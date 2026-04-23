Khả Ngân gục đầu, bật khóc nức nở trong lễ tiễn đưa bà ngoại về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng 23/4, lễ động quan và hoả táng của bà Lưu Thị Cúc - bà ngoại của diễn viên Khả Ngân đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc. Từng nghi thức được tiến hành trong sự tiếc thương của gia đình và người thân. Sau đó, linh cữu của bà được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước.

Xuất hiện tại tang lễ, Khả Ngân diện trang phục đen giản dị, đội khăn tang trắng, gương mặt gần như không giấu được sự mệt mỏi sau nhiều ngày chịu đựng nỗi mất mát. Nữ diễn viên ôm chặt vòng hoa trên tay, bước đi chậm rãi theo đoàn đưa tiễn. Có những khoảnh khắc cô gục đầu, bật khóc nức nở khi phải nói lời chia xa với người bà thân yêu. Diễn viên Nhan Phúc Vinh cũng có mặt để an ủi, động viên tinh thần Khả Ngân và gia đình trước mất mát lớn.

Sáng nay, gia đình tiễn đưa linh cữu bà Lưu Thị Cúc - bà ngoại diễn viên Khả Ngân về nơi an nghỉ cuối cùng

Khả Ngân thất thần trong dòng người đưa tiễn người bà quá cố

Nữ diễn viên lộ rõ vẻ mặt đau lòng, tiếc thương khi phải vĩnh biệt người mình yêu thương nhất

Khả Ngân không nén được nước mắt khi chứng kiến chặng hành trình cuối cùng của bà

Cô gục đầu bật khóc nức nở trong vòng tay người thân

Đối với Khả Ngân, bà qua đời là nỗi mất mát đau lòng nhất đời cô

Diễn viên Nhan Phúc Vinh có mặt trong dòng người tiễn đưa bà ngoại Khả Ngân

Bà ngoại là người phụ nữ Khả Ngân yêu thương nhất trên đời

Ngày 20/4 vừa qua, Khả Ngân khiến nhiều người xót xa khi thông báo bà ngoại đã qua đời ở tuổi 71. Do hoàn cảnh gia đình đặc biệt, từ nhỏ nữ diễn viên không sống cùng bố mẹ mà được bà nội và bà ngoại nuôi dưỡng. Trong nhiều chia sẻ trước đó, Khả Ngân luôn nhắc đến bà ngoại như một trong những người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình, là chỗ dựa tinh thần và cũng là người cô yêu thương sâu sắc nhất. Vì vậy, sự ra đi của bà để lại khoảng trống lớn, là cú sốc tinh thần không dễ nguôi ngoai với nữ diễn viên.

Trên trang cá nhân, Khả Ngân nghẹn ngào viết lời tiễn biệt: “Cảm ơn Ngoại đã luôn yêu thương và chăm sóc con nên người đến ngày hôm nay. Khi trưởng thành, con đi làm xa nhiều nên không dành được nhiều thời gian bên Ngoại, nhưng hai bà cháu vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau. Những dịp đặc biệt, con luôn cố gắng ở bên Ngoại. Ngoại đã cố gắng, kiên cường rất nhiều rồi… Cảm ơn Ngoại đã nuôi con khôn lớn. Mất Ngoại là sự mất mát lớn nhất cuộc đời con, nhưng con sẽ cố gắng vì con thương Ngoại nhất trên đời".

Diễn viên Khả Ngân được bà nuôi dạy từ nhỏ

Khả Ngân bắt đầu được biết đến từ năm 2012 với hình ảnh “hot girl boxing” đình đám trên mạng xã hội. Đến năm 2014, cô chuyển hướng sang diễn xuất, từng trải qua giai đoạn chật vật tìm chỗ đứng trước khi ghi dấu ấn qua các dự án như Cao Thủ Ẩn Danh, Nàng Tiên Có Năm Nhà, 100 Ngày Bên Em hay Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Ít ai biết, phía sau hành trình đó luôn có sự đồng hành, ủng hộ âm thầm từ bà ngoại.

Nữ diễn viên từng chia sẻ về tuổi thơ thiếu vắng bố mẹ và sự gắn bó đặc biệt với bà, cô lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bà từ những điều nhỏ nhất, từ ăn uống, sinh hoạt cho đến định hướng con đường nghệ thuật. Với Khả Ngân, tình cảm dành cho bà không chỉ là tình thân mà còn là sự biết ơn sâu sắc. Cô từng thẳng thắn nói rằng, nếu phải lựa chọn, người cô yêu thương nhất vẫn là bà nội và bà ngoại - những người đã thay cha mẹ nuôi dưỡng cô nên người.