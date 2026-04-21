Điểm yếu chí mạng của Lisa (BLACKPINK)

Lisa trình diễn mãn nhãn, hát live tranh cãi

Hàng triệu lượt xem, tiếp tục lập kỷ lục về lần xuất hiện chưa từng có của một nghệ sĩ Kpop, sân khấu mãn nhãn, vô thực… đó là những gì người hâm mộ ca tụng và dành lời “có cánh” cho màn trình diễn của Lisa tại Coachella.

Tại lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới, Lisa cùng Anyma trình diễn ca khúc Bad angel mới ra mắt. Tạo hình của ngôi sao gốc Thái Lan thu hút mọi ánh nhìn với bộ trang phục cắt xẻ, điểm nhấn là lớp vải voan mỏng, hiệu ứng hologram tạo cảm giác như cánh thiên thần. Đồ họa 3D khổng lồ hình Lisa bước ra từ màn hình, treo người trên không mang đến sự huyền ảo trong không gian âm thanh “Techno” ma mị.

Sân khấu Bad angel của Lisa tại Coachella.

Trên Thread, video nữ thần tượng trình diễn hút hơn 1,1 triệu lượt tiếp cận, khen Lisa có phần thể hiện “điên rồ”. Tuy vậy, phần bình luận quan tâm giọng hát của Lisa. Bình luận từ tài khoản monicca_montoyaa thu về gần 13.000 lượt thích cho biết: “Cô ấy trông rất đẹp, nhưng hát thì rất tệ”, “Đây là âm nhạc bây giờ sao?", “Cô ấy nên ngừng lãng phí tiền cho nhà tạo mẫu và trang phục và thuê huấn luyện viên thanh nhạc thì hơn”, “Như thường lệ, Lisa lại lạm dụng phần nhạc nền (backing track), tôi như không thể nghe rõ giọng hát thật của cô ấy”, “Vũ đạo không mạnh nhưng vẫn hát hụt hơi”…

Một bộ phận người hâm mộ bênh vực, cho rằng Lisa biết rõ giọng hát của mình không phải điểm mạnh và cũng chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Thế mạnh của cô là vũ đạo chứ không phải ca hát.

Tạo hình mộng mị, bắt mắt của Lisa trên sân khấu lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới.

Kỳ vọng cao, thất vọng nhiều

Thời điểm hoạt động cùng BlackPink, Lisa đảm nhận vai trò rapper và dancer, cũng là người có nhiều ca khúc solo “viral”. Người hâm mộ đặt nhiều “ngôi sao hy vọng” nữ thần tượng vươn xa ở thị trường US-UK nếu tách lẻ.

Thế nhưng thực tế khi lấn sâu vào sân chơi phương Tây, Lisa chưa thể nổi bật bởi thị trường này vẫn là đất dụng võ của ca sĩ kiêm nhạc sĩ (Singer-songwriter). Họ vẫn đánh giá cao và muốn xem giọng hát thực thụ trên sân khấu hơn là những màn trình diễn chỉ chú tâm vào tạo hình hoành tráng, hát đè lấn át giọng thật.

Thị trường US-UK đề cao những nghệ sĩ có giọng hát live khỏe, singer-songwriter thứ thiệt, là bức tường thành lớn để sao Kpop nỗ lực chạm tới.

Không chỉ riêng Lisa, đây là tình trạng chung của nhiều nghệ sĩ Kpop khi tiến tới thị trường US-UK. Sự khác biệt về cách vận hành, tệp khán giả, hệ thống đào tạo…khiến những quy chuẩn trên sân khấu trở nên khác biệt.

Theo The Korea Herald , các chuyên gia âm nhạc chỉ ra rằng việc thần tượng Kpop vừa hát hoàn hảo vừa thực hiện vũ đạo cường độ cao gần như là bất khả thi. Thách thức lớn nhất nằm ở cách nghệ sĩ phối hợp giữa giọng hát thu sẵn và phần hát trực tiếp.

Trước đó, Lisa bị nghi hát nhép tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2024 và sự kiện Global Citizen Festival ở New York. Tranh cãi càng gay gắt khi cô biểu diễn cùng những tên tuổi lớn như Post Malone hay Doja Cat, khiến một bộ phận khán giả cho rằng việc hát nhép là thiếu tôn trọng sân khấu lớn.

Với các nhóm nhạc thần tượng Kpop, họ vừa phải hát vừa thực hiện những vũ đạo phức tạp. Ngay cả với những idol có thể lực tốt nhất, việc kiểm soát hơi thở khi vừa nhảy vừa hát vẫn cực kỳ khó khăn. Để giọng hát được giữ ở trạng thái hoàn hảo nhất khi thưởng thức phần trình diễn vũ đạo, hầu hết các thần tượng Kpop nhờ cậy vào sự hỗ trợ của track thu sẵn.

Lisa tạo tranh luận về giọng hát khi biểu diễn tại sự kiện Global Citizen Festival ở New York.

Có nhiều dạng như AR (thu sẵn toàn bộ), MR (nhạc nền thu sẵn), Live AR (thu sẵn nhưng thêm tiếng thở để tạo cảm giác live), Live MR (hát live trên nền track gốc)… và nhiều biến thể khác. Phần lớn fan Kpop ưa chuộng Live MR.

Khi Kpop ngày càng vươn ra toàn cầu và được công nhận rộng rãi hơn, khán giả cũng đặt kỳ vọng cao hơn vào khả năng hát live và tỏ ra khắt khe với việc hát đè, nhép.

Vốn quen với việc sử dụng backtrack khiến cho nhiều nghệ sĩ bị ngợp khi bước ra sân chơi tầm cỡ hơn của thế giới. Số ít trường hợp vẫn có thể vừa nhảy vừa live tốt, vừa cân được khả năng trình diễn nhưng vẫn bị đánh giá thấp nếu đặt cạnh nghệ sĩ US-UK.