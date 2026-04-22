Bị nói thẳng "mặc đồ hở hang để tạo nét kiếm người mới", Tóc Tiên đáp lại 4 chữ

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Hoàng Touliver, Tóc Tiên có nhiều thay đổi rõ rệt cả về hình ảnh lẫn cách xuất hiện trước công chúng. Thời gian gần đây, cô liên tục thử nghiệm những outfit táo bạo hơn, khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng thần thái tự tin. Nhiều người nhận xét nữ ca sĩ đang ở trạng thái “hừng hực”, như được “reset” lại tinh thần sau một giai đoạn nhiều biến động.

Tóc Tiên ăn diện gợi cảm, thoải mái hơn khi gia nhập hội độc thân

Tuy nhiên, việc thay đổi phong cách cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều. Mới đây, Tóc Tiên tung loạt khoảnh khắc diện áo cúp ngực, khoe vóc dáng nuột nà và nhan sắc trẻ trung. Bên cạnh những lời trầm trồ thì xuất hiện một bình luận kém duyên gọi cô bằng "con", cho rằng việc Tóc Tiên ăn mặc hở hang là để “tạo nét kiếm người mới”. Netizen cũng bênh vực vì cho rằng thời điểm còn hôn nhân với Touliver, Tóc Tiên cũng đã rất phóng khoáng, thoải mái trong việc ăn diện chứ không phải mới đây.

Trước lời mỉa mai này, nữ ca sĩ không chọn im lặng. Cô đáp trả ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý bằng đúng 4 chữ: "Con nào, bé mà". Cô còn bày tỏ thêm: "Người hung tính gặp người dễ tính". Cách phản hồi vừa thẳng, vừa có phần "cà khịa" này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng đây là phản ứng quen thuộc của Tóc Tiên, không né tránh, không giải thích dài dòng, nhưng đủ để thể hiện quan điểm thẳng thắn của cá nhân.

Tóc Tiên đáp trả bình luận kém duyên của cư dân mạng

Cuộc sống hiện tại của Tóc Tiên

Sau những biến động trong đời sống cá nhân, đặc biệt là giai đoạn hậu hôn ly hôn với Hoàng Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên đang cho thấy nhiều thay đổi rõ rệt. Trên mạng xã hội, Tóc Tiên duy trì sự xuất hiện đều đặn với cách thể hiện nhẹ nhàng, mang tính cá nhân nhiều hơn. Trên Threads, có một topic từng thu hút sự chú ý khi đặt ra câu hỏi thẳng thắn: “Tóc Tiên đang thật sự ổn hay chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn?”.

Dưới bài đăng, ý kiến nhanh chóng chia thành nhiều luồng. Một bộ phận cho rằng Tóc Tiên vốn là người mạnh mẽ, việc cô giữ hình ảnh tích cực sau biến cố là điều dễ hiểu. Thậm chí, nếu có những cảm xúc tiêu cực, nữ ca sĩ cũng có xu hướng giữ lại cho riêng mình thay vì phơi bày trên mạng xã hội. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lại cho rằng việc Tóc Tiên chia sẻ khá thường xuyên từ ảnh đời thường, hoạt động cá nhân cho đến những đoạn clip “đu trend” liên quan đến tình cảm lại khiến người ngoài có cảm giác cô đang cố chứng minh rằng mình ổn.

Trước những bàn luận này, Tóc Tiên không chọn cách im lặng. Cô trực tiếp để lại bình luận ngay dưới bài đăng, thẳng thắn bày tỏ: "Chị không phải là người cố thể hiện cho người khác thấy những gì mình không có. Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ".

Tóc Tiên từng khẳng định không cố tỏ ra mình ổn sau khi ly hôn

Không chỉ lên tiếng về trạng thái cảm xúc, Tóc Tiên còn giải thích về sự thay đổi trong phong cách thời trang thời gian gần đây. Khi liên tục xuất hiện với hình ảnh nữ tính, cô cho biết: "Dạo này mọi người thắc mắc sao tôi hay mặc váy hoa, váy nơ rồi lơ thơ, lãng đãng này kia. Mọi người cứ bảo do tôi bước sang một chương mới, hay thậm chí định ninh là trái tim nở hoa. Không có đâu, bây giờ mới chính là tôi đó. Tôi quên mất chính mình như thế này quá lâu rồi".

Nữ ca sĩ cho rằng sau tất cả, đây mới là lúc cô là chính mình

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng lên tiếng trước ý kiến cho rằng cô đăng mạng xã hội nhiều hơn sau ly hôn. Tóc Tiên phản hồi khá thẳng thắn: "Sao em không nghĩ là dạo này em ‘quan tâm’ chị nhiều hơn, chứ trước giờ chị luôn đăng mạng xã hội như vậy. Đợt dịch còn đăng mấy chục story mỗi ngày, và bikini thì luôn khoe dáng mỗi độ hè sang. Xin cảm ơn các bạn đã yêu thương chị hơn".

Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã có khoảng 10 năm gắn bó trước khi quyết định dừng lại. Cả hai lựa chọn kết thúc mối quan hệ trong sự văn minh và tôn trọng. Nữ ca sĩ từng chia sẻ về quyết định này: "Đây là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía, dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.”

Ở lần hiếm hoi cập nhật thêm về mối quan hệ hậu ly hôn, Tóc Tiên cho biết cô và Touliver vẫn giữ cách cư xử bình thường: "Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè". Hiện tại, thay vì cố gắng chứng minh điều gì với công chúng, Tóc Tiên cho thấy cô đang chọn cách sống đúng với cảm xúc và cá tính của mình.

Ảnh: FBNV