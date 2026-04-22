Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sắp sinh nhóc tỳ thứ 2

Từ sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh tận hưởng cuộc sống giàu có, hạnh phúc. Cô thường chia sẻ những hình ảnh bên chồng và cô con gái tên Ti. Cho đến dạo này, cư dân mạng soi được Đỗ Mỹ Linh đang mang thai lần 2 khi cô trông tròn trịa, luôn tìm cách giấu dáng hiện tại. Mới đây nhất, Đỗ Mỹ Linh còn bị phát hiện đã hớ miệng nói thông tin em bé thứ 2.

Cụ thể, Đỗ Mỹ Linh đăng clip con gái ngoan ngoãn ngồi ăn, bên cạnh những lời khen động viên nhóc tỳ thì cô còn nói: "Ti ơi Ti, thế này thì em Happy ra đời là con xúc được cho em đấy, được đấy". Cư dân mạng cho rằng "em Happy" trong câu nói của Đỗ Mỹ Linh chính là em bé sắp chào đời. Không chỉ thế, trong cuộc trò chuyện của gia đình Đỗ Mỹ Linh còn có nhiều thông tin liên quan đến việc sinh em bé của "mẹ Linh".

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang mang thai lần 2. Gia đình Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang sẽ chào đón em bé vào vài ngày tới. Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam đang trong tâm thế rất vui vẻ, thoải mái để chuẩn bị đón "thiên thần nhỏ".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hớ miệng để lộ chuyện sắp chào đón em Happy

Tín hiệu Đỗ Mỹ Linh đang có tin vui lần 2

Thời gian gần đây, cư dân mạng soi ra nhiều dấu hiệu Đỗ Mỹ Linh đang bầu bí lần 2. Trước tiên phải kể đển phu nhân của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang ít xuất hiện nơi công cộng, hạn chế lộ diện ở các sự kiện hay hoạt động nhà chồng. Mới đây nhất, Đỗ Mỹ Linh tham dự sinh nhật mẹ chồng nhưng không đăng ảnh cá nhân. Ngoài ra, netizen còn phát hiện trong những lần xuất hiện hiếm hoi, Đỗ Mỹ Linh đều khéo che đi vòng 2, chọn những góc chụp cận mặt hoặc diện váy rộng giấu dáng. Nhiều người cho rằng biểu hiện của Đỗ Mỹ Linh giống với lần bầu bí nhóc tỳ đầu lòng, khi đó cô cũng giữ kín thông tin đến ngày sinh nở mới chia sẻ niềm vui với công chúng.

Trong bức ảnh chụp vào dịp Tết 2026, vòng 2 của Đỗ Mỹ Linh lùm lùm

Trong tiệc sinh nhật chồng, Đỗ Mỹ Linh chọn góc giấu bụng, ngoại hình tròn trịa hơn

Đỗ Mỹ Linh hạn chế lộ diện trong vài tháng gần đây

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, ưu tiên thời gian cho gia đình và con gái, nhưng vẫn giữ hình ảnh chỉn chu mỗi lần xuất hiện. Chồng của Đỗ Mỹ Linh là con út trong gia đình ''bầu Hiển''. Trước khi về nước hỗ trợ công việc của gia đình, Vinh Quang từng du học ở Anh. Vào năm 2020, chồng Đỗ Mỹ Linh nhậm chức Chủ tịch CLB Hà Nội và trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất ở đơn vị này.

Thời điểm bầu con gái đầu lòng, Đỗ Mỹ Linh cũng giữ thông tin đến ngày sinh

Ngoài ra, Đỗ Vinh Quang còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty thương mại dịch vụ, sở hữu cổ phiếu lên đến hàng chục tỷ ở SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội). Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh cưới ở Châu Âu, cả hai cùng nhau đi du lịch xa hoa ở nhiều nơi trong và ngoài nước trước khi tổ chức lễ cưới. Hiện tại, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh và con gái sinh sống trong ngôi dinh thự có diện tích lớn, view đắt đỏ ở trung tâm Hà Nội.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ về cuộc sống bên nhà chồng: "Sau khi cưới, tôi phải lo toan, tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm. Bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì phải cần có sự cố gắng. Thời gian này điều quan trọng nhất với tôi là xây dựng gia đình và có công việc ổn định. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này. Dù không có quá nhiều màu sắc, nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng có hôn nhân hạnh phúc, viên mãn

