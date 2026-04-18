BIGBANG đã nhận bao nhiêu tiền để diễn tại Coachella?

Năm nay, BIGBANG đã có màn biểu diễn tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella. Màn trình diễn của 3 "ông chú" U40 vẫn cực cháy và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ cả giới truyền thông trong nước và quốc tế. BIGBANG đã tạo nên một cơn sốt lớn, với hình ảnh từ khán giả cho thấy buổi biểu diễn chật kín người, có sức chứa lên đến 80.000 người.

Lúc này, nhiều người thắc mắc về thù lao các nghệ sĩ nhận được từ Coachella. Theo đó, Justin Bieber được trả cát xê 10 triệu USD (khoảng 263 tỷ đồng) cho hai tuần biểu diễn với vai trò headliner, trở thành nghệ sĩ có cát xê cao nhất lịch sử lễ hội này tính đến thời điểm hiện tại.

Con số thù lao của BIGBANG cũng được tiết lộ. Theo đó, nhóm nhạc đình đám xứ Hàn được trả 2 triệu USD (hơn 52 tỷ đồng) cho màn trình diễn tại Coachella. Đây là con số chỉ đứng sau 4 headliner của lễ hội năm nay.

Cư dân mạng xứ Hàn đã rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy BIGBANG nhận được mức cát xê khá cao: “Điều này khiến tôi tò mò không biết các nghệ sĩ đã kiếm được bao nhiêu tiền năm ngoái", “Màn trở lại kỷ niệm 20 năm của BIGBANG sẽ kết thúc một cách hoành tráng!”, “Chắc là họ sẽ chia nhau ra, phải không?”, “Mức cát xê của BIGBANG rất cao!”, “Tuyệt vời…thật ấn tượng”, “Thật điên rồ”. ..

Được mệnh danh là "Những vị vua của Kpop", BIGBANG không chỉ là một nhóm nhạc mà còn là một biểu tượng văn hóa, người đã định hình lại nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc và đưa làn sóng Hallyu vươn tầm thế giới. Ra mắt vào năm 2006 dưới sự quản lý của YG Entertainment, nhóm ban đầu gồm 5 thành viên: G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung và Seungri. Khác biệt hoàn toàn với công thức "idol rập khuôn" thời bấy giờ, BIGBANG gây chú ý bởi sự nổi loạn, cá tính âm nhạc đậm chất Hip-hop và khả năng tự sáng tác, sản xuất âm nhạc thượng thừa - một điều cực kỳ hiếm hoi vào những năm giữa thập niên 2000.

Sự nghiệp của BIGBANG là một chuỗi những kỷ lục nối tiếp kỷ lục, chia thành các giai đoạn rực rỡ. Sau một năm ra mắt chưa quá bùng nổ, bản hit Lies (2007) do G-Dragon sáng tác đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Bài hát trụ vững trên bảng xếp hạng nhiều tuần liền, mở đường cho những "siêu phẩm" sau đó như Haru Haru và Last Farewell , đưa BIGBANG trở thành nhóm nhạc hàng đầu.

Sau đó, nhóm từng bước thống trị làng nhạc Hàn Quốc và vươn ra thế giới. Với mini album Tonight và đặc biệt là album Alive (2012), BIGBANG trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có album lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200. Các bản hit như Fantastic Baby và Bad Boy đã trở thành "thánh ca" của fan K-pop toàn cầu.

Đến năm 2015-2016, nhóm đạt đến đỉnh cao chói lọi nhất khi họ phát hành series các single M-A-D-E mỗi tháng. Những ca khúc như Bang Bang Bang, Loser, Bae Bae không chỉ càn quét các giải thưởng Daesang mà còn biến world tour của họ thành một trong những tour diễn có doanh thu khủng nhất lịch sử nghệ sĩ châu Á.

Sau quãng nghỉ dài thực hiện nghĩa vụ quân sự và những biến cố lớn, BIGBANG trở lại với Still Life (2022). Không cần một bước nhảy hay chiến dịch quảng bá rầm rộ, bài hát vẫn đạt Perfect All-Kill , chứng minh sức ảnh hưởng của nhóm chưa bao giờ hạ nhiệt. Đến nay, BIGBANG hoạt động ổn định với đội hình 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Sức hấp dẫn của BIGBANG nằm ở sự "độc bản". Họ là nhóm nhạc hiếm hoi mà mỗi thành viên đều có sự nghiệp solo rực rỡ, từ G-Dragon với tầm ảnh hưởng thời trang toàn cầu (đại sứ Chanel), Taeyang với bản hit quốc dân Eyes, Nose, Lips , cho đến Daesung với dòng nhạc Trot độc đáo.

Họ đã phá vỡ rào cản về việc idol chỉ biết hát và nhảy, thay vào đó là hình ảnh những nghệ sĩ thực thụ kiểm soát mọi khía cạnh trong sản phẩm của mình. BIGBANG chính là người mở đường cho các thế hệ sau tiến quân ra thị trường quốc tế dễ dàng hơn. Dù trải qua nhiều thăng trầm và thay đổi đội hình, cái tên BIGBANG vẫn luôn được coi là tiêu chuẩn vàng về tài năng và bản lĩnh sân khấu trong giới idol.

Nguồn: Koreaboo