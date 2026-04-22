Sao nam ra tay hành hung phụ nữ bị tạm giam 30 ngày sau khi trình diện cảnh sát, các ông bầu hủy show hàng loạt

Hành vi bạo lực, động tay động chân với phụ nữ dù trong bất kỳ trường hợp và lý do nào đều không thể chấp nhận, đáng bị lên án. Trong showbiz Trung Quốc, nam diễn viên Tưởng Kình Phu từng vướng scandal hành hung, ra tay đánh đập bạn gái dã man khiến công chúng phẫn nộ. Gã trai có thói vũ phu này trả giá đắt bằng việc bị chỉ trích cả đời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị đuổi khỏi ngành giải trí vĩnh viễn.

Mỹ nam sụp đổ hình tượng vì thói bạo lực khó bỏ, tàn nhẫn đánh đập bạn gái

Sinh năm 1991, sở hữu ngoại hình thư sinh, gương mặt hiền lành và nụ cười "đốn tim", Tưởng Kình Phu được trải thảm đỏ vào showbiz. Khi còn chưa tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, anh đã lọt vào mắt xanh của công ty quyền lực Đường Nhân Ảnh Thị - cái nôi đứng sau hàng loạt nghệ sĩ đình đám. Dưới sự hậu thuẫn của Đường Nhân Ảnh Thị, Tưởng Kình Phu tham gia hàng loạt dự án lớn như Hiên Viên Kiếm, Bộ Bộ Kinh Tình, Một Đêm Bất Ngờ (đóng cùng Phạm Băng Băng), Dành Dành Nở Hoa, Truyền Thuyết Hồ Ly…

Những năm 2010, Tưởng Kình Phu được xem là 1 trong những nam thần tiềm năng của showbiz Hoa ngữ, là "bạch mã hoàng tử thế hệ mới". Vì vậy, dù chưa vươn tới hàng sao hạng A, Tưởng Kình Phu đã nhận mức cát-xê lên tới 69 triệu NDT/phim (hơn 24 tỷ đồng). Không chỉ vậy, anh còn được những đàn anh, đàn chị đình đám như Hồ Ca và Đường Yên nâng đỡ. Có thể nói, sự nghiệp của nam diễn viên được trải hoa hồng ngay từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí. Thế nhưng, đó là câu chuyện của trước năm 2018. Chuyện nghiêm trọng xảy ra sau đó lột trần bản chất thật và khiến Tưởng Kình Phu sụp đổ vĩnh viễn ở Cbiz.

Những năm 2010, Tưởng Kình Phu là ngôi sao đang lên được o bế ở showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Sina.

Theo đó, vào tháng 4/2018, Tưởng Kình Phu bất ngờ thông báo sang Nhật Bản du học vì xảy ra mâu thuẫn với công ty quản lý. Thế nhưng, không lâu sau, showbiz Hoa ngữ rúng động khi cảnh sát Nhật thông báo bắt giữ nam diễn viên vì hành vi bạo hành phụ nữ. Người tố cáo chính là bạn gái của Tưởng Kình Phu - Haruka Nakaura.

Theo hồ sơ y tế do Haruka cung cấp, cô bị đánh đến mức toàn thân thâm tím, răng hàm bị gãy rơi ra ngoài, xuất huyết dưới da do bị đá mạnh vào vùng đùi trong và cánh tay. Không chỉ vậy, gò má, sau gáy và vùng ngực của cô cũng bị chấn thương nghiêm trọng, buộc phải nhập viện điều trị trong nửa tháng trước khi chính thức khởi kiện.

Vụ việc nghiêm trọng đến mức Tưởng Kình Phu bị cảnh sát Nhật Bản tạm giam 30 ngày sau khi ra trình diện. Hình ảnh “nam thần” hiền lành ngày nào cũng sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng từ đây. Anh bị tẩy chay dữ dội, các bầu show đã gửi lời mời đến Tưởng Kình Phu đều lập tức hủy bỏ hợp tác.

Nam diễn viên đánh đập bạn gái người Nhật dã man, thương tích khắp người. Ảnh: Sina.

Dù đã vướng lao lý, Tưởng Kình Phu vẫn không từ bỏ bản tính bạo lực. Trong lúc đang hầu tòa vụ kiện với Haruka Nakaura và đối mặt nguy cơ ngồi tù lên tới 15 năm theo luật pháp Nhật Bản, anh tiếp tục bị bạn gái mới - người đẹp gốc Uruguay Julieta - tố cáo bạo hành vào năm 2019. Theo lời Julieta, nam diễn viên thường xuyên ghen tuông vô cớ và có xu hướng kiểm soát cực đoan. Anh không cho cô liên lạc với gia đình, bạn bè, thậm chí đập nát điện thoại, laptop, bẻ gãy thẻ tín dụng và lấy hết tiền mặt để cô không thể rời đi.

Chưa dừng lại ở đó, Julieta còn tiết lộ Tưởng Kình Phu từng có ý định ép cô mang thai, thậm chí dọa giết để trói buộc. “Có những lúc anh ta đang lái xe thì đột ngột phát điên, muốn đâm vào đâu đó để tôi chết cùng” , cô kể lại. Phải mất tới 8 tháng, Julieta mới có thể trốn thoát khỏi mối quan hệ ám ảnh này. Tuy nhiên, cô chỉ lên tiếng tố cáo chứ không khởi kiện bạn trai cũ.

Tưởng Kình Phu đập vỡ laptop, bẻ thẻ tín dụng để ngăn chặn bạn gái mới Julieta liên hệ ra ngoài. Ảnh: Sohu.

Về vụ kiện với Haruka Nakaura, Tưởng Kình Phu sau đó hòa giải thành công với tình cũ nhờ đó tránh được án tù. Tuy nhiên, cảnh sát Nhật vẫn liệt anh vào danh sách đối tượng có tiền sử bạo lực nguy hiểm.

Kết cục không thể cứu vãn

Sau hai vụ bê bối chấn động, Tưởng Kình Phu lên tiếng xin lỗi, cầu xin sự tha thứ từ dư luận. Dù vậy, anh vẫn bị xóa sổ hoàn toàn ở showbiz Trung Quốc. Không nhà sản xuất nào mời Tưởng Kình Phu đóng phim, quay show hay tham gia các sự kiện giải trí. Trong mắt công chúng, từ "bạch mã hoàng tử" anh trở thành "tội đồ", kẻ vũ phu. Họ không chấp nhận cho Tưởng Kình Phu trở lại showbiz kiếm tiền, dọa tẩy chay nếu ai dám mời mỹ nam tai tiếng này hoạt động nghệ thuật. Do đó, những năm qua, tên tuổi của nam diễn viên liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng nghệ sĩ bị ghét nhất Trung Quốc.

Tưởng Kình Phu bị đuổi khỏi showbiz sau khi có hành vi bạo hành phụ nữ gây bức xúc. Ảnh: Sina.

Năm 2022, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Tưởng Kình Phu đi làm shipper, bốc vác. Sau đó, cựu diễn viên livestream nói rằng anh làm công việc giao đồ ăn xuyên đêm từ tối hôm trước đến sáng hôm sau mới nghỉ để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống. Một số người cho rằng Tưởng Kình Phu đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau khi bị “cấm sóng” vĩnh viễn ở Cbiz. Tuy nhiên, truyền thông nhanh chóng vào cuộc và phát hiện đây chỉ là màn dàn dựng nhằm lấy lòng thương cảm từ dư luận từ dư luận của Tưởng Kình Phu. Thực tế, nam diễn viên xuất thân trong gia đình giàu có, vẫn sống trong biệt thự và sử dụng xe sang.

Hành động giả nghèo giả khổ để gây chú ý của Tưởng Kình Phu sau khi bị bóc trần gây phẫn nộ trong dư luận. Trước phản ứng tiêu cực của công chúng, Tưởng Kình Phu “đánh bài chuồn”, lui về ở ẩn và không còn dám xuất hiện trước truyền thông suốt 4 năm qua. Hiện, không ai rõ cuộc sống của Tưởng Kình Phu ra sao.

Tưởng Kình Phu giả nghèo giả khổ làm shipper, bốc vác mưu sinh để được công chúng tha thứ lỗi lầm và quay lại showbiz. Tuy nhiên, màn kịch giả tạo của anh sớm bị vạch trần. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu