2 công chúa Kpop bị tố lạm quyền, keo kiệt chỉ vì một chiếc quần jeans

Jang Won Young là "công chúa Kpop" xinh đẹp, sang chảnh vạn người mê. Sau quãng thời gian hoạt động với nhóm nhạc dự án IZ*ONE, Jang Won Young trở về công ty quản lý ra mắt với IVE và trở thành gương mặt nổi bật nhất nhóm. Tuy nhiên thời gian gần đây. thành viên Liz đã nổi lên không kém nhờ màn giảm cân, lột xác visual.

Đến nay, bộ đôi này bất ngờ bị gọi tên trong nghi vấn lạm quyền ầm ĩ mạng xã hội Hàn Quốc. Cụ thể, đoạn tin nhắn giữa stylist của IVE và chủ 1 thương hiệu thời trang cho thấy thương hiệu này đã cho nhóm mượn quần jeans làm trang phục biểu diễn. Liz rất thích chiếc quần nên stylist chưa thể đem trả lại cho thương hiệu. Jang Won Young cũng thích và ngỏ ý muốn giữ lại như 1 món quà tặng.

Chủ thương hiệu sau đó đã tặng quần miễn phí cho 2 "công chúa Kpop". Người này thậm chí còn đăng ảnh Liz diện quần jeans của hãng với lời nhắn: "Đẹp quá, hợp với em lắm. Chị sẽ tặng em 100 đôi. Ngay cả những nàng công chúa cao cũng hợp với nó”.

Điều này nhanh chóng gây ra những phản ứng tiêu cực từ cư dân mạng. Netizen cho rằng Jang Won Young và Liz đang lạm dụng quyền lực để có những món đồ miễn phí, "giàu mà keo kiệt", thay vì tự bỏ tiền ra mua.

"Nếu bạn thích thì hãy mua chúng nhé", "Cô này lại còn giàu có nữa", "Cô nghèo à? Cô có thể mua mà. Sao chuyện cô thích rồi không trả lại đồ lại lan nhanh thế? Nếu CEO không đăng ảnh chụp màn hình lên, cô ta đã thoát tội rồi", "Thật tuyệt vời khi có những bộ quần áo được may đo vừa vặn với cơ thể mình và lại còn được nhận miễn phí nữa", "Mặc dù điều này có thể tốt cho thần tượng và thương hiệu, nhưng xét từ góc độ của một người bình thường, tôi tự hỏi nếu cô ấy thích món đồ đó, lẽ ra cô ấy nên tự mua thay vì xin?", "Cô ta đòi vì cô ta tự cho mình là người ‘cao cấp’. Người bình thường sẽ nói họ muốn mua nó, nhưng làm sao họ có thể nói thế với cô ta khi cô ta đang hỏi xin được giữ nó?", "Tôi nghĩ đây không hẳn là hành động thể hiện quyền lực, và mặc dù chủ sở hữu có thể thích điều đó, nhưng lẽ ra cô ấy nên mua nó chứ?"... những ý kiến trái chiều liên tục xuất hiện trên mạng xã hội Hàn Quốc.

IVE 6 thành viên, trực thuộc công ty Starship Entertainment. Nhóm ra mắt vào ngày 1/12/2021 với mini album đầu tay ELEVEN, nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thế hệ 4 hàng đầu Kpop nhờ các hit LOVE DIVE, After LIKE, I AM và Baddie. Tên nhóm là viết tắt của "I Have", tượng trưng cho sự tự tin và khẳng định bản thân của các thành viên.

IVE nổi tiếng với concept nữ tính và thành tích ấn tượng: hơn 2 triệu bản album bán ra chỉ sau 9 tháng debut, nhiều bài hát đạt Perfect All-Kill (PAK) trên các bảng xếp hạng Hàn Quốc, và tour thế giới Show What I Have thành công lớn. Nhóm cũng mở rộng sang thị trường Nhật Bản và toàn cầu, hợp tác với Columbia Records.

Jang Won Young và Liz đều sinh năm 2004, ra mắt cùng IVE năm 2021. Cả 2 đều sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao nổi trội, xứng danh là những mỹ nhân đình đám Kpop. Nếu Jang Won Young đại diện cho vẻ đẹp hoàn hảo, thần thái sang chảnh và kỹ năng trình diễn cuốn hút mọi ánh nhìn, thì Liz lại mang đến vẻ đẹp trong sáng, giọng hát đặc trưng và nụ cười ấm áp. Sự kết hợp này tạo nên vẻ độc đáo của IVE, giúp nhóm nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu của Kpop.

