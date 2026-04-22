Hình ảnh hậu trường Đảo Hoa hậu chưa từng hé lộ: Bé 7, BB Trần chạy hết tốc lực, dàn nghệ sĩ rộn ràng

Không phải ánh đèn sân khấu rực rỡ hay những màn tung hứng duyên dáng khiến khán giả cười nghiêng ngả, phía sau vở kịch Đảo Hoa hậu lại là một thế giới hoàn toàn khác. Những hình ảnh hậu trường vừa được hé lộ cho thấy một lát cắt chân thực mà ít ai có cơ hội nhìn thấy. Trước giờ G, khu vực cánh gà gần như không có khái niệm nghỉ ngơi. Từ ekip make-up, làm tóc cho đến phục trang đều hoạt động liên tục để đảm bảo từng nhân vật xuất hiện trên sân khấu với diện mạo chỉn chu nhất.

Lớp trang điểm đậm, mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ, những bộ trang phục lấp lánh… tất cả góp phần tạo nên hình ảnh các Hoa hậu hoàn hảo khi bước ra sân khấu. Nhưng ít ai biết, để có vài phút tỏa sáng đó là cả quá trình chuẩn bị gấp rút, đôi khi chỉ tính bằng từng phút. Không khí hậu trường cũng cho thấy rõ áp lực chạy đua với thời gian. Có những khoảnh khắc, cả ekip phải cùng lúc chỉnh trang phục, dặm lại lớp make-up, kiểm tra phụ kiện chỉ trong vài phút ngắn ngủi trước khi diễn viên bước ra sân khấu. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận chính là yếu tố giữ cho vở diễn trơn tru, không một giây chệch nhịp.

Đáng chú ý, dù tất bật là vậy, các diễn viên vẫn giữ được năng lượng tích cực và tinh thần nhập vai cao độ. Ngay cả trong lúc ngồi make-up hay chỉnh trang phục, dàn nghệ sĩ luôn rộn ràng, cười đùa vô cùng thân thiết. Nhìn những hình ảnh mỗi diễn viên dù có vai nhỏ hay lớn đều chuẩn bị tỉ mỉ, chỉn chu thì netizen mới hiểu lý do tại sao Đảo Hoa hậu được nhiều người yêu thích và "cháy vé" đến như vậy.

Bé 7 - Biên kịch, đồng đạo diễn của Đảo Hoa hậu tất bật trong hậu trường trước giờ sân khấu sáng đèn

Mỗi diễn viên của Đảo Hoa hậu được hỗ trợ bởi rất nhiều thành viên trong ekip

Tạo hình chỉn chu, chuẩn bị kỹ lưỡng của Bé 7 mỗi khi được phục vụ khán giả

Các diễn viên dù có vai lớn, vai nhỏ đều chuẩn bị mọi thứ rất hoàn hảo

Với vở kịch có nhiều đạo cụ như Đảo Hoa hậu, bên trong hậu trường luôn rất rộn ràng và náo nhiệt

Từ phía sau cánh gà, ánh sáng sân khấu hắt vào tạo nên một ranh giới rõ rệt giữa 2 thế giới. Chỉ cần bước qua tấm rèm đó, mọi sự vội vã, căng thẳng lập tức nhường chỗ cho sự tự tin, duyên dáng và những màn tung hứng đầy cảm xúc

Dàn diễn viên đều rất vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi được bước ra sân khấu

Tuấn Kiệt được khen khi vào vai host của Đảo Hoa hậu

Diễn viên Dương Quốc Mỹ cũng tạo nên những dấu ấn đặc biệt

Với người có nhiều váy áo, xuất hiện lần nào là khiến khán giả trầm trồ lần đấy như BB Trần thì ở hậu trường cũng vô cùng bận rộn

Đằng sau mỗi tràng cười hay mỗi màn xuất hiện ấn tượng là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực không ngừng của cả một tập thể

Bé 7 - Biên kịch, đồng đạo diễn Đảo Hoa hậu hé lộ sức hút của vở kịch

"Đảo Hoa Hậu" là một trong những vở kịch đang hot dạo gần đây với sự góp mặt của dàn diễn viên vô cùng duyên dáng như Bé 7, BB Trần, Ngọc Phước, Hải Triều và vô số tên tuổi quen mặt khác. Sức hút của tác phẩm này được minh chứng bằng việc mở bán đợt nào là y như rằng cháy vé ngay đợt đó. Theo lời Bé 7, kịch Đảo Hoa hậu đã "giữ chuỗi" suốt 22 suất hết vé chỉ trong vài phút mở bán.

Bé 7 chia sẻ về hiệu ứng không ngờ của Đảo Hoa hậu: "Hiện tại, Đảo Hoa Hậu đã vượt ngoài kỳ vọng ban đầu của tôi với vai trò đạo diễn sân khấu. Lúc bắt tay vào làm, tôi chỉ mong dựng được một vở diễn có khán giả, có người biết đến và sân khấu luôn được sáng đèn. Tôi muốn có một không gian để diễn viên chúng tôi được công nhận đúng với nghề mình theo đuổi. Thực tế, ngoài một số anh chị đi trước, phần lớn chúng tôi vẫn thường được nhìn nhận ở góc độ content creator, dù nhiều người đều được đào tạo từ trường Sân khấu - Điện ảnh. Chúng tôi chưa có nhiều nền tảng để phát triển tên tuổi hay hình ảnh cá nhân, nên TikTok gần như là nơi duy nhất để thỏa sức với đam mê. Sau Đảo Hoa Hậu, điều khiến tôi vui nhất là các bạn diễn viên, những người bạn, người em của mình đã có thêm cơ hội được khán giả công nhận. Từ đó, các bạn tự tin hơn vào bản thân và có thể tiếp tục theo đuổi, làm những điều mình thật sự yêu thích".

Ngoài ra, Bé 7 cũng tiết lộ dàn diễn viên của Đảo Hoa hậu đã có cuộc sống thay đổi, công việc phát triển hơn sau sức hút của vở kịch. Riêng tiền cát xê của các diễn viên ở Đảo Hoa hậu cũng đã tăng lên gấp đôi. Bé 7 chia sẻ: "Công bằng mà nói, với sân khấu kịch, mức cát-xê chỉ có thể ở một giới hạn nhất định. Riêng với Đảo Hoa Hậu, cát-xê của diễn viên có tăng lên khá nhiều, nhưng thực tế vẫn không đủ để chi trả cho một buổi diễn, vì còn rất nhiều khoản khác như make-up, phục trang. Nhiều bộ đồ chúng tôi đi mượn, nhưng vẫn phải gửi lại chi phí giặt ủi cho các anh chị. Dù nhận được sự hỗ trợ khá nhiều, nhưng vẫn không thể bù hết chi phí (cười). Nói thẳng ra, diễn viên gần như phải "gồng lỗ" để diễn vai.

Đến thời điểm hiện tại, cát-xê của diễn viên đã tăng lên khoảng 2 lần. Ban đầu, chúng tôi không nghĩ vở kịch có thể viral và được khán giả đón nhận mạnh như vậy, nên chỉ dự tính ở mức trung bình, sân khấu bán được khoảng nửa rạp là tốt rồi, cát-xê cũng giữ theo mặt bằng chung trước giờ. Sau khi vở diễn bắt đầu sold out nhiều hơn, nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả, sân khấu đã điều chỉnh và tăng cát-xê cho diễn viên lên gấp đôi. Khi chuyển sang Nhà hát Bến Thành với số lượng ghế nhiều hơn, giá vé cũng nhỉnh hơn một chút, cát-xê của chúng tôi tiếp tục được tăng thêm. Tính đến nay, diễn viên đã được tăng cát-xê hai lần".