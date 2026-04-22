Chiều 22/4, Trung Quân Idol mở lại trang cá nhân và chính thức lên tiếng về ồn ào hành hung nữ bác sĩ tại quận 1 (TP.HCM). Theo đó, nam ca sĩ cho biết đã đến thẩm mỹ viện do bác sĩ Thuỳ phụ trách để gửi lời xin lỗi trực tiếp. Trung Quân Idol cảm ơn nữ bác sĩ đã cho anh cơ hội để gặp mặt và giải quyết vụ việc, đồng thời gửi lời đến bác sĩ Trường - chồng bác sĩ Thuỳ - mong có thể gặp trực tiếp để gửi lời xin lỗi chân thành.

Đính kèm video và hình ảnh chụp chung với bác sĩ Thuỳ, Trung Quân Idol chia sẻ thêm trong bài đăng: "Tôi là Trung Quân. Làm phiền mọi người nhiều vì thông tin không hay của Quân suốt mấy ngày qua. Quân xin phép gỡ bài xin lỗi trước đây đã đăng để đợi cơ hội sang gặp và xin lỗi trực tiếp với bạn Thuỳ. Đầu tiên Quân xin cám ơn bác sĩ Thuỳ đã dành thời gian gặp và cho Quân nói lời xin lỗi trực tiếp vì sự cố vô ý xảy ra. Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thuỳ và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình.

Quân cũng rất tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua. Quân thực sự biết ơn sự bao dung của bác Thuỳ dành cho Quân, dành cho Quân sự tha thứ. Quân cũng xin gởi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả vì đã chiếm không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực. Xin chân thành xin lỗi".

Trung Quân Idol chính thức lên tiếng về ồn ào hành hung phụ nữ

Trung Quân mong có cơ hội gặp bác sĩ Trường để gửi lời xin lỗi

Diễn biến vụ việc trước đó

Ngày 21/4, thông tin liên quan đến Trung Quân Idol thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận khi nam ca sĩ vướng vào ồn ào bị tố có hành vi hành hung một phụ nữ tại TP.HCM. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ bài đăng trên trang cá nhân của bác sĩ Phạm Minh Trường - được xác định là chồng của bác sĩ Thuỳ bị Trung Quân hành hung.

Khi vụ việc trở nên dậy sóng, nam ca sĩ đã chuyển tài khoản TikTok sang chế độ riêng tư - đây là kênh sở hữu hơn 400 nghìn người theo dõi và hàng triệu lượt tương tác. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều người cũng cho biết tài khoản Facebook cá nhân của nam ca sĩ hiện rơi vào tình trạng không thể truy cập. Trong khi Fanpage chính thức với hơn 800 nghìn lượt theo dõi của nam ca sĩ vẫn hoạt động bình thường nhưng đã tắt tính năng bình luận ở một số bài viết.

Trung Quân Idol khoá mạng xã hội khi ồn ào xảy ra

Đến chiều cùng ngày, bác sĩ Trường đăng bài viết mới chia sẻ cụ thể về vụ việc xảy ra lúc rạng sáng tại quận 1 (TP.HCM). Thời điểm đó, nhóm bạn của bác sĩ Thuỳ tham dự buổi tiệc có mặt Trung Quân. Nam ca sĩ được cho là tiếp cận một bác sĩ khác trong nhóm và đề nghị người này ở lại chơi nhưng đối phương không đồng ý. "Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần", bác sĩ Trường viết.

Cũng trong bài đăng này, bác sĩ Trường chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn của Trung Quân Idol liên hệ để gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, phản ứng từ phía chồng của nữ bác sĩ lại rất dứt khoát. Người này khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi và không đồng ý giải quyết sự việc theo hướng riêng tư. Quan điểm được nêu rõ: "Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của Trung Quân. Nếu mọi thứ có thể giải quyết bằng lời xin lỗi, chúng ta đã không cần đến pháp luật. Đặc biệt khi dường như đây không phải là lần đầu Trung Quân có hành vi như vậy. Tôi không yêu cầu bồi thường, không cần bất kỳ lợi ích nào. Tôi có năng lực tự kiếm tiền. Mục đích duy nhất của tuyên bố này là bảo vệ vợ tôi trước bất kỳ ai làm tổn thương đến cô ấy".

Bác sĩ Phạm Minh Trường thông tin về vụ việc giữa vợ và ca sĩ Trung Quân Idol

Trung Quân Idol đã có động thái nhắn tin xin lỗi nhưng không được chấp nhận

Tối ngày 21/4, Trung Quân Idol có động thái tiếp theo. Trên Fanpage có tên Trung Quân hơn 820 nghìn người theo dõi có bài đăng lên tiếng xin lỗi. Theo đó, Trung Quân Idol thừa nhận đã có những hành vi không đúng trong lúc say nhưng đã lên tiếng xin lỗi người phụ nữ kia ngay sau đó.

Nam ca sĩ cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian này để xử lý những ồn ào. "Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về những sai lầm mình đã gây ra và sẽ nghiêm túc khắc phục, bồi thường, cũng như đối diện với mọi trách nhiệm liên quan", Trung Quân Idol chia sẻ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ sau tầm 10 phút, Trung Quân Idol đã xoá bỏ bài đăng này trên trang cá nhân. Giải thích về hành động này, nam ca sĩ nói rõ trong bài đăng hôm nay: "Quân xin phép gỡ bài xin lỗi trước đây đã đăng để đợi cơ hội sang gặp và xin lỗi trực tiếp với bạn Thuỳ".

Hiện tại, vụ việc của Trung Quân Idol vẫn đang được dư luận quan tâm với nhiều ý kiến trái chiều.