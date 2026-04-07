Jennie (BLACKPINK) làm đứt chuỗi tăng trưởng 4 năm liên tiếp của thương hiệu đình đám vì một lý do?

Thiếu Jennie, IICOMBINED đứt chuỗi tăng trưởng 4 năm liên tiếp

Mới đây, Naver đưa tin lợi nhuận năm 2025 của IICOMBINED (công ty mẹ của Gentle Monster và Tamburins) giảm 24,3% so với năm 2024. Hai mảng chủ lực của IICOMBINED là kính mắt và mỹ phẩm đều hoạt động kém.

Cụ thể, sau khi đạt doanh thu 209,5 tỷ won (3668 tỷ đồng) vào năm 2020, IICOMBINED đã tăng trưởng mạnh liên tiếp: 322 tỷ won (5637 tỷ đồng - 2021), 410 tỷ won (7178 tỷ đồng - 2022), 608,2 tỷ won (10648 tỷ đồng - 2023), duy trì đà tăng trưởng bùng nổ trong 4 năm liên tiếp cho đến 2024. Năm 2025 là năm có lần sụt giảm doanh số đầu tiên sau 5 năm. Đây cũng là năm đánh dấu sự kết thúc hợp tác với đại sứ toàn cầu Jennie (BLACKPINK).

Jennie gắn bó với 2 thương hiệu của IICOMBINED là Gentle Monster...

Ảnh: X

Được biết, sau khi dừng hợp tác với Jennie, Gentle Monster và Tamburins đã chọn Felix (Stray Kids) làm đại sứ toàn cầu từ năm 2025. Gentle Monster cũng chọn Karina (aespa) làm gương mặt đại diện cho bộ sưu tập “Pocket Collection” của Gentle Monster x Bratz (2025). Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh không còn được như thời Jennie còn gắn bó với hãng.

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, đã có nhiều ý kiến xoay quanh câu chuyện này. Hầu hết netizen đều nhận định Jennie có tầm ảnh hưởng quá lớn trong giới thời trang, hoàn toàn có "quyền sinh quyền sát" với 1 thương hiệu. Cô đã gắn bó với Gentle Monster 7 năm, định hình, nâng tầm thương hiệu kém tiếng trở thành biểu tượng của sự sang chảnh và phong cách, được cả thế giới săn đón. Sau khi hết hạn hợp đồng, cô không tái ký mà trở thành gương mặt đại diện của kính mắt Ray-Ban.

Doanh thu của Gentle Monster giảm mạnh sau khi chia tay Jennie. Ảnh: X

"Khi Jennie còn là đại diện, mình hay mua đồ hãng này lắm vì thấy rất chất chơi và hợp mốt, dù giá cả thế nào đi nữa. Nhưng giờ Jennie không còn làm việc với hãng nữa nên mình không còn hứng thú với Gentle Monster lắm", "Doanh số bán hàng đã nói lên tất cả", "Nếu ngay từ đầu họ đã nhắm đến Jennie để xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu thì đáng nhẽ phải nghiến răng chịu đựng và tìm cách gia hạn hợp đồng", "Chuyển sang Ray-Ban là bước đi đúng đắn đối với Jennie nếu cô ấy muốn nâng cao vị thế của mình hơn nữa"... netizen xứ Hàn cảm thán.

Tuy nhiên cũng có 1 số ý kiến chỉ trích Jennie "bạc tình" với hãng, nên ưu tiên thương hiệu nội địa Hàn Quốc hơn là thương hiệu nước ngoài. Nhưng cũng rất nhanh chóng, những ý kiến này bị phản bác. Những người bênh vực Jennie cho rằng cô đã hoàn thành rất tốt 7 năm hợp đồng với hãng, đưa Gentle Monster lên đỉnh cao mới rời đi.

Các đại sứ mới không thể đem lại hiệu quả kinh doanh như Jennie. Ảnh: X

Thậm chí, giới trẻ còn có phong trào xếp hàng chụp ảnh cùng billboard quảng cáo của Jennie. Ảnh: X

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn).

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO , trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Đến nay, cô thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Trong năm qua, những giai điệu từ full album solo đầu tay RUBY của cô trở thành hit trên khắp thế giới.

Jennie vừa là idol hàng đầu, vừa là "con cưng" của các hãng thời trang. Ảnh: X

Giá trị của Jennie được tính bằng triệu đô

Được mệnh danh là "biểu tượng thời trang toàn cầu", Jennie không chỉ đơn thuần là một đại sứ thương hiệu mà còn là "trọng lực" xoay chuyển các xu hướng tiêu dùng của thế giới. Cô đã minh chứng tầm ảnh hưởng khủng khiếp của mình qua những số liệu thống kê thực tế từ các đơn vị phân tích dữ liệu uy tín.

Theo báo cáo của nền tảng dữ liệu Lefty, tại Tuần lễ Thời trang Paris Thu/Đông 2024, Jennie đã tạo ra mức Giá trị Truyền (EMV) lên tới 34 triệu USD (895 tỷ đồng) chỉ sau một lần xuất hiện cho Chanel, chiếm một tỉ trọng khổng lồ trong tổng giá trị truyền thông của cả thương hiệu.

Sức mạnh của Jennie nằm ở việc biến mọi thứ cô chạm vào thành "cơn sốt". Khi bộ sưu tập giới hạn "Jennie for Calvin Klein" (2023) ra mắt, trang web của hãng đã sập chỉ sau vài phút do lưu lượng truy cập quá tải. Các sản phẩm chủ đạo như áo bralette và váy rib-knit đã cháy hàng trên toàn cầu trong vòng chưa đầy 1 giờ.

Jennie đem lại giá trị thương mại khủng cho Chanel và Calvin Klein. Ảnh: X

Sự hợp tác với thương hiệu mắt kính Gentle Monster qua các dòng sản phẩm như "Jentle Home" hay "Jentle Garden" đã ghi nhận lượng tìm kiếm tăng đột biến trên 300% cho thương hiệu này trên quy mô quốc tế. Đặc biệt, dòng sản phẩm mới nhất "Jentle Salon" (2024) đã tẩu tán sạch sẽ các mẫu charm và kính chỉ sau vài giây mở bán tại nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc.

Jennie còn định hình phong cách giới trẻ khi là người duy nhất có thể khiến một món đồ bình dân trở thành xu hướng cao cấp. Ví dụ, chiếc túi "đám mây" của hãng COS sau khi được Jennie diện đã tăng trưởng doanh số kỷ lục, khiến hãng này phải liên tục tái sản xuất nhưng vẫn luôn trong tình trạng "hết hàng" tại các store toàn thế giới.

Tầm ảnh hưởng của Jennie vượt xa khỏi khái niệm một người mẫu quảng cáo. Cô chính là một KOL ở cấp độ cao nhất, người có khả năng bảo chứng cho doanh thu và định vị đẳng cấp cho bất kỳ thương hiệu nào cô hợp tác. Tính đến năm 2026, sức hút của Jennie vẫn là một "bài toán kinh tế" thành công rực rỡ mà bất kỳ nhãn hàng xa xỉ nào cũng khao khát có được.

Tầm ảnh hưởng của Jennie vượt xa khỏi khái niệm một người mẫu quảng cáo. Ảnh: X

Nguồn: Pann, Naver