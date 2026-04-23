Tóm gọn Jung Il Woo lần 3 tới Việt Nam: Dạo phố Hà Nội, ăn phở xào Bát Đàn còn hẹn fan làm kèo lẩu ở Trần Duy Hưng

Vào tối 22/4, mạng xã hội bất ngờ rộn ràng trước loạt ảnh nam diễn viên Jung Il Woo "check-in" Hà Nội. Trên trang cá nhân, tài tử Gia Đình Là Số 1 đã khoe khoảnh khắc lượn lờ Hồ Gươm, phố cổ Hà Nội và nhận được gần 62.000 lượt tim trên Instagram. Không chỉ vậy, ngay trong tối đó, Jung Il Woo còn đi foodtour hết ăn phở xào ở Bát Đàn rồi lại chạy sang Trần Duy Hưng ăn lẩu đúng như kèo hẹn với fan Việt. Tất cả lịch trình ở Hà Nội của mình, Jung Il Woo đều đăng tải công khai trên trang cá nhân. Anh còn hào hứng hẹn gặp fan Việt ở các địa điểm mình ghé thăm.

Đáng chú ý, trong 1 clip cam thường do fan ghi lại, Jung Il Woo đẹp trai miễn chê với đường nét gương mặt như tượng tạc, làn da trắng mịn phát sáng không tỳ vết, dáng người cao ráo. Khi bắt gặp ống kính máy quay của người hâm mộ, nam diễn viên tươi rói giơ tay vẫy chào. Sự nhiệt tình, thân thiện và gần gũi của mỹ nam xứ Hàn ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả Việt. Màn dạo chơi Hà Nội và thưởng thức các món ăn địa phương của Jung Il Woo chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của fan Việt trong năm nay!

Jung Il Woo vừa trở lại Việt Nam vào ngày 22/4. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đã đăng ảnh lượn lờ phố xá Hà Nội. Ảnh: Instagram.

Anh "check-in" tại tòa soạn báo Hà Nội Mới - địa điểm chụp ảnh siêu hot hit của giới trẻ và du khách. Ảnh: Instagram.

Tài tử xứ Hàn còn quanh Hồ Gươm. Nhờ vóc dáng cao lớn và vẻ mặt điển trai, anh Jung Il Woo nổi bần bật giữa phố mà chẳng cần lên đồ cầu kỳ. Ảnh: Instgram.

Tối cùng ngày, nam diễn viên đã đi ăn phở Bát Đàn rồi còn sang Trần Duy Hưng ăn lẩu. Ảnh: FB.

Jung Il Woo tươi rói, nở nụ cười đốn tim và thân thiện vẫy tay chào fan



Visual cam thường 10 điểm không có nhưng của Jung Il Woo. Ảnh: X.

Đây lần thứ 3 mà Jung Il Woo đến Việt Nam. Năm 2024, anh đã trở thành "phượt thủ" đích thực, khám phá cảnh đẹp từ Bắc chí Nam của dải đất hình S trong 11 ngày, và được netizen yêu mến gọi là "rể Việt". Tại Hội An, Jung Il Woo còn có khung hình chung với Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Chuyến đi này cũng giúp tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội sự nghiệp mới. Đến năm 2025, anh sang TP.HCM để tham gia cinetour, gặp mặt người hâm mộ, quảng bá bộ phim hợp tác Việt - Hàn Mang Mẹ Đi Bỏ.

Trong 11 ngày ở Việt Nam vào năm 2024, Jung Il Woo đã đến nhiều nơi như Hà Nội, Sapa, Đà Nẵng, Hội An, Cù Lao Chàm...

... và còn gặp gỡ Hoa hậu Tiểu Vy. Ảnh: Instagram.

Năm 2025, tài tử xứ Hàn đến TP.HCM quảng bá bộ phim hợp tác Việt - Hàn Mang Mẹ Đi Bỏ. Ảnh: X.

Jung Il Woo sinh năm 1987, nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu tiên trong Gia Đình Là Số 1 . Năm 2006, Jung Il Woo gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng với bạn thân Lee Min Ho, dẫn đến di chứng khiến anh bị mất đi một phần trí nhớ và mắc chứng phình mạch máu não. Bất chấp điều này, Jung Il Woo vẫn chăm chỉ đóng phim và tạo được dấu ấn với những vai diễn ấn tượng trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Bossam: Steal the Fate, 49 Days, The Return Of Iljimae...

Nguồn: Instagram, FB