Nam thần Super Junior vội vã bỏ chạy, mặc fan chấn thương nặng trong concert?

Vào ngày 5/4, Super Junior đã chính thức khép lại tour diễn SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR SJ - CORE tại Nhà thi đấu Thể dục Olympic Seoul. Tuy nhiên, 1 sự cố nghiêm trọng đã xảy ra, khiến tất cả hốt hoảng. Trong lúc Ryeowook đang đưa tay ra tương tác với khán giả, khu vực lan can rào chắn bảo vệ bên hông khán đài tầng 1 bất ngờ bị gãy, khiến nhiều fan rơi từ trên cao xuống. Tận mắt chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng này, Ryewook đã ôm đầu hốt hoảng.

Ryeowook và các thành viên của Super Junior đã lập tức dừng biểu diễn, cùng nhân viên sự kiện kiểm tra tình hình của những người hâm mộ không may bị rơi xuống. Tuy nhiên sau đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip cho thấy Ryeowook vội vàng bỏ chạy khi sự cố xảy ra, khiến nam idol này vấp phải 1 số ý kiến chỉ trích gay gắt.

Cận cảnh sự cố kinh hoàng trong concert của Super Junior. Clip: X

Rất nhanh sau đó, clip này được xác nhận đã bị cắt ghép và không đúng sự thật. Trong những góc máy khác, Ryeowook đã cố gắng dùng tay chặn hàng rào ngay khi cảm thấy nó rung lắc. Tuy nhiên, hàng rào rất lớn nên anh không thể tự mình cản lại. Ngay khi sự cố xảy ra, giọng ca chính của Super Junior lập tức chạy đi, nhưng là chạy đi tìm nhân viên đến trợ giúp các fan bị ngã.

Đặc biệt, 1 fan bị thương trong sự cố đã trực tiếp lên tiếng giải oan cho nam idol 39 tuổi. Trên mạng xã hội, fan này cho biết sau khi chạy đi tìm nhân viên, Ryeowook và Siwon đã lập tức quay lại để trợ giúp các fan bị ngã. Ryeowook thậm chí đã đến bệnh viện túc trực bên fan. "Ryeowook đã đợi chúng tôi. Tôi không biết vì thông thường chỉ có 2 người thân được phép đi cùng bệnh nhân vào phòng khám, nhưng khi tôi trở lại sảnh bệnh viện sau khi xét nghiệm, Ryeowook và một vài nhân viên đã đợi sẵn ở đó". Người này tiếp tục: "Khi chúng tôi ngã xuống, Ryeowook và Siwon lập tức xuống giúp. Sau đó, chúng tôi được chuyển đến một bệnh viện nhỏ gần đó, và Ryeowook cùng một thành viên khác đã đến tận nơi để thăm hỏi chúng tôi. Tôi tưởng mọi người đã rời đi sau khi chúng tôi được chuyển đến một bệnh viện lớn hơn, nhưng Ryeowook đã ở bên cạnh chúng tôi suốt thời gian đó. Super Junior thực sự là những người tốt bụng. Xin đừng chỉ trích họ bằng cách cắt xén sự thật" .

Ryeowook đã cố gắng giữ hàng rào lại. Ảnh: X

Tuy nhiên sức anh không thể giữ được. Ảnh: X

Ryeowook cùng các thành viên vội vã chạy đi, nhưng là chạy đi tìm nhân viên trợ giúp chứ không phải bỏ mặc fan. Ảnh: X

Công ty quản lý SM Entertainment của Super Junior cũng đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc: "Những người bị thương đã được đưa ngay đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị cần thiết. Đội ngũ y tế đã xác định rằng cần 2 tuần nghỉ ngơi và điều trị cho các vết bong gân và bầm tím. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến những người bị ảnh hưởng bởi tai nạn này và gia đình của họ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn diện cho việc điều trị các khán giả bị thương để đảm bảo họ hồi phục hoàn toàn và sẽ hỗ trợ hết sức mình cho đến khi họ trở lại bình thường".

SM Entertainment cũng tự kiểm điểm sâu sắc và hứa sẽ không để sự cố này tái diễn: "Với tư cách là nhà tổ chức concert, chúng tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề về tai nạn này và sẽ làm hết sức mình để đảm bảo kiểm tra an toàn cơ sở vật chất và quản lý an toàn khán giả nhằm ngăn chặn những tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai".

Sau khi mọi chuyện ngã ngũ, Ryeowook nhận được "cơn mưa" lời khen từ công chúng. Nhiều người khen ngợi anh có thái độ có trách nhiệm cao và sự quan tâm đến người hâm mộ trong suốt sự cố. Mặc dù tai nạn bất ngờ là điều không may, nhưng nam idol đình đám đã xử lý tình huống một cách tốt nhất có thể.

Sau khi tai nạn xảy ra, Ryeowook còn đến bệnh viện túc trực bên fan bị thương. Ảnh: X

Sở hữu giọng hát cao vút, trong trẻo như pha lê, Ryeowook chính là "báu vật âm thanh" không thể thay thế của Super Junior – nhóm nhạc nam huyền thoại đã đặt những viên gạch đầu tiên cho làn sóng Hallyu lan tỏa toàn cầu. Gia nhập nhóm vào năm 2005 với tư cách là một trong ba giọng ca chủ lực của "tổ hợp vocal đỉnh cao" K.R.Y., Ryeowook không chỉ chinh phục khán giả bằng những bản ballad da diết mà còn bởi hình ảnh một nghệ sĩ đa tài, từ nhạc kịch đến vai trò MC duyên dáng.

Song hành cùng sự bền bỉ của Super Junior suốt hơn hai thập kỷ, nam idol sinh năm 1987 đã cùng các thành viên biến nhóm thành một biểu tượng của sự đoàn kết và sức sống mãnh liệt trong giới Kpop đầy biến động. Tính đến nay, Super Junior đã đồng hành bên nhau tròn 20 năm và vẫn tiếp tục bền bỉ chinh phục những đỉnh cao mới. Dù đã bước sang một chương mới của cuộc đời với cuộc hôn nhân hạnh phúc vào năm 2024, Ryeowook vẫn giữ vững ngọn lửa đam mê, tiếp tục là một mảnh ghép rực rỡ giúp con thuyền Super Junior duy trì vị thế "ông hoàng" mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, minh chứng cho sức mạnh của một thần tượng thực lực và tận tâm.

Super Junior hoạt động bền bỉ suốt 20 năm qua. Ảnh: X

Nguồn: Money Today