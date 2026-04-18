Sức hút của "Hoa hậu quốc dân" dù đã gần 10 năm rời hào quang showbiz Việt

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Sau đó, cô nhận được sự yêu mến rộng rãi từ công chúng. Người đẹp sinh năm 1991 trở thành tên tuổi được săn đón từ các sàn diễn thời trang đến các chương trình truyền hình thực tế.
Thời điểm đó, Phạm Hương từng được xem là biểu tượng của vẻ đẹp hiện đại, tự tin và chuyên nghiệp. Dù không đi sâu tại Miss Universe 2015, cô vẫn gây ấn tượng mạnh với thần thái, kỹ năng trình diễn và khả năng giao tiếp. Công chúng khi ấy ưu ái gọi cô là "hoa hậu quốc dân".
Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, người đẹp bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động nghệ thuật và sang Mỹ vào năm 2018. Sau khi sang Mỹ, cô lần lượt sinh hai con trai. Cùng thời điểm đó, hoa hậu cũng hé lộ việc đã đính hôn, nhưng giấu kín danh tính người bạn đời.
Thời điểm mới sang Mỹ, Phạm Hương tham gia một số hoạt động chụp ảnh, quảng cáo. Nhưng sau đó, cô dần rút khỏi giới giải trí, toàn tâm với vai trò làm mẹ, làm vợ và điều hành cửa hàng hoa riêng.
Suốt 8 năm qua, Phạm Hương không còn hoạt động trong showbiz. Cô sống khá kín tiếng, tập trung chăm sóc gia đình và nuôi dạy hai con.
Tại Mỹ, gia đình Phạm Hương sống trong biệt thự xa hoa ở bang California. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, tổ chức tiệc tại nhà, tự tay chuẩn bị những bữa ăn sang trọng, chăm chút từng góc nhỏ trong tổ ấm.
Dù xa quê hương nhưng Phạm Hương vẫn giữ thói quen đón Tết theo phong cách truyền thống. . Mỗi dịp lễ Tết, cô diện áo dài cùng hai con, trang trí nhà cửa theo phong cách Việt.
Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã, Phạm Hương từng chia sẻ do chồng không phải là người của showbiz nên không muốn bị ảnh hưởng.
"Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng", cô từng nói.
Ở tuổi 35, Hoa hậu Phạm Hương vẫn giữ được sức hút nhờ nhan sắc ngày càng sắc sảo, quyến rũ. Dù không còn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, với mỗi hình ảnh chia sẻ đều thu hút lượng tương tác cao.
Ngoài ra, cô vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều nhà thiết kế và đồng nghiệp cũ, thường xuyên nhận được lời chúc từ bạn bè trong giới mỗi dịp sinh nhật.
Phạm Hương cho biết, dù vẫn nhận được nhiều lời mời trở lại làm nghệ thuật nhưng hiện tại cô muốn dành toàn thời gian chăm sóc gia đình.