên ngang ngoại tình phải hoãn cưới trong ê chề, nay lộ diện với 1 đứa con sau 5 năm biến mất khỏi showbiz

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc từng phải trả cái giá rất đắt sau khi dính bê bối ngoại tình. Cặp đôi diễn viên Ha Jun Soo - An Ga Yeon chính là 2 cái tên trong số đó. 2 nghệ sĩ này hiên ngang ngoại tình, chọn ở bên nhau bất chấp sự lên án dữ dội từ dư luận và hiện nay họ đã lụn bại sự nghiệp tới mức không thể ngóc đầu dậy ở Kbiz.

Ha Jun Soo - An Ga Yeon chính thức công khai hẹn hò hồi tháng 7/2021 qua chương trình tạp kỹ Turkidz on the Block. Khi ấy, cặp đôi khoe luôn kế hoạch kết hôn trên sóng trực tiếp. Theo lời Ha Jun Soo - An Ga Yeon vào thời điểm đó, họ đã gặp gỡ 2 bên gia đình của nhau, đồng thời không ngần ngại bật mí về 1 đám cưới đang cận kề.

Ha Jun Soo - An Ga Yeon xác nhận hẹn hò hồi năm 2021. Ảnh: Koreaboo

Ban đầu, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ công chúng. Những tưởng 2 nghệ sĩ sẽ giữ vững được sự ủng hộ từ khán giả nhưng rồi “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”. Thì ra chuyện tình của Ha Jun Soo - An Ga Yeon vốn chẳng hề đẹp đẽ như công chúng từng tưởng mà thực chất được vun đắp từ sự phản bội.

Không lâu sau khi Ha Jun Soo - An Ga Yeon công khai mối quan hệ với truyền thông, bạn gái cũ của nam diễn viên họ Ha bất ngờ lộ diện và cáo buộc anh ngoại tình. Bạn gái cũ (tạm gọi là A) khẳng định đã có mối quan hệ gắn bó với Ha Jun Soo suốt 8 năm trời, họ không chỉ sống chung mà thậm chí còn bàn tính tới cả chuyện kết hôn. Nhưng rồi cơn ác mộng bất ngờ ập đến khi A phát hiện Ha Jun Soo lén lút qua lại với An Ga Yeon sau lưng cô. Theo lời A, mối quan hệ giữa cô và nam nghệ sĩ họ Ha đã kết thúc không êm đẹp. Sau mối tình tan vỡ, A chịu sự tổn thương sâu sắc về tinh thần, và cô cũng nhấn mạnh mình chưa từng nhận được 1 lời xin lỗi thỏa đáng nào từ bạn trai cũ.

Ha Jun Soo ngoại tình với An Ga Yeon sau lưng bạn gái cũ. Ảnh: Nate

Giữa tâm bão scandal, Ha Jun Soo bất ngờ lên tiếng thừa nhận 1 phần các cáo buộc từ bạn gái cũ, đáng nói, anh thú nhận mình đã không chung thủy. Cùng lúc đó, nam nghệ sĩ tuyên bố rằng anh đã kết thúc mối quan hệ với cô người yêu cũ trước khi chính thức bày tỏ tình cảm với An Ga Yeon. Nhưng lời giải thích này của anh không nhận được sự đồng cảm từ công chúng. Bởi lẽ, dù Ha Jun Soo đợi tới khi chia tay cô A rồi mới tỏ tình với An Ga Yeon nhưng trên thực tế, anh đã qua lại với tình mới ngay khi vẫn còn đang hẹn hò người yêu cũ.

Sau lời giải thích gây tranh cãi, Ha Jun Soo tiếp tục mặt dày cùng An Ga Yeon tham gia ghi hình cho chương trình Comedy Big League trên đài tvN bất chấp sự phản đối dữ dội từ khán giả. Nhưng rồi khi làn sóng phẫn nộ dâng cao tới đỉnh điểm, cuối cùng Ha Jun Soo - An Ga Yeon cũng phải rời khỏi chương trình trong nỗi nhục nhã ê chề. Kể từ đó tới nay, cặp đôi “gian phu dâm phụ” hoàn toàn biến mất khỏi các hoạt động giải trí ở showbiz Hàn.

Đám cưới Ha Jun Soo - An Ga Yeon dự kiến được tổ chức vào năm 2022 nhưng rồi đã phải hoãn lại sau khi bị công chúng “ném đá” ác liệt. Sau cùng, cặp đôi chọn cách kết hôn lặng lẽ hồi tháng 10/2024 mà không nhận được bất kỳ lời chúc phúc nào từ công chúng.

Ha Jun Soo - An Ga Yeon biến mất khỏi showbiz từ năm 2021 tới nay. Ảnh: Naver

Tới nay, Ha Jun Soo - An Ga Yeon vừa bất ngờ lộ diện sau 5 năm mất hút khỏi làng giải trí. Được biết, cặp đôi tai tiếng trồi lên trên mạng xã hội chỉ để thông báo cho công chúng biết chuyện họ đã lên chức bố mẹ. Tuy nhiên, bài đăng của 2 nghệ sĩ chỉ nhận được lèo tèo vài chục like ít ỏi, cho thấy cặp đôi này vẫn là “cái gai” trong mắt công chúng sau nhiều năm kể từ vụ scandal ngoại tình chấn động.