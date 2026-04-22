Xót xa hình ảnh Khả Ngân trong tang lễ bà ngoại

Cách đây 2 ngày, Khả Ngân được nhiều sao Việt động viên, chia sẻ khi thông báo bà ngoại là bà Lưu Thị Cúc đã qua đời. Khả Ngân chia sẻ những hình ảnh ngồi ở hành lang bệnh viện, đi cùng bà trên chuyến xe cuối cùng về nhà đầy xót xa. Cô còn đổi ảnh trên trang cá nhân sang hình ảnh của hai bà cháu để thay cho lời tiễn biệt. Nữ diễn viên cho biết hiện tại đang tập trung lo tang sự cho bà, xin lỗi nếu không nhận những cuộc gọi hay tin nhắn thăm hỏi.

Đến trưa 22/4, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh bên trong tang lễ của bà ngoại. Không gian lễ tang được trang hoàng nhiều hoa tươi rất trang nghiêm và chỉn chu. Hình ảnh nữ diễn viên đội tang, đứng lặng lẽ nhìn di ảnh của bà khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Nhiều khán giả động viên, mong Khả Ngân sớm vượt qua mất mát lớn này.

Lễ động quan của bà ngoại diễn viên Khả Ngân diễn ra vào sáng 23/4, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước.

Khả Ngân lặng lẽ nhìn di ảnh bà ngoại quá cố

Khả Ngân: "Mất Ngoại là sự mất mát lớn nhất cuộc đời tôi"

Ngày 20/4 vừa qua, Khả Ngân đau lòng thông báo bà ngoại qua đời ở tuổi 71. Do có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, từ nhỏ Khả Ngân đã sống cùng bà nội và bà ngoại. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ bà ngoại có vai trò qua trọng, là người phụ nữ cô yêu thương nhất trên đời. Chính vì vậy, sự ra đi đột ngột của bà ngoại đã để lại nỗi đau lớn trong lòng diễn viên Khả Ngân.

Khả Ngân xót xa tiễn biệt bà: "Cảm ơn Ngoại đã luôn yêu thương và chăm sóc con nên người đến ngày hôm nay, lúc trưởng thành con phải đi làm xa nhiều nên cũng không dành thời gian nhiều với Ngoại, nhưng con và Ngoại vẫn luôn duy trì gọi điện với nhau, và quan trọng nhất những dịp đặc biệt con đều được ở bên Ngoại. Chứng kiến đến ngày hôm, Ngoại đã cố gắng, kiên cường rất nhiều rồi, cũng kịp về quay quần cùng con cháu. Cảm ơn Ngoại đã nuôi con khôn lớn, mất Ngoại là sự mất mát lớn nhất cuộc đời con, nhưng con sẽ cố gắng con thương Ngoại nhất trên đời".

Khả Ngân thất thần khi hôn vĩnh biệt bà ngoại

Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ bà ngoại và bà nội là những người rất quan trọng trong cuộc đời cô

Khả Ngân bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 2012, cô từng được biết đến là "hot girl boxing" đình đám mạng xã hội. Đến năm 2014, Khả Ngân chuyển hướng từ người mẫu ảnh sang làm diễn viên nhưng không mấy ấn tượng. Không bỏ cuộc, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án từ phim truyền hình đến điện ảnh như: Cao Thủ Ẩn Danh, Nàng Tiên Có Năm Nhà, 100 Ngày Bên Em, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình...

Khả Ngân từng chia sẻ hành trình sự nghiệp của cô luôn được bà ủng hộ, đồng hành. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên truyền thông: "Lúc ba mẹ sinh tôi ra, hai người vẫn còn trẻ lắm. Tôi từng không hiểu vì sao mình lại không được ở cùng ba mẹ. Ba mẹ có những mối bận tâm riêng, tôi không dám nói rằng họ chẳng thương tôi. Chỉ là tôi thực sự không hiểu họ đang nghĩ gì. Tôi vẫn giữ liên lạc với ba mẹ nhưng thực sự không biết chính xác là họ đang ở đâu, làm gì. Lâu lâu, mẹ trở về cần sự giúp đỡ thì tôi giúp, chứ tình cảm gắn bó, thực sự là không có. Với tôi, bà là người đã chăm sóc từng li từng tí từ việc ăn uống, nhan sắc, mua sắm đến việc định hướng cho tôi hoạt động thể thao và tham gia nghệ thuật. Nếu bây giờ có ai hỏi yêu bà hay bố mẹ hơn, tôi sẽ trả lời là bà nội và ngoại".

Những khoảnh khắc hạnh phúc của Khả Ngân và ngoại nay chỉ còn là ký ức

